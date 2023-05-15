ابنة عمرو دياب في أحضان عشيقها ببطن مكشوف وبلا حمالة صدر (شاهد)

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وطن- شاركت كنزي دياب، الابنة الأكبر للفنان المصري عمرو دياب من طليقته السعودية زينة عاشور، صورة جديدة لها برفقة حبيبها.

صورة كارثية!

وارتدت ابنة عمرو دياب، تيشرت أبيض شفاف، كشف أثداءها بشكل كامل، خاصة أنها لم تكن ترتدي حمالة صدر.

ونسقت كنزي دياب التيشرت مع بنطلون جينز واسع، وجاكيت أسود قصير.

وكان حبيب ابنة عمرو دياب يحتضنها في الصورة التي يبدو أن كنزي لم تتنبه إلى أنها كارثية.

جنا دياب سبقتها

وسبقتها شقيقتها الأصغر جنا في كشف صدرها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر “انستجرام“.

حيث ارتدت جنا دياب توب حمالة صدر فقط، مع جاكيت قصير، وتنورة جينز مفتوحة.

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تلك الإطلالة كشفت جسد ابنة عمرو دياب، أكثر مما غطّت، خاصة منطقة الصدر.

ملابس ابنة عمرو دياب

وكانت جنا دياب تجلس في الطبيعة، وبجانبها حقيبتها وقبعتها وحذاؤها الرياضي.

وعلقت جنا على الصور: “أحببتهم جميعهم.. استمتعوا”.

وسخر المتابعون من ملابس ابنة عمرو دياب، ومحاولة إظهار مفاتنها التي لا تجذب، بحسب تعبيرهم.

إغراء في رمضان

وأثارت شقيقتها كنزي غضب المصريين بملابسها الشفافة في نهار رمضان.

ونشرت كنزي عمرو دياب صوراً من رحلتها إلى إحدى الجزر، وهي ترتدي كاش مايوه أزرق يكشف ما تحته من ملابس البحر.

كما ظهرت في جلسة تصوير أخرى بنفس المكان، وهي ترتدي فستاناً زهرياً عارياً من الأعلى.

هذه الصور أغضبت المصريين الذين ذكّروها بأنها مسلمة، وأنهم في الشهر الفضيل ويفترض أنها صائمة.

أجواء صاخبة

هذا وقد احتفلت كنزي قبل أسابيع بعيد ميلاد حبيبها في أجواء صاخبة.

ونشرت كنزي دياب الصور التي وثّقت تلك الأجواء عبر “انستجرام“.

وبدأت ابنة عمرو دياب الصور بلقطة تجمعها بحبيبها في سوبر ماركت، ثم صورة تورتة صغيرة في ثلاجة مليئة بزجاجات البيرة.

وبدأت حفلة الشواء بمناسبة عيد الميلاد، كانت كنزي قد ارتدت فستاناً أسود لهذه المناسبة.

وعلقت كنزي على الصور: “أعياد الميلاد وحفلات الشواء”.

من هو حبيب كنزي؟

وكانت كنزي قد كشفت هوية حبيبها، بعد مرور عام على علاقتهما.

وظهر حبيب كنزي في عدة صور نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”.

وفي إحدى المرات، شاركت كنزي مجموعة صور خلال حضورها أحد عروض الأزياء مع لوك، وكتبت بالإنجليزية: “صورة عائلية”.

ويدرس لوك بيرسون إدارة الأحداث الدولية، ويعمل عارضَ أزياء في ذات الوقت، ومن المتوقَّع أن يُنهيَ دراسته الجامعية العامَ المقبل.