الإثنين, مايو 15, 2023
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حياتنا

شبه عارية.. نانسي ابنة رانيا يوسف في إطلالة فاضحة برعاية والدتها

تعمدت نانسي ابنة الممثلة المصرية رانيا يوسف، الظهور بإطلالة مثيرة وجريئة خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة المصري وتصرفت أمام الكاميرات بطريقة أثارت استغراب متابعيها

كتب فهمي الورغمي
نانسي ابنة رانيا يوسف watanserb.com
نانسي ابنة رانيا يوسف
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وطن- على هامش مشاركتها في النسخة الأولى من أسبوع الموضة المصري المُقامة فعالياتها حالياً، ظهرت الفنانة رانيا يوسف وابنتها -نانسي- بإطلالة مثيرة وجريئة، حيث اختارتا فساتين قصيرة وضيقة تبرز أنوثتهما ومفاتنهما، وسط حالة من الاستنكار والاستياء سادت بين متابعيهما.

إطلالة مثيرة لرانيا يوسف وابنتها

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف (49 عاماً) وابنتها نانسي (20 عاماً) في أسبوع الموضة بمصر الذي احتضنته القاهرة في الفنرة مابين 12-15 مايو/أيار الجاري.

وأثارت إطلالتهما الجريئة ردود فعل واسعة في صفوف الحضور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

رانيا يوسف التي تُعرف بجرأتها في اختيار ملابسها، ارتدت فستاناً أسوداً قصيراً كشف عن مفاتنها بطريقة مثيرة للجدل. ونسقت معه حذاءً عالي الكعب وحقيبة يد صغيرة.

أما ابنتها نانسي، فظهرت بفستان قصير باللون العاجي مكشوف على مستوى الصدر، بتصميم مستحوى من التراث الفرعوني المصري.

 

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الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف

وتظهر رانيا يوسف في مقطع فيديو متداول، واقفة إلى جانب ابنتها لالتقاط الصور مستعرضتين أنوثتهما بإطلالات اتسمت بالجرأة.

إلَّا أن حركات ابنتها، نانسي، هي التي خطفت الأضواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أنها تعمدت الظهور بطريقة مغرية ومثيرة أمام الكاميرات، عبر تمايلها وملامستها لجسدها.

وتظهر نانسي في المقطع وهي تحدق بعدسة الكاميرا، التي التفت حولها هي ووالدتها بطريقة دائرية، بينما تصعد بيدها من منطقة الوركين إلى الخصر.

وتألقت الشابة بإطلالة اتخذت الطابع الفرعوني، إذ ارتدت فستانًا باللون العاجي من قماش الساتان اللمَّاع لمصممة الأزياء فرح والي، ونسَّقته بشال ذهبي أسدلته على كتفها.

في حين اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل جديلتين، واختارت مكياجًا من درجات الوردي لإبراز ملامحه وجهها الشاب.

الفنانة رانيا يوسف وابنتها
الفنانة رانيا يوسف وابنتها

جدل يُرافق إطلالة نانسي ابنة رانيا يوسف

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تراوحت ردود الأفعال بين منتقد ومدافع عن الإطلالات المثيرة للجدل التي ظهرت بها رانيا يوسف وابنتها نانسي.

وأثارت إطلالة نانسي، انتقادات واسعة من قبل الجمهور والصحافة، الذين اعتبروا أن إطلالتها غير مناسبة لعمرها ولا لطبيعة المناسبة، وأنها تحاول تقليد والدتها التي اشتهرت بفساتينها المثيرة للجدل.

وإن لم ترد رانيا يوسف على التعليقات التي لاحقت ابنتها في أحدث ظهور لها بمهرجان الموضة في القاهرة، إلا أن كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استذكروا دفاعها الدائم عن ابنتها، نانسي.

حيث سبق ودافعت رانيا يوسف عن ابنتها، وقالت إنها فخورة بها، وأنها تشجعها على التعبير عن شخصيتها وأنوثتها، وأنها تثق في ذوقها وأخلاقها.

وأوضحت الممثلة المصرية ، في مناسبات إعلامية عديدة، أن ابنتها نانسي تحب الرقص على أغاني المهرجانات، وأنها تعشق الموضة والأزياء.

ويشار أن العاصمة القاهرة، تحتضن في الفترة ما بين 12 إلى 15 مايو/أيار الجاري “أسبوع الموضة” المصري في نسخته الأولى، بمشاركة ثُلة من مصممي الأزياء والمشاهير وممثلين عن أكثر من 12 دولة.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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