الإثنين, مايو 15, 2023
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شديد العدوى.. مرض جلدي خطير “مقاوم للأدوية” يثير الذعر في أمريكا

"السعفة" هي عدوى فطرية شائعة تنتج عن الفطريات الجلدية؛ حيث تظهر على شكل حلقة وحافة مرتفعة متقشرة على الجلد

كتب فهمي الورغمي
مرض جلدي خطير في أمريكا watanserb.com
مرض جلدي خطير في أمريكا
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وطن- كشف “مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها”(CDC)، الرائد في مجال الصحة العامَّة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن حالتين على الأقل من عدوى “السعفة” المقاومة للأدوية رُصدت في البلاد الأولى في 2021 والثانية في صيف 2022.

ما هي أعراض عدوى “السعفة” المقاومة للأدوية؟

أعلنت مؤسسة الـ (CDC) في بلاغات عبر موقعها الرسمي، اكتشاف حالتين من عدوى السعفة شديدة العدوى والمقاومة للأدوية، في مدينة نيويورك.

تم التعرف على العدوى لأول مرة لدى امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا أصيبت بحالة سيئة من السعفة، أثناء سفرها في بنغلاديش.

ظهر طفح جلدي في معظم أنحاء جسدها، ولم تفعل الكريمات المضادة للفطريات شيئًا للتخفيف من ذلك.

وبحسب الهيئة الصحية الأمريكية، فإنه جرى تشخيص المرض الجلدي -حالياً- لدى سيدتين في ولاية نيويورك.

والمرض الذي جرى رصده يعرف بـ”Trichophyton indotineae”، وهو عبارة عن فطريات مُسببة لما يسمى بـ”السعفة” التي تسبب حكة وبثورا واحمرارا للجسد في مختلف مناطق الجسم.

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والعدوى من هذه السلالة المضادة للأدوية شائعة في منطقة جنوب آسيا، لكن لم يجر رصدها من قبل في الولايات المتحدة.

أعراض عدوى السعفة المقاومة للأدوية
أعراض عدوى السعفة المقاومة للأدوية

وفي الحالتين المسجلتين بنيويورك، وعمرهما 28 و47 عاما، أدت العدوى إلى بثور في العنق ومنطقة البطن، بحسب المراكز الأميركية.

وبادر طبيب مختص في الجلد فحص الحالتين، إلى إخطار السلطات في 28 فبراير 2023، فيما كانت حالتهما لا تستجيب للعلاج، حسب تقرير لقناة nbcnews الأمريكية.

وأصيبت المريضة الأصغر عمراً في صيف 2021، بينما كانت حاملا، وبدأت العلاج بعد الإنجاب، لكن وضعها لم يتحسن بعد أسبوعين.

وتم إعطاء علاج آخر، من أجل وقف الحكة، وذاك ما حصل، لكن الأطباء ما زالوا يراقبون لمعرفة ما إذا كانت حالتها ستسوء مجددا.

أما المرأة الثانية، فأصيبت بالمرض بعد رحلة إلى بنغلاديش في صيف 2022، وما زالت تأخذ علاجا حتى الآن، ويقدر الأطباء أنها تحسنت بنسبة 80 بالمئة.

وأفاد مسؤولون أميركيون أن السيدتين لا تعرفان بعضهما البعض، كما أن الأولى لم يسبق لها أن سافرت، وبالتالي، فمن المحتمل، أن تكون العدوى قد انتقلت إليها وهي في الولايات المتحدة.

ويشار أنه على مدى العقد الماضي، انتشرت العدوى من هذه الفطريات المقاومة للأدوية بسرعة في جنوب آسيا، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الإفراط في استخدام الأدوية لعلاجها، بما في ذلك مضادات الفطريات الموضعية والكورتيكوستيرويدات، وفقًا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض (CDC).

أعراض عدوى السعفة المقاومة للأدوية
أعراض عدوى السعفة المقاومة للأدوية

ما هي “السعفة” وكيف يتم علاجها؟

السعفة عدوى فطرية شائعة تنتج عن الفطريات الجلدية؛ حيث تظهر على شكل حلقة وحافة مرتفعة متقشرة على الجلد.

تنمو هذه الفطريات في مناخ دافئ ورطب؛ لذلك تعد شائعة في المناطق الاستوائية. بسبب علامتها المميزة يمكن ملاحظتها في الجسم؛ حيث تظهر في معظم مناطق الجلد. نادرًا ما تنتشر العدوى الفطرية تحت سطح الجلد لتسبب مرضًا خطيرًا.

يمكن أن تظهر على الوجه أو الصدر أو فروة الرأس أو منطقة الفخذ. كما يمكن أن تحدث السعفة في أي عمر ولكنها أكثر شيوعًا عند الأطفال.

عادة، يتم علاج الحالات باستخدام كريمات مضادة للفطريات. لكن بعض الحالات الصعبة بشكل خاص تتطلب أدوية مضادة للفطريات، مثل تيربينافين أو إيتراكونازول، التي يتم تناولها في شكل أقراص.

وحسب تقرير مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، عولجت المريضتان في نيويورك بنجاح بالأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم.

لكن بعض الأدوية، وخاصة إيتراكونازول، تتطلب رعاية الطبيب. يمكن أن يسبب الدواء قصور القلب ويجب عدم تناوله مع أنواع أخرى من الأدوية، وفقًا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب والتي تُعرف اختصارًا بـ NLM .

المصدرمؤسسة الـ CDC، قناة nbcnews الأمريكية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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