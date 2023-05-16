الثلاثاء, مايو 16, 2023
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رياضة

السبب وراء رحيل المدرب رامون دياز عن نادي الهلال السعودي

الهلال يسمح للمدرب دياز بالرحيل عن صفوف الزعيم الآسيوي للوقوف بجانب عائلته بعد تعرضها لحادث سير

كتب فارس أبو شيحة
رامون دياز watanserb.com
رامون دياز
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وطن- كشف نادي الهلال السعودي في بيان نشره رسمي عبر حسابه، عن السبب وراء السماح للمدرب الأرجنتيني رامون دياز بالرحيل عن صفوف الزعيم الآسيوي مع  استمرار باقي أعضاء جهازه الفني حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال نادي الهلال في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، بعد السماح للمدرب دياز بالمغادرة النادي هذا الصيف، ” إيميليانو دياز سيقود الدفة الفنية للفريق الأزرق، خلال المباريات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي. بعد أن وافقت إدارة النادي على مغادرة الأرجنتيني رامون دياز”.

رحيل مدرب الهلال السعودي رامون دياز

وأضاف النادي، ” وافق النادي على السماح للمدرب رامون دياز للمغادرة إلى بلاده للوقوف بجانب عائلته، بعد تعرضها لحادث مروري، تسبب عنه حالة وفاة وإصابتين في شهر مارس الماضي”.

من جهته قال المدرب الأرجنتيني دياز، في رسالة ودع فيها جماهير نادي الهلال السعودي واللاعبين،  عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، ” جئت إلى هنا لأواجه تحدياً احترافياً وأصبح جزء من حياتي”.

وداع رامون دياز

وأردف دياز، ” شعرت دوماً بأن هذه المجموعة من اللاعبين بمثابة أطفالي، لذا أشكركم على كل اللحظات التي قضيناها سوياً”.

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كما وختم المدرب دياز حديثه، ” سأحمل في قلبي وإلى الأبد المعاملة التي تلقيتها من أبناء هذا البلد”.

وحقق المدرب دياز خلال الفترة التي قضاها مع الهلال السعودي خلال فترتين، نجح فيها مع الزعيم الآسيوي من حصد لقب الدوري السعودي مرتين، وحل وصيفاً في دوري أبطال آسيا. كما وحصد الميدالية الفضية بعد وصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وداع رامون دياز
وداع رامون دياز

كلاسيكو الدوري السعودي

وسيلتقي فريق الهلال أمام منافسه اتحاد جدة، الثلاثاء،  في قمة الكلاسيكو الدوري السعودي لحساب الجولة ال27.

وجاء فريق الهلال في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي. برصيد 49 نقطة، على عكس الفريق المنافس اتحاد جدة الذي يحتل الصدارة برصيد 62 نقطة حتى الآن.

رحيل رامون دياز
رحيل رامون دياز
المصدروطن + نادي الهلال تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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