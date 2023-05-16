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إيلون ماسك يمنع التوظيف في Tesla إلا بهذا الشرط!

يأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان إيلون ماسك عن تعيينه مديرًا تنفيذيًا جديدًا في موقع تويتر، وأنه سيتنحى عن هذا المنصب، مما يتيح له مزيدًا من الوقت لإدارة Tesla.

أنس السالم
كتب أنس السالم
إيلون ماسك يمنع تعيين موظفين جدد في  Tesla ما لم يوافق عليهم شخصيًا watanserb.com
إيلون ماسك قرر منع توظيف موظفين جدد في شركته Tesla ما لم يوافق عليهم شخصياً

وطن – قرر الملياردير إيلون ماسك منع العاملين في شركته Tesla من تعيين أي موظفين جدد ما لم يوافق عليهم شخصيًا.

وفي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية إن هذا يشمل أيضًا المقاولين.

إيلون ماسك يمنع تعيين موظفين جدد في  Tesla ما لم يوافق عليهم شخصيًا

وفقًا للمعلومات، أخبر ماسك المديرين التنفيذيين يوم الاثنين بإرسال قائمة بطلبات التوظيف على أساس أسبوعي. بينما حذرهم ودعاهم إلى “التفكير بعناية” قبل قبول مثل هذه الطلبات.

إيلون ماسك يوقف التوظيف في تسلا watanserb.com
إيلون ماسك أعلن وقف التوظيف في تسلا

يأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان إيلون ماسك عن تعيينه مديرًا تنفيذيًا جديدًا في موقع تويتر، وأنه سيتنحى عن هذا المنصب، مما يتيح له مزيدًا من الوقت لإدارة Tesla.

قال الموظفون إن التوجيهات كانت بمثابة تجميد للتوظيف لأنه من الصعب للغاية الحصول على موافقته على التوظيف.كما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

ومن المتوقع أن يخاطب الملياردير مساهمي شركة Tesla يوم الثلاثاء في الاجتماع السنوي للشركة في مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس.

تنحي إيلون ماسك عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر

وأكد إيلون ماسك أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في 11 مايو/أيار الجاري، وتعهد بقضاء المزيد من الوقت في العمل في Tesla.

إيلون ماسك تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر
إيلون ماسك تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر

ترك الملياردير بصمته على الشركة، لكن ولايته كان فيها الكثير من الجدل.

قام إيلون ماسك بتخفيض حوالي 70 في المائة من موظفي تويتر منذ شرائه الشركة مقابل 44 مليار دولار ، بما في ذلك فريقها التنفيذي بأكمله، في محاولة لخفض التكاليف.

بعد الإعلان مباشرة قفزت أسهم Tesla بأكثر من 2 في المائة. في إشارة إلى أن المستثمرين سعداء بهذه الخطوة.

أسهم تسلا
أسهم تسلا قفزت بعد إعلان ماسك تنحيه عن تويتر وتسخير وقته لـ Tesla

وحثت مجموعة من المساهمين مجلس الإدارة علنًا في أبريل الماضي، على ضمان تخصيص إيلون ماسك مزيدًا من الوقت للشركة.

في 12 مايو/أيار الجاري، كشف إيلون ماسك أن ليندا ياكارينو ستتولى منصبه في شركة تويتر، وهي مديرة مبيعات الإعلانات العالمية في إن بي سي.

من هي ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية الجديدة لتويتر؟ watanserb.com
ليندا ياكارينو رئيسة “تويتر” الجديد
المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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