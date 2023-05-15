شبه عارية.. نانسي ابنة رانيا يوسف في إطلالة فاضحة برعاية والدتها

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وطن- على هامش مشاركتها في النسخة الأولى من أسبوع الموضة المصري المُقامة فعالياتها حالياً، ظهرت الفنانة رانيا يوسف وابنتها -نانسي- بإطلالة مثيرة وجريئة، حيث اختارتا فساتين قصيرة وضيقة تبرز أنوثتهما ومفاتنهما، وسط حالة من الاستنكار والاستياء سادت بين متابعيهما.

إطلالة مثيرة لرانيا يوسف وابنتها

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف (49 عاماً) وابنتها نانسي (20 عاماً) في أسبوع الموضة بمصر الذي احتضنته القاهرة في الفنرة مابين 12-15 مايو/أيار الجاري.

وأثارت إطلالتهما الجريئة ردود فعل واسعة في صفوف الحضور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

#رانيا_يوسف وبنتها بأسبوع الموضة بمصر! بعيداً عن الإطلالات ليش هيك حركات البنت؟! 😑 pic.twitter.com/b6XaYoqWi8 — Abood Shuobaki 🐍 (@abed_shoubaki) May 13, 2023

رانيا يوسف التي تُعرف بجرأتها في اختيار ملابسها، ارتدت فستاناً أسوداً قصيراً كشف عن مفاتنها بطريقة مثيرة للجدل. ونسقت معه حذاءً عالي الكعب وحقيبة يد صغيرة.

أما ابنتها نانسي، فظهرت بفستان قصير باللون العاجي مكشوف على مستوى الصدر، بتصميم مستحوى من التراث الفرعوني المصري.

View this post on Instagram A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)

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وتظهر رانيا يوسف في مقطع فيديو متداول، واقفة إلى جانب ابنتها لالتقاط الصور مستعرضتين أنوثتهما بإطلالات اتسمت بالجرأة.

إلَّا أن حركات ابنتها، نانسي، هي التي خطفت الأضواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أنها تعمدت الظهور بطريقة مغرية ومثيرة أمام الكاميرات، عبر تمايلها وملامستها لجسدها.

نانسي بنت النجمه رانيا يوسف في أسبوع الموضه في مصر pic.twitter.com/kn50189GhM — اجدد صور الفنانين (@ExclusivestarsX) May 12, 2023

وتظهر نانسي في المقطع وهي تحدق بعدسة الكاميرا، التي التفت حولها هي ووالدتها بطريقة دائرية، بينما تصعد بيدها من منطقة الوركين إلى الخصر.

وتألقت الشابة بإطلالة اتخذت الطابع الفرعوني، إذ ارتدت فستانًا باللون العاجي من قماش الساتان اللمَّاع لمصممة الأزياء فرح والي، ونسَّقته بشال ذهبي أسدلته على كتفها.

في حين اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل جديلتين، واختارت مكياجًا من درجات الوردي لإبراز ملامحه وجهها الشاب.

رانيا يوسف و بنتها نانسي ❤️ pic.twitter.com/ULQPg5nUux — اجدد صور الفنانين (@ExclusivestarsX) May 13, 2023

جدل يُرافق إطلالة نانسي ابنة رانيا يوسف

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تراوحت ردود الأفعال بين منتقد ومدافع عن الإطلالات المثيرة للجدل التي ظهرت بها رانيا يوسف وابنتها نانسي.

وأثارت إطلالة نانسي، انتقادات واسعة من قبل الجمهور والصحافة، الذين اعتبروا أن إطلالتها غير مناسبة لعمرها ولا لطبيعة المناسبة، وأنها تحاول تقليد والدتها التي اشتهرت بفساتينها المثيرة للجدل.

وإن لم ترد رانيا يوسف على التعليقات التي لاحقت ابنتها في أحدث ظهور لها بمهرجان الموضة في القاهرة، إلا أن كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استذكروا دفاعها الدائم عن ابنتها، نانسي.

#رانيا_يوسف تثير الجدل بصورة ابنتها نانسي التي لم يتجاوز عمرها 19 عاما. حيث نشرت صورة لها على انستغرام اعتبرها البعض جريئة للغاية. وعلقت: "فخورة جدا بابنتي ننوسة"@RaniahYousief pic.twitter.com/8TP1DcLuE7 — Mix Celebr (@mixcelebr) December 14, 2022

حيث سبق ودافعت رانيا يوسف عن ابنتها، وقالت إنها فخورة بها، وأنها تشجعها على التعبير عن شخصيتها وأنوثتها، وأنها تثق في ذوقها وأخلاقها.

وأوضحت الممثلة المصرية ، في مناسبات إعلامية عديدة، أن ابنتها نانسي تحب الرقص على أغاني المهرجانات، وأنها تعشق الموضة والأزياء.

ويشار أن العاصمة القاهرة، تحتضن في الفترة ما بين 12 إلى 15 مايو/أيار الجاري “أسبوع الموضة” المصري في نسخته الأولى، بمشاركة ثُلة من مصممي الأزياء والمشاهير وممثلين عن أكثر من 12 دولة.