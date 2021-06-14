هل تلاحظ ظهور بقع بيضاء على الأظافر!؟ .. اعرف السبب وخطورة الأمر

يُشير ظهور بقع بيضاء على الأظافر إلى احتمالية الإصابة ببعض الأمراض، فإذا كنت تقرأ هذه المادة، انظر عزيزي القارئ إلى أظافرك ولاحظ الأسباب التي نشرها موقع (healthline) عن ظهور هذه البقع:

1: رد فعل تحسسي.

2: العدوى الفطرية.

3:إصابة الأظافر.

4:نقص المعادن.

يمكن أن تظهر فطريات الأظافر الشائعة التي تسمى فطار الأظافر الأبيض السطحي على أظافر القدم.

و قد تكون العلامة الأولى للعدوى هي بضع نقاط بيضاء صغيرة على الأظافر، ويمكن أن تنمو العدوى وتنتشر، وقد تظهر أظافر القدمين متقشرة ثم تصبح سميكة وهشة.

قد تتسبب عمليات تجميل الأظافر المتكررة أيضًا في تلف ينتج عنه ظهور هذه البقع البيضاء على أظافرك، و قد يؤدي الضغط الذي يمارسه أخصائي تجميل الأظافر إلى إتلاف الظفر.

قد تلاحظ بقعًا أو نقاطًا بيضاء على طول أظافرك إذا كنت تعاني من نقص في بعض المعادن أو الفيتامينات، وخصوصا نقص الزنك و نقص الكالسيوم.

وهناك أيضا أسباب إضافية أخرى لظهور البقع على الأظافر ومنها “مرض القلب، الفشل الكلوي، الصدفية، الإكزيما، الالتهاب الرئوي، التسمم”.

ماذا أفعل عند ظهور بقع بيضاء على الأظافر !؟

إذا كنت قد لاحظت بقع ظهور بقع بيضاء على الأظافر وكنت قلقًا، فلا داعي للقلق. يمكن أن تساعد زيارة سريعة لطبيبك في توضيح كل ما يسبب البقع والإجابة على أي أسئلة إضافية لديك. معظم العلاجات سريعة وفعالة.

وينصح خبراء الصحة والأطباء، بالاهتمام بالتغذية السليمة وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لجهاز المناعة.