السبب وراء رحيل المدرب رامون دياز عن نادي الهلال السعودي

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وطن- كشف نادي الهلال السعودي في بيان نشره رسمي عبر حسابه، عن السبب وراء السماح للمدرب الأرجنتيني رامون دياز بالرحيل عن صفوف الزعيم الآسيوي مع استمرار باقي أعضاء جهازه الفني حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال نادي الهلال في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، بعد السماح للمدرب دياز بالمغادرة النادي هذا الصيف، ” إيميليانو دياز سيقود الدفة الفنية للفريق الأزرق، خلال المباريات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي. بعد أن وافقت إدارة النادي على مغادرة الأرجنتيني رامون دياز”.

رحيل مدرب الهلال السعودي رامون دياز

وأضاف النادي، ” وافق النادي على السماح للمدرب رامون دياز للمغادرة إلى بلاده للوقوف بجانب عائلته، بعد تعرضها لحادث مروري، تسبب عنه حالة وفاة وإصابتين في شهر مارس الماضي”.

📄 إدارة النادي توافق على مغادرة دياز لبلاده #الهلال pic.twitter.com/lAaZYfzWJD — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 14, 2023

من جهته قال المدرب الأرجنتيني دياز، في رسالة ودع فيها جماهير نادي الهلال السعودي واللاعبين، عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، ” جئت إلى هنا لأواجه تحدياً احترافياً وأصبح جزء من حياتي”.

وداع رامون دياز

وأردف دياز، ” شعرت دوماً بأن هذه المجموعة من اللاعبين بمثابة أطفالي، لذا أشكركم على كل اللحظات التي قضيناها سوياً”.

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كما وختم المدرب دياز حديثه، ” سأحمل في قلبي وإلى الأبد المعاملة التي تلقيتها من أبناء هذا البلد”.

📸 يوم آخر من تحضيراتنـا لـ "الاتحاد" ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/rELXuYIQjb — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 15, 2023

وحقق المدرب دياز خلال الفترة التي قضاها مع الهلال السعودي خلال فترتين، نجح فيها مع الزعيم الآسيوي من حصد لقب الدوري السعودي مرتين، وحل وصيفاً في دوري أبطال آسيا. كما وحصد الميدالية الفضية بعد وصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022.

كلاسيكو الدوري السعودي

وسيلتقي فريق الهلال أمام منافسه اتحاد جدة، الثلاثاء، في قمة الكلاسيكو الدوري السعودي لحساب الجولة ال27.

📸 مسـاء الغـد موعـدنا يا زعماء 💙#الهلال pic.twitter.com/MDHXLg800z — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 15, 2023

وجاء فريق الهلال في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي. برصيد 49 نقطة، على عكس الفريق المنافس اتحاد جدة الذي يحتل الصدارة برصيد 62 نقطة حتى الآن.