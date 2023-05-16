السيسي وعسكرة مصر.. من يتقدم لوظيفة حكومية عليه اجتياز دورة تدريبية عسكرية!

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وطن – في واقعة تؤكد على عزم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على عسكرة الدولة، كشف موقع “مدى مصر” تفاصيل خطاب دوري صادر عن مجلس الوزراء يلزم كل من يتقدم للتعيين في وظيفة حكومية بأن يجتاز دورة تدريبية في الكلية الحربية لمدة 6 أشهر.

وبحسب ما ورد في الخطاب الذي حصل موقع “مدى مصر” على نسخة منه، فإنه من اللازم اعتبار شهادة التأهيل الصادرة من مركز إصدار الوثائق المؤمنة بعد الحصول على الدورة، ضمن مسوغات التعيين في جميع الوزارات والجهات التابعة لها.

ونقل الموقع عن مصادر حكومية في وزارتي التخطيط والتربية والتعليم قولها أن الكلية الحربية أصبحت منذ عدة أشهر صاحبة الكلمة الأولى في الترقيات والتعيينات داخل الجهاز الإداري للدولة، ما اعتبره المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، قرارًا صادمًا وغير قانوني.

وكشفت مصادر حكومية في وزارتي التخطيط والتربية والتعليم لـ«مدى مصر» أن الكلية الحربية أصبحت منذ عدة أشهر صاحبة الكلمة الأولى في الترقيات والتعيينات داخل الجهاز الإداري للدولة، ما اعتبره المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، قرارًا صادمًا وغير قانوني… — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) May 13, 2023

الهدف من اجتياز دورة الكلية العسكرية

وشددت المصادر على أن هذه الخطوة تهدف إلى “جني عوائد مالية ولمزيد من العسكرة ومزيد من تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية”.

من جانبه، قال مصدر بوزارة التخطيط طلب عدم ذكر اسمه، إن الفترة الماضية لم يكن هناك تعيينات بالحكومة، ولكن الفترة المقبلة ستشهد تعيينات جديدة.

…مشددًا على أنه خطوة لمزيد من العسكرة ومزيد من تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية. مصدر بوزارة التخطيط من جانبه، قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن الفترة الماضية لم يكن هناك تعيينات بالحكومة، ولكن الفترة المقبلة ستشهد تعيينات جديدة… — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) May 13, 2023

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ولفت المصدر في حديثه لموقع “مدى مصر” إلى أن “الراغبين في التعيين في الحكومة سيكون عليهم اجتياز دورة التأهيل والاختبارات الرياضية والنفسية المؤهلة لها، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم لم يحدد جهاز التنظيم والإدارة ما إذا كانت تلك الدورات ستكون قبل مرحلة التقدم للوظيفة، أو ستكون تالية للتقدم للوظيفة”.

…لافتًا إلى أن الراغبين في التعيين في الحكومة سيكون عليهم اجتياز دورة التأهيل والاختبارات الرياضية والنفسية المؤهلة لها، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم لم يحدد جهاز التنظيم والإدارة ما إذا كانت تلك الدورات ستكون قبل مرحلة التقدم للوظيفة، أو ستكون تالية للتقدم للوظيفة. — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) May 13, 2023

وكشف المصدر عن الهدف من وراء هذا الإجراء، موضحا أن تلك الدورات المطلوبة للمتقدم للوظيفة العمومية تهدف إلى جني عوائد مالية إلى جانب الهدف السياسي الظاهر وراء إقحام الكلية الحربية في شؤون الموظفين المدنيين بالدولة.

وأكد المصدر أن الهدف من وراء تلك الدورات هو جني عوائد مالية إلى جانب الهدف السياسي الظاهر وراء إقحام الكلية الحربية في شؤون الموظفين المدنيين بالدولة. — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) May 13, 2023

اجتياز الدورة أصبح شرطا للترقيات

مصدر آخر من وزارة التربية والتعليم في مصر، أكد على أن “اجتياز الدورة التأهيلية بالكلية الحربية أصبح هو الشرط الرئيسي للترقي في كل الوظائف داخل الوزارة، مشددًا على أن الوصول للحصول على تلك الدورة تسبقه كثير من الإجراءات والاختبارات”.

ومن جانبه، قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن اجتياز الدورة التأهيلية بالكلية الحربية أصبح هو الشرط الرئيسي للترقي في كل الوظائف داخل الوزارة، مشددًا على أن الوصول للحصول على تلك الدورة تسبقه كثير من الإجراءات والاختبارات. — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) May 13, 2023

كما أشار المصدر إلى أنه سبق واجتاز التحريات الأمنية وبعدها الاختبارات الرياضية والنفسية والطبية واللغات داخل الكلية الحربية قبل استبعاده من كشف الهيئة المؤهل للحصول على دورة بعنوان: “دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي” بالكلية نفسها.

وكشف المصدر أن لجانا على مستوى الجمهورية اختارت 1785 معلم/ة وإداري/ة لنيل الدورة، وعقب تلك الخطوة أحالت وزارة التعليم المختارين إلى الكلية الحربية بعد اجتيازهم مرحلة التحريات الأمنية، وحددت مواعيد لإجراء الاختبارات الطبية بالكلية الحربية.