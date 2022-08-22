أغلى 10 قصور في العالم (صور)

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وطن– نشر موقع “therichest” قائم تحتوي على أغلى 10 قصور في العالم.

من قصر باكنغهام في لندن، الذي لا يزال المقر الرسمي والملكي لملكة إنجلترا، إلى المدينة المحرّمة في بكين، الذي أصبح أكبر بقعة جذب سياحي، يخدم كل قصر في هذه القائمة غرضًا متنوعًا.

وفي هذا السياق، دعونا نلقي نظرة على أغلى القصور في العالم.

قلعة وندسور، المملكة المتحدة (236 مليون دولار)

يعود تاريخ قلعة وندسور إلى القرن الحادي عشر عندما تم تشييدها لصالح الملك ويليام الفاتح

تم تصميم وندسور بهندسة معمارية على الطراز الجورجي. وتضم شققًا حكومية مختلفة وعددًا لا يحصى من القطع الأثرية والمجموعات الفنية.

كما توجد بالقلعة، كنيسة سانت جورج ومكان مخصص لحفلات الزفاف الملكية.

قصر آق سراي، تركيا (663 مليون دولار)



تم إدراج هذا القصر في قائمة اليونسكو للتراث العالمي ولا يزال نصبًا تذكاريًا كبيرًا من العصور الوسطى.

كان القصر في السابق مقر إقامة الأمير تيمور . وتم تشييده على مدار 24 عامًا بدءًا من عام 1380.

قصر دولما بهجة، اسطنبول (1.5 مليار دولار)

قصر دولما بهجة هو أكبر قصر في تركيا أنشأه السلطان عبد المجيد الأول عام 1843.



يحتوي القصر على 285 غرفة و 68 مرحاضًا وستة حمامات و 44 قاعة.

قصر نور الإيمان، بروناي (3.9 مليار دولار)

يقع قصر نور الإيمان على ضفاف نهر بروناي. وتم الانتهاء من بنائه في العام الذي حصلت فيه بروناي على استقلالها عن بريطانيا في عام 1984.

تبلغ مساحة هذا القصر الذي صممه لياندرو لوكسين 200.000 متر مربع كما يحتوي على 1788 غرفة و 250 حمامًا وخمسة حمامات سباحة.

قصر الشتاء، روسيا (6.44 مليار دولار)

يعد قصر الشتاء أشهر قصر في سانت بطرسبرغ وقد كان أول سكن إمبراطوري لبطرس الأكبر

تم تصميم هذا القصر وبنائه من قبل المهندس المعماري الإيطالي فرانشيسكو بارتولوميو راستريللي. علاوة على ذلك، خضع لعدة تحولات في العقود الماضية.

قصر باكنغهام (7.2 مليار دولار)

حوّل الملك جورج السادس منزل باكنغهام إلى قصر في عشرينيات القرن التاسع عشر.

ومنذ ذلك الحين كان بمثابة المقر الملكي والمقر الإداري للملك. بالإضافة إلى 775 غرفة، يضم القصر 52 غرفة نوم ملكية و 92 مكتبًا.

كما يستقبل القصر أكثر من 50000 زائر سنويًا وكان مكانًا لاستقبالات سياسية واجتماعية.

قصر طوكيو الإمبراطوري، اليابان (12.25 مليار دولار)

يقع قصر طوكيو الإمبراطوري على أنقاض قلعة إيدو، وقد انتهى بناؤه في عام 1888. وتم تدميره خلال الحرب العالمية الثانية ولكن تم بناؤه بعد فترة بأسلوب مماثل.

يمكنك الدخول إلى القصر مرتين فقط في السنة: في 2 يناير و 23 ديسمبر (في عيد ميلاد الإمبراطور).

قصر اللوفر، فرنسا (45.5 مليار دولار)

في عام 1546، تم هدم القلعة الباريسية القديمة في عهد فرانسيس الأول لبناء قصر اللوفر من قبل المهندس المعماري بيير ليسكوت.

بعد أن نقل لويس الرابع عشر مساكنه إلى فرساي عام 1682، لم يعد القصر مقرًا ملكيًا وبالتالي تم تحويله إلى متحف في العقد التالي.

قصر فرساي، فرنسا (50.7 مليار دولار)

يعد قصر فرساي واحد من أفخم القصور في العالم.

مع أكثر من 350 غرفة معيشة، يتميز القصر بحدائق ومنحوتات واسعة وقاعة مرايا مذهلة.

المدينة المحرّمة، الصين (69.66 مليار دولار)

عند تولي الإمبراطور يونغلي الحكم قام بتغيير العاصمة من نانجينغ إلى بكين. وقام ببناء المدينة المحرمة (القصر الإمبراطوي).

وقد عمل أكثر من مليون عامل و 100000 حرفي على مدار 14 عامًا لإكمال الهيكل.

وتحتوي المدينة المحرمة، التي تضم أكثر من 24 إمبراطورًا، على 9999 غرفة.