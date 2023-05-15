شديد العدوى.. مرض جلدي خطير “مقاوم للأدوية” يثير الذعر في أمريكا

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وطن- كشف “مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها”(CDC)، الرائد في مجال الصحة العامَّة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن حالتين على الأقل من عدوى “السعفة” المقاومة للأدوية رُصدت في البلاد الأولى في 2021 والثانية في صيف 2022.

ما هي أعراض عدوى “السعفة” المقاومة للأدوية؟

أعلنت مؤسسة الـ (CDC) في بلاغات عبر موقعها الرسمي، اكتشاف حالتين من عدوى السعفة شديدة العدوى والمقاومة للأدوية، في مدينة نيويورك.

تم التعرف على العدوى لأول مرة لدى امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا أصيبت بحالة سيئة من السعفة، أثناء سفرها في بنغلاديش.

ظهر طفح جلدي في معظم أنحاء جسدها، ولم تفعل الكريمات المضادة للفطريات شيئًا للتخفيف من ذلك.

وبحسب الهيئة الصحية الأمريكية، فإنه جرى تشخيص المرض الجلدي -حالياً- لدى سيدتين في ولاية نيويورك.

والمرض الذي جرى رصده يعرف بـ”Trichophyton indotineae”، وهو عبارة عن فطريات مُسببة لما يسمى بـ”السعفة” التي تسبب حكة وبثورا واحمرارا للجسد في مختلف مناطق الجسم.

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والعدوى من هذه السلالة المضادة للأدوية شائعة في منطقة جنوب آسيا، لكن لم يجر رصدها من قبل في الولايات المتحدة.

وفي الحالتين المسجلتين بنيويورك، وعمرهما 28 و47 عاما، أدت العدوى إلى بثور في العنق ومنطقة البطن، بحسب المراكز الأميركية.

وبادر طبيب مختص في الجلد فحص الحالتين، إلى إخطار السلطات في 28 فبراير 2023، فيما كانت حالتهما لا تستجيب للعلاج، حسب تقرير لقناة nbcnews الأمريكية.

وأصيبت المريضة الأصغر عمراً في صيف 2021، بينما كانت حاملا، وبدأت العلاج بعد الإنجاب، لكن وضعها لم يتحسن بعد أسبوعين.

وتم إعطاء علاج آخر، من أجل وقف الحكة، وذاك ما حصل، لكن الأطباء ما زالوا يراقبون لمعرفة ما إذا كانت حالتها ستسوء مجددا.

أما المرأة الثانية، فأصيبت بالمرض بعد رحلة إلى بنغلاديش في صيف 2022، وما زالت تأخذ علاجا حتى الآن، ويقدر الأطباء أنها تحسنت بنسبة 80 بالمئة.

وأفاد مسؤولون أميركيون أن السيدتين لا تعرفان بعضهما البعض، كما أن الأولى لم يسبق لها أن سافرت، وبالتالي، فمن المحتمل، أن تكون العدوى قد انتقلت إليها وهي في الولايات المتحدة.

ويشار أنه على مدى العقد الماضي، انتشرت العدوى من هذه الفطريات المقاومة للأدوية بسرعة في جنوب آسيا، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الإفراط في استخدام الأدوية لعلاجها، بما في ذلك مضادات الفطريات الموضعية والكورتيكوستيرويدات، وفقًا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض (CDC).

ما هي “السعفة” وكيف يتم علاجها؟

السعفة عدوى فطرية شائعة تنتج عن الفطريات الجلدية؛ حيث تظهر على شكل حلقة وحافة مرتفعة متقشرة على الجلد.

تنمو هذه الفطريات في مناخ دافئ ورطب؛ لذلك تعد شائعة في المناطق الاستوائية. بسبب علامتها المميزة يمكن ملاحظتها في الجسم؛ حيث تظهر في معظم مناطق الجلد. نادرًا ما تنتشر العدوى الفطرية تحت سطح الجلد لتسبب مرضًا خطيرًا.

يمكن أن تظهر على الوجه أو الصدر أو فروة الرأس أو منطقة الفخذ. كما يمكن أن تحدث السعفة في أي عمر ولكنها أكثر شيوعًا عند الأطفال.

عادة، يتم علاج الحالات باستخدام كريمات مضادة للفطريات. لكن بعض الحالات الصعبة بشكل خاص تتطلب أدوية مضادة للفطريات، مثل تيربينافين أو إيتراكونازول، التي يتم تناولها في شكل أقراص.

وحسب تقرير مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، عولجت المريضتان في نيويورك بنجاح بالأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم.

لكن بعض الأدوية، وخاصة إيتراكونازول، تتطلب رعاية الطبيب. يمكن أن يسبب الدواء قصور القلب ويجب عدم تناوله مع أنواع أخرى من الأدوية، وفقًا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب والتي تُعرف اختصارًا بـ NLM .