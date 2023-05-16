إطلالة عارية لـ منى زكي في مهرجان كان وتستعرض أنوثتها (فيديو)

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وطن- تشارك الفنانة المصرية منى زكي في “مهرجان كان” السينمائي الذي تحتضنه فرنسا في الفترة ما بين 16 و 27 مايو/أيار الجاري، وهو أحد أهم المهرجانات العالمية التي تعرض أحدث الأفلام والأعمال السينمائية.

وقبل انطلاق المهرجان، أطلت منى زكي بفساتين جريئة ومثيرة أظهرت جمالها وأنوثتها وهو ما جعل منها ألمع النجمات العرب في فعاليات المهرجان الفرنسي.

أنوثة منى زكي تطغى على مهرجان كان السينمائي

تألقت الممثلة المصرية منى زكي بإطلالة مثيرة وجرئية خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي بفرنسا (في الفترة 16 – 27 مايو/أيار 2023)، حيث اختارت فستاناً أزرقا داكن مطبوعاً بنقشة البولكا دوت البيضاء، مستوحى من إطلالة السندريلا سعاد حسني في فيلم “بابا عايز كده” عام 1968.

View this post on Instagram A post shared by Mona Zaki (@monazakiofficial)

وظهرت منى زكي في فيديو وهي ترتدي فستانا منفوشا من الأسفل منقط باللونين الأبيض والأسود، ومكشوف من الظهر وبفتحة صغيرة من منطقة البطن مع ربطة عصرية من العنق.

وكان فستان منى زكي من تصميم ZIMMERMANN، وعدلت على تصميمه الأصلي بإغلاق فتحة الصدر الطولية لتصبح على شكل مثلث أسفل الصدر بدلا من فتحة طولية.

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وتميز فستان منى زكي بقصة halter neck المعقودة خلف عنقها على شكل فيونكة متدلية على ظهرها المكشوف، وخصر محدد وتنورة منفوشة تصل إلى الركبة.

View this post on Instagram A post shared by Mona Zaki (@monazakiofficial)

وأكملت إطلالتها بصندل أسود مفتوح وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود أيضاً.

وارتدت منى زكي جبيرة جبس على يدها اليسرى بعد إصابتها بكسر قبل أيام، لكن ذلك لم يمنعها من التألق والابتسامة أمام عدسات المصورين.

منى زكي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها غم إصابتها pic.twitter.com/fCC8iY7909 — Akhbarak (@akhbarak) May 16, 2023

وحظيت منى زكي بإعجاب الجمهور والنقاد بإطلالتها الأنثوية، والمرحة التي تناسب شخصيتها الجذابة والمحبوبة بين الكثيرين من متابعيها في مصر والمنطقة العربية.

منى زكي تشارك في مهرجان كان السينمائي

تعد الفنانة المصرية منى زكي من أبرز النجمات اللاتي شاركن في فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته السادسة والسبعين، والذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء 16 مايو/أيار الجاري، حتى السابع والعشرين من نفس الشهر.

وأثارت منى زكي حالة من الجدل بسبب إطلالتها الجريئة قبل ظهورها على السجادة الحمراء، وهو ما عرضها لبعض الانتقادات من قبل جمهورها، الذي اعتبر أنها تغيرت في الفترة الماضية، وأصبحت أكثر جرأة، خاصة بعد فيلمها «أصحاب ولا أعز»، الذي عرض على منصة نتفليكس، وأحدث ضجة كبيرة بسبب مشاهدها المثيرة.

ويشار هنا أن منى زكي لم تكشف بشكل رسمي عن سبب تواجدها في المهرجان الفرنسي العريق، سواء إذا كانت تشارك في عمل سينمائي يعرض هناك، أو أنها فقط ستحضر كضيفة شرف.

تعتبر منى زكي من نجمات الجيل الحالي في السينما المصرية، وقد شاركت في عدة أفلام ومسلسلات ناجحة، كما حصلت على عدة جوائز وتكريمات عن أدوارها المتميزة.

وطيلة مسيرتها الفنية، دأبت منى زكي على إبهار جمهورها بجمالها وأناقتها، رغم إصابتها بكسر في يدها اليسرى قبل أيام، والتي تظهر بها بجبيرة جبس.