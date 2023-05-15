ينتظرها الملايين..تطبيق واتساب يطوّر ميزة رائعة!

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وطن- يقال إن تطبيق واتساب -المملوك لشركة “ميتا” (Meta)- بصدد تطوير ميزة جديدة ستسمح لمستخدمي أندرويد ببث محادثات القنوات، والتي ستأتي في حد ذاتها مع ميزات مختلفة.



هذه الميزات الجديدة قيد الاختبار حاليا، ومن المتوقع أن تكون متاحة لمختبري الإصدار التجريبي في التحديث القادم للتطبيق.

وفقا لموقع “WABetaInfo” وهو موقع الويب الذي يتتبع التغييرات والميزات القادمة على واتس آب، تعمل شركة واتساب على تنفيذ الميزات الجديدة، لتزويد المستخدمين بأفضل تجربة ممكن, عند إصدارها.

ميزة القنوات

تخطط واتساب لإصدار ميزات مختلفة مع ميزة القنوات والتي يمكن أن نذكر منها:

واجهة المستخدم “Interface”.

حالة التحقق “Verification status”.

عدد المتابعين “Number of followers”.

زر كتم الإشعارات “Mute notifications button”.

عدد المتابعين الحقيقي “Real followers count”

وصف القناة “Channel description”.

الإبلاغ “Report”.

وفقا لموقع “news18“، تظهر الميزات التزام الشركة بتزويد المستخدمين بمجموعة واسعة من الميزات لاستكشافها واستخدامها، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع بشكل دائم على كافة الموضوعات.

مبزة “مراجعة المدير”

بالإضافة إلى هذه الميزة، يقال إن واتساب تعمل كذلك على ميزة جديدة تسمى “مراجعة المدير” أو “Admin Review” على Android. ستوفر هذه الميزة لمشرفي المجموعة أدوات لمساعدتهم على إدارة مجموعاتهم بشكل أفضل.

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عند تمكين هذه الميزة، سيتمكن أعضاء المجموعة من الإبلاغ عن رسائل محددة إلى مسؤول المجموعة. إذا وجد أحد المشرفين أن إحدى الرسائل غير مناسبة أو تنتهك قواعد المجموعة، فيمكنه اختيار حذفها لكل شخص في المجموعة عندما يقوم أحد الأعضاء بالإبلاغ عنها.

ميزة الأجهزة المتعددة

يعمل واتساب باستمرار على ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم وتوفير قدر أكبر من الأمان والخصوصية. قدمت منصة المراسلة ميزة الأجهزة المتعددة والتي ستسمح للمستخدمين باستخدام حساباتهم على أجهزة متعددة في وقت واحد.

في الواقع، تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين استخدام الحساب نفسه عبر أجهزة متعددة من متصفح الويب أو تطبيق جهاز الحاسب دون الحاجة إلى وجود هاتفك الذكي.

