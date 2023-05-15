هذا ما دار بين إيلون ماسك وماكرون في اللقاء المفاجئ داخل الإليزيه

- Advertisement -

وطن- في زيارة عمل إلى باريس التقى إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين فرنسا والولايات المتحدة في مجالات الابتكار والطاقة والفضاء.

ماسك يلتقي ماكرون في فرنسا

ماكرون (45 عاماً)، الذي يُعد أصغر رئيس في تاريخ فرنسا، أشاد بإنجازات ماسك (51 عاماً)، الذي يُعد أحد أغنى أثرياء العالم، وقال إنه يمثل روح المبادرة والإبداع التي تحتاجها البشرية لمواجهة التحديات المستقبلية.

With @ElonMusk, we talked about the attractiveness of France and the significant progress in the electric vehicle and energy sectors. We also talked about digital regulation. We have so much to do together. See you this afternoon at the #ChooseFrance Summit! pic.twitter.com/wkdwjv45OG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2023

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن اهتمامه بمشاريع إيلون ماسك، المتعلقة بالسيارات الكهربائية والصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام والإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

ماسك، من جانبه، رحب باللقاء الذي جمعه بـ ماكرون وثمّن دور فرنسا في دعم الابتكار والتكنولوجيا. وشدد على أنه يتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات.

وجرى اللقاء في قصر الإليزيه قبل أن يتوجه كلاهما إلى قصر “فرساي” لحضور الدورة السادسة من قمة “اختر فرنسا” التي ينظمها الرئيس سعيا لجذب الاستثمار، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

I am about to meet with more than 200 leaders of major foreign groups. What I am going to tell them: pic.twitter.com/HXsmRAeqfd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2023

- Advertisement -

وخلال اللقاء، تحدّث ماكرون وضيفه عن “جاذبية فرنسا وصناعاتها”، وفق الرئاسة الفرنسية، وقد ظهر ماسك باسما ولوح بيده للصحافيين مع بدء اللقاء لكنه لم يدل بتعليق.

وفي سياق اللقاء، صرّح وزير المال الفرنسي برونو لومير لـ محطة “BFMTV” أن “مفاوضات جارية” مع إيلون ماسك. ولم يذكر لومير أي تفاصيل عن محادثات الاثنين، مكتفيا بالقول إن “كل استثمارات اليوم هي ثمرة شهور أو حتى سنوات من المفاوضات”.

باريس تستضيف قمة “اختر فرنسا”

في الثامن عشر من مايو الجاري، تستضيف فرنسا قمة “اختر فرنسا” التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الأخرى.

تُعتبر هذه القمة فرصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإظهار مزايا فرنسا كوجهة استثمارية وابتكارية ومستدامة في أوروبا والعالم.

ووفقًا للموقع الرسمي للقمة، سيشارك فيها أكثر من 200 رئيس تنفيذي لشركات عالمية من مختلف القطاعات سيكون على رأسهم إيلون ماسك.

وكان ماكرون قد أعلن في وقت سابق عن سلسلة من الإجراءات لدعم الصناعات المبتكرة والانتقال نحو التكنولوجيا الصديقة للبيئة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية في مجالات مثل إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية والهيدروجين وطاقة الرياح.

ومن المُقرر أن يلتقي ماكرون بأكثر من 200 من كبار المسؤولين متعددي الجنسيات في “قصر فرساي“، في النسخة السادسة من قمة “اختيار فرنسا” التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في البلاد.

وقد تم بالفعل الإعلان عن 13 مليار يورو من الاستثمار، وهو رقم أعلى بكثير من قيمة الاستثمارات المعلن عنها العام الماضي حيث بلغت 6 مليارات يورو، في حين لم تتجاوز الاستثمارات 3.6 مليار يورو عام 2020.

جدير بالذكر في السياق، أن شركة “برولوغيوم” التايوانية كانت قد اختارت فرنسا لإنشاء أول مصنع لها في أوروبا لتصنيع بطاريات السيارات، متفوقة بذلك على جارتيها ألمانيا وهولندا.

وجاءت قرار الشركة التايوانية، بعد فترة من إعلان ماكرون عن سلسلة من الإجراءات لدعم الصناعات المبتكرة والانتقال نحو التكنولوجيا الصديقة للبيئة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية في مجالات مثل إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية والهيدروجين وطاقة الرياح، فضلا عن تسريع التراخيص للمشاريع الصناعية.