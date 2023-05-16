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السيسي وعسكرة مصر.. من يتقدم لوظيفة حكومية عليه اجتياز دورة تدريبية عسكرية!

مصادر أكدت أن شرط الحصول على الدورة في الكلية الحربية يهدف إلى جني عوائد مالية ولمزيد من العسكرة ومزيد من تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية!

كتب فهمي الورغمي
اجتياز دورة الكلية العسكرية للتوظيف في مصر watanserb.com
اجتياز دورة الكلية العسكرية شرط للتوظيف في مصر
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وطن – في واقعة تؤكد على عزم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على عسكرة الدولة، كشف موقع “مدى مصر” تفاصيل خطاب دوري صادر عن مجلس الوزراء يلزم كل من يتقدم للتعيين في وظيفة حكومية بأن يجتاز دورة تدريبية في الكلية الحربية لمدة 6 أشهر.

وبحسب ما ورد في الخطاب الذي حصل موقع “مدى مصر” على نسخة منه، فإنه من اللازم اعتبار شهادة التأهيل الصادرة من مركز إصدار الوثائق المؤمنة بعد الحصول على الدورة، ضمن مسوغات التعيين في جميع الوزارات والجهات التابعة لها.

ونقل الموقع عن مصادر حكومية في وزارتي التخطيط والتربية والتعليم قولها أن الكلية الحربية أصبحت منذ عدة أشهر صاحبة الكلمة الأولى في الترقيات والتعيينات داخل الجهاز الإداري للدولة، ما اعتبره المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، قرارًا صادمًا وغير قانوني.

الهدف من اجتياز دورة الكلية العسكرية

وشددت المصادر على أن هذه الخطوة تهدف إلى “جني عوائد مالية ولمزيد من العسكرة ومزيد من تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية”.

من جانبه، قال مصدر بوزارة التخطيط طلب عدم ذكر اسمه، إن الفترة الماضية لم يكن هناك تعيينات بالحكومة، ولكن الفترة المقبلة ستشهد تعيينات جديدة.

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ولفت المصدر في حديثه لموقع “مدى مصر” إلى أن “الراغبين في التعيين في الحكومة سيكون عليهم اجتياز دورة التأهيل والاختبارات الرياضية والنفسية المؤهلة لها، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم لم يحدد جهاز التنظيم والإدارة ما إذا كانت تلك الدورات ستكون قبل مرحلة التقدم للوظيفة، أو ستكون تالية للتقدم للوظيفة”.

وكشف المصدر عن الهدف من وراء هذا الإجراء، موضحا أن تلك الدورات المطلوبة للمتقدم للوظيفة العمومية تهدف إلى جني عوائد مالية إلى جانب الهدف السياسي الظاهر وراء إقحام الكلية الحربية في شؤون الموظفين المدنيين بالدولة.

اجتياز الدورة أصبح شرطا للترقيات

مصدر آخر من وزارة التربية والتعليم في مصر، أكد على أن “اجتياز الدورة التأهيلية بالكلية الحربية أصبح هو الشرط الرئيسي للترقي في كل الوظائف داخل الوزارة، مشددًا على أن الوصول للحصول على تلك الدورة تسبقه كثير من الإجراءات والاختبارات”.

كما أشار المصدر إلى أنه سبق واجتاز التحريات الأمنية وبعدها الاختبارات الرياضية والنفسية والطبية واللغات داخل الكلية الحربية قبل استبعاده من كشف الهيئة المؤهل للحصول على دورة بعنوان: “دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي” بالكلية نفسها.

وكشف المصدر أن لجانا على مستوى الجمهورية اختارت 1785 معلم/ة وإداري/ة لنيل الدورة، وعقب تلك الخطوة أحالت وزارة التعليم المختارين إلى الكلية الحربية بعد اجتيازهم مرحلة التحريات الأمنية، وحددت مواعيد لإجراء الاختبارات الطبية بالكلية الحربية.

المصدرمدى مصر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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