الثلاثاء, مايو 16, 2023
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إطلالة عارية لـ منى زكي في مهرجان كان وتستعرض أنوثتها (فيديو)

الفنانة المصرية منى زكي تتألق بإطلالة استثنائية في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

كتب فهمي الورغمي
الفنانة المصرية منى زكي watanserb.com
الفنانة المصرية منى زكي
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وطن- تشارك الفنانة المصرية منى زكي في “مهرجان كان” السينمائي الذي تحتضنه فرنسا في الفترة ما بين 16 و 27 مايو/أيار الجاري، وهو أحد أهم المهرجانات العالمية التي تعرض أحدث الأفلام والأعمال السينمائية.

وقبل انطلاق المهرجان، أطلت منى زكي بفساتين جريئة ومثيرة أظهرت جمالها وأنوثتها وهو ما جعل منها ألمع النجمات العرب في فعاليات المهرجان الفرنسي.

أنوثة منى زكي تطغى على مهرجان كان السينمائي

تألقت الممثلة المصرية منى زكي بإطلالة مثيرة وجرئية خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي بفرنسا (في الفترة 16 – 27 مايو/أيار 2023)، حيث اختارت فستاناً أزرقا داكن مطبوعاً بنقشة البولكا دوت البيضاء، مستوحى من إطلالة السندريلا سعاد حسني في فيلم “بابا عايز كده” عام 1968.

 

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وظهرت منى زكي في فيديو وهي ترتدي فستانا منفوشا من الأسفل منقط باللونين الأبيض والأسود، ومكشوف من الظهر وبفتحة صغيرة من منطقة البطن مع ربطة عصرية من العنق.

وكان فستان منى زكي من تصميم ZIMMERMANN، وعدلت على تصميمه الأصلي بإغلاق فتحة الصدر الطولية لتصبح على شكل مثلث أسفل الصدر بدلا من فتحة طولية.

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وتميز فستان منى زكي بقصة halter neck المعقودة خلف عنقها على شكل فيونكة متدلية على ظهرها المكشوف، وخصر محدد وتنورة منفوشة تصل إلى الركبة.

 

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الممثلة المصرية منى زكي
الممثلة المصرية منى زكي

وأكملت إطلالتها بصندل أسود مفتوح وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود أيضاً.

وارتدت منى زكي جبيرة جبس على يدها اليسرى بعد إصابتها بكسر قبل أيام، لكن ذلك لم يمنعها من التألق والابتسامة أمام عدسات المصورين.

وحظيت منى زكي بإعجاب الجمهور والنقاد بإطلالتها الأنثوية، والمرحة التي تناسب شخصيتها الجذابة والمحبوبة بين الكثيرين من متابعيها في مصر والمنطقة العربية.

منى زكي
منى زكي

منى زكي تشارك في مهرجان كان السينمائي

تعد الفنانة المصرية منى زكي من أبرز النجمات اللاتي شاركن في فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته السادسة والسبعين، والذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء 16 مايو/أيار الجاري، حتى السابع والعشرين من نفس الشهر.

وأثارت منى زكي حالة من الجدل بسبب إطلالتها الجريئة قبل ظهورها على السجادة الحمراء، وهو ما عرضها لبعض الانتقادات من قبل جمهورها، الذي اعتبر أنها تغيرت في الفترة الماضية، وأصبحت أكثر جرأة، خاصة بعد فيلمها «أصحاب ولا أعز»، الذي عرض على منصة نتفليكس، وأحدث ضجة كبيرة بسبب مشاهدها المثيرة.

ويشار هنا أن منى زكي لم تكشف بشكل رسمي عن سبب تواجدها في المهرجان الفرنسي العريق، سواء إذا كانت تشارك في عمل سينمائي يعرض هناك، أو أنها فقط ستحضر كضيفة شرف.

تعتبر منى زكي من نجمات الجيل الحالي في السينما المصرية، وقد شاركت في عدة أفلام ومسلسلات ناجحة، كما حصلت على عدة جوائز وتكريمات عن أدوارها المتميزة.

وطيلة مسيرتها الفنية، دأبت منى زكي على إبهار جمهورها بجمالها وأناقتها، رغم إصابتها بكسر في يدها اليسرى قبل أيام، والتي تظهر بها بجبيرة جبس.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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