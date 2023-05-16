إيلون ماسك يمنع التوظيف في Tesla إلا بهذا الشرط!

وطن – قرر الملياردير إيلون ماسك منع العاملين في شركته Tesla من تعيين أي موظفين جدد ما لم يوافق عليهم شخصيًا.

وفي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية إن هذا يشمل أيضًا المقاولين.

إيلون ماسك يمنع تعيين موظفين جدد في Tesla ما لم يوافق عليهم شخصيًا

وفقًا للمعلومات، أخبر ماسك المديرين التنفيذيين يوم الاثنين بإرسال قائمة بطلبات التوظيف على أساس أسبوعي. بينما حذرهم ودعاهم إلى “التفكير بعناية” قبل قبول مثل هذه الطلبات.

يأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان إيلون ماسك عن تعيينه مديرًا تنفيذيًا جديدًا في موقع تويتر، وأنه سيتنحى عن هذا المنصب، مما يتيح له مزيدًا من الوقت لإدارة Tesla.

قال الموظفون إن التوجيهات كانت بمثابة تجميد للتوظيف لأنه من الصعب للغاية الحصول على موافقته على التوظيف.كما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

ومن المتوقع أن يخاطب الملياردير مساهمي شركة Tesla يوم الثلاثاء في الاجتماع السنوي للشركة في مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس.

تنحي إيلون ماسك عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر

وأكد إيلون ماسك أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في 11 مايو/أيار الجاري، وتعهد بقضاء المزيد من الوقت في العمل في Tesla.

ترك الملياردير بصمته على الشركة، لكن ولايته كان فيها الكثير من الجدل.

قام إيلون ماسك بتخفيض حوالي 70 في المائة من موظفي تويتر منذ شرائه الشركة مقابل 44 مليار دولار ، بما في ذلك فريقها التنفيذي بأكمله، في محاولة لخفض التكاليف.

بعد الإعلان مباشرة قفزت أسهم Tesla بأكثر من 2 في المائة. في إشارة إلى أن المستثمرين سعداء بهذه الخطوة.

وحثت مجموعة من المساهمين مجلس الإدارة علنًا في أبريل الماضي، على ضمان تخصيص إيلون ماسك مزيدًا من الوقت للشركة.

في 12 مايو/أيار الجاري، كشف إيلون ماسك أن ليندا ياكارينو ستتولى منصبه في شركة تويتر، وهي مديرة مبيعات الإعلانات العالمية في إن بي سي.