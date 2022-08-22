أغلى 10 قصور في العالم (صور)

وطن– نشر موقع “therichest” قائم تحتوي على أغلى 10 قصور في العالم.
من قصر باكنغهام في لندن، الذي لا يزال المقر الرسمي والملكي لملكة إنجلترا، إلى المدينة المحرّمة في بكين، الذي أصبح أكبر بقعة جذب سياحي، يخدم كل قصر في هذه القائمة غرضًا متنوعًا.
وفي هذا السياق، دعونا نلقي نظرة على أغلى القصور في العالم.
قلعة وندسور، المملكة المتحدة (236 مليون دولار)
قصر آق سراي، تركيا (663 مليون دولار)
قصر دولما بهجة، اسطنبول (1.5 مليار دولار)
قصر دولما بهجة هو أكبر قصر في تركيا أنشأه السلطان عبد المجيد الأول عام 1843.
يحتوي القصر على 285 غرفة و 68 مرحاضًا وستة حمامات و 44 قاعة.
قصر نور الإيمان، بروناي (3.9 مليار دولار)
يقع قصر نور الإيمان على ضفاف نهر بروناي. وتم الانتهاء من بنائه في العام الذي حصلت فيه بروناي على استقلالها عن بريطانيا في عام 1984.
تبلغ مساحة هذا القصر الذي صممه لياندرو لوكسين 200.000 متر مربع كما يحتوي على 1788 غرفة و 250 حمامًا وخمسة حمامات سباحة.
قصر الشتاء، روسيا (6.44 مليار دولار)
قصر باكنغهام (7.2 مليار دولار)
قصر طوكيو الإمبراطوري، اليابان (12.25 مليار دولار)
يقع قصر طوكيو الإمبراطوري على أنقاض قلعة إيدو، وقد انتهى بناؤه في عام 1888. وتم تدميره خلال الحرب العالمية الثانية ولكن تم بناؤه بعد فترة بأسلوب مماثل.
يمكنك الدخول إلى القصر مرتين فقط في السنة: في 2 يناير و 23 ديسمبر (في عيد ميلاد الإمبراطور).
قصر اللوفر، فرنسا (45.5 مليار دولار)
في عام 1546، تم هدم القلعة الباريسية القديمة في عهد فرانسيس الأول لبناء قصر اللوفر من قبل المهندس المعماري بيير ليسكوت.
بعد أن نقل لويس الرابع عشر مساكنه إلى فرساي عام 1682، لم يعد القصر مقرًا ملكيًا وبالتالي تم تحويله إلى متحف في العقد التالي.
قصر فرساي، فرنسا (50.7 مليار دولار)
يعد قصر فرساي واحد من أفخم القصور في العالم.
مع أكثر من 350 غرفة معيشة، يتميز القصر بحدائق ومنحوتات واسعة وقاعة مرايا مذهلة.
المدينة المحرّمة، الصين (69.66 مليار دولار)
عند تولي الإمبراطور يونغلي الحكم قام بتغيير العاصمة من نانجينغ إلى بكين. وقام ببناء المدينة المحرمة (القصر الإمبراطوي).
وقد عمل أكثر من مليون عامل و 100000 حرفي على مدار 14 عامًا لإكمال الهيكل.
وتحتوي المدينة المحرمة، التي تضم أكثر من 24 إمبراطورًا، على 9999 غرفة.