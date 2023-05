هذا ما دار بين إيلون ماسك وماكرون في اللقاء المفاجئ داخل الإليزيه

- Advertisement -

وطن- في زيارة عمل إلى باريس التقى إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين فرنسا والولايات المتحدة في مجالات الابتكار والطاقة والفضاء.

ماكرون (45 عاماً)، الذي يُعد أصغر رئيس في تاريخ فرنسا، أشاد بإنجازات ماسك (51 عاماً)، الذي يُعد أحد أغنى أثرياء العالم، وقال إنه يمثل روح المبادرة والإبداع التي تحتاجها البشرية لمواجهة التحديات المستقبلية.

With @ElonMusk , we talked about the attractiveness of France and the significant progress in the electric vehicle and energy sectors. We also talked about digital regulation. We have so much to do together. See you this afternoon at the #ChooseFrance Summit! pic.twitter.com/wkdwjv45OG

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن اهتمامه بمشاريع إيلون ماسك، المتعلقة بالسيارات الكهربائية والصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام والإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

ماسك، من جانبه، رحب باللقاء الذي جمعه بـ ماكرون وثمّن دور فرنسا في دعم الابتكار والتكنولوجيا. وشدد على أنه يتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات.

وجرى اللقاء في قصر الإليزيه قبل أن يتوجه كلاهما إلى قصر “فرساي” لحضور الدورة السادسة من قمة “اختر فرنسا” التي ينظمها الرئيس سعيا لجذب الاستثمار، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

I am about to meet with more than 200 leaders of major foreign groups.

What I am going to tell them: pic.twitter.com/HXsmRAeqfd

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2023