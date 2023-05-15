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هذا ما دار بين إيلون ماسك وماكرون في اللقاء المفاجئ داخل الإليزيه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقى رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، اليوم الإثنين 15 مايو/أيار، قبل أيام من انطلاق النسخة السادسة من قمة الاستثمار "اختر فرنسا"

كتب فهمي الورغمي
إيلون ماسك وماكرون watanserb.com
إيلون ماسك وماكرون
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وطن- في زيارة عمل إلى باريس التقى إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين فرنسا والولايات المتحدة في مجالات الابتكار والطاقة والفضاء.

ماسك يلتقي ماكرون في فرنسا

ماكرون (45 عاماً)، الذي يُعد أصغر رئيس في تاريخ فرنسا، أشاد بإنجازات ماسك (51 عاماً)، الذي يُعد أحد أغنى أثرياء العالم، وقال إنه يمثل روح المبادرة والإبداع التي تحتاجها البشرية لمواجهة التحديات المستقبلية.

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن اهتمامه بمشاريع إيلون ماسك، المتعلقة بالسيارات الكهربائية والصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام والإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

ماسك، من جانبه، رحب باللقاء الذي جمعه بـ ماكرون وثمّن دور فرنسا في دعم الابتكار والتكنولوجيا. وشدد على أنه يتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات.

وجرى اللقاء في قصر الإليزيه قبل أن يتوجه كلاهما إلى قصر “فرساي” لحضور الدورة السادسة من قمة “اختر فرنسا” التي ينظمها الرئيس سعيا لجذب الاستثمار، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

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وخلال اللقاء، تحدّث ماكرون وضيفه عن “جاذبية فرنسا وصناعاتها”، وفق الرئاسة الفرنسية، وقد ظهر ماسك باسما ولوح بيده للصحافيين مع بدء اللقاء لكنه لم يدل بتعليق.

وفي سياق اللقاء، صرّح وزير المال الفرنسي برونو لومير لـ محطة “BFMTV” أن “مفاوضات جارية” مع إيلون ماسك. ولم يذكر لومير أي تفاصيل عن محادثات الاثنين، مكتفيا بالقول إن “كل استثمارات اليوم هي ثمرة شهور أو حتى سنوات من المفاوضات”.

إيمانويل ماكرون وإيلون ماسك
إيمانويل ماكرون وإيلون ماسك

باريس تستضيف قمة “اختر فرنسا”

في الثامن عشر من مايو الجاري، تستضيف فرنسا قمة “اختر فرنسا” التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الأخرى.

تُعتبر هذه القمة فرصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإظهار مزايا فرنسا كوجهة استثمارية وابتكارية ومستدامة في أوروبا والعالم.

ووفقًا للموقع الرسمي للقمة، سيشارك فيها أكثر من 200 رئيس تنفيذي لشركات عالمية من مختلف القطاعات سيكون على رأسهم إيلون ماسك.

وكان ماكرون قد أعلن في وقت سابق عن سلسلة من الإجراءات لدعم الصناعات المبتكرة والانتقال نحو التكنولوجيا الصديقة للبيئة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية في مجالات مثل إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية والهيدروجين وطاقة الرياح.

ومن المُقرر أن يلتقي ماكرون بأكثر من 200 من كبار المسؤولين متعددي الجنسيات في “قصر فرساي“، في النسخة السادسة من قمة “اختيار فرنسا” التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في البلاد.

وقد تم بالفعل الإعلان عن 13 مليار يورو من الاستثمار، وهو رقم أعلى بكثير من قيمة الاستثمارات المعلن عنها العام الماضي حيث بلغت 6 مليارات يورو، في حين لم تتجاوز الاستثمارات 3.6 مليار يورو عام 2020.

جدير بالذكر في السياق، أن شركة “برولوغيوم” التايوانية كانت قد اختارت فرنسا لإنشاء أول مصنع لها في أوروبا لتصنيع بطاريات السيارات، متفوقة بذلك على جارتيها ألمانيا وهولندا.

وجاءت قرار الشركة التايوانية، بعد فترة من إعلان ماكرون عن سلسلة من الإجراءات لدعم الصناعات المبتكرة والانتقال نحو التكنولوجيا الصديقة للبيئة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية في مجالات مثل إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية والهيدروجين وطاقة الرياح، فضلا عن تسريع التراخيص للمشاريع الصناعية.

المصدرتويتر، محطة "BFMTV"، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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