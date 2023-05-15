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أشرف حكيمي يثير غضب متابعيه بصورة مخجلة شاركها عبر انستغرام

أشرف حكيمي ارتدي القميص نزولا لقرار إدارة الدوري الفرنسي بالرغم من رفض آخرين التقيد بمثل هذه التعليمات

كتب سالم حنفي
أشرف حكيمي يدعم المثليين watanserb.com
لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي
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وطن – أثار اللاعب المغربي ونجم نادي بريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، حالة من الجدل وتسبب متابعيه بسبب صوره التي نشرها عبر حسابه على “أنستغرام”.

واحتفى أشرف حكيمي بفوز ناديه باريس سان جيرمان على نظيره أجاكسيو في الأسبوع الـ35 من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بنشر صور له ولزميله وصديقه كيلان مبابي خلال المبارة قبل ان يأخذ بطاقة حمراء.

أشرف حكيمي وصديقه كيلان مبابي بعد فوز باريس سان جيرمان على أجاكسيو

وظهر أشرف حكيمي في الصور التي نشرها بعر حسابه الرسمي في “انستغرام” مرتديا قميص النادي الذي حمل ألوان علم المثليين بمناسبة الاحتفال بأسبوع دعم المثليين الذي أقرته إدارة الدوري الفرنسي.

 

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التعليقات الواردة على الصور تعدت الآلاف، حيث كانت في غالبيتها مهاجمة لموقف أشرف حكيمي الذي قبل على نفسه ووافق على المشاركة في هذه المهزلة، على حد وصفهم.

أشرف حكيمي يرتدي قميصا بألوان علم المثليين

وفي هذا السياق، قالت إحدى المتابعات: “طحت من عيني”.

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فيما عبر آخر عن غضبه بما فعله “حكيمي” بالقول: “يجماعة لكل يلغي متابعتو ليش عم تتفاعلو عندو ع اساس هاد قدوة ومسلم ومدري شو الاسلام متبري منو”.

أشرف حكيمي ومبابي يرتديان قميصا بعلم المثليين

وعاتب متابع لاعب باريس سان جيرمان بالقول: “ليه تلبس الالوان العالم يعتبرونك قدوة صغار لهم مستقبل تقوم تلبس الالوان”.

وقال آخر ساخرا مما فعله: “نسيت هادي كمالة ديال كفاحي”.

شار إلى أن الدوري الفرنسي يرفع شعارات خاصة في مباريات الجولة الـ35 من أجل دعم المثليين، حيث يرتدي اللاعبون قمصان بألوان قوس قزح.

استبعاد اللاعب مصطفى محمد لاعب لرفضه ارتداء قميص دعم المثليين

واتصالا بالحدث، أعلن نادي نانت الفرنسي استبعاد المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد (25 عامًا) من قائمة الفريق لمباراة تولوز التي أقيمت الأحد على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ 35 من منافسات الدوري الفرنسي 2022-2023.

نادي نانت الفرنسي يعلن استبعاد المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد

وجرى إقصاء مصطفى من قائمة المباراة في اللحظات الأخيرة دون الكشف عن السبب، في حين أكدت وسائل إعلام فرنسية أن السبب هو عدم رغبة مصطفى محمد المشاركة في مباراة اليوم؛ بسبب رفضه ارتداء قمصان دعم المثليين.

و تعد هذه أول مرة يغيب فيها اللاعب الملقب بالأناكوندا عن قائمة نانت هذا الموسم محليًا وأوروبيًا.
وكان أشرف حكيمي قد تعرض للطرد في مباراة لوريان في الجولة رقم 33 يوم 30 إبريل/ نيسان الماضي، ليغيب عن الأسبوع رقم 34 أمام تروا، وبعد عودته من الإيقاف تلقى بطاقة حمراء مباشرة أمام أجاكسيو.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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