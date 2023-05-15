أشرف حكيمي يثير غضب متابعيه بصورة مخجلة شاركها عبر انستغرام

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وطن – أثار اللاعب المغربي ونجم نادي بريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، حالة من الجدل وتسبب متابعيه بسبب صوره التي نشرها عبر حسابه على “أنستغرام”.

واحتفى أشرف حكيمي بفوز ناديه باريس سان جيرمان على نظيره أجاكسيو في الأسبوع الـ35 من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بنشر صور له ولزميله وصديقه كيلان مبابي خلال المبارة قبل ان يأخذ بطاقة حمراء.

وظهر أشرف حكيمي في الصور التي نشرها بعر حسابه الرسمي في “انستغرام” مرتديا قميص النادي الذي حمل ألوان علم المثليين بمناسبة الاحتفال بأسبوع دعم المثليين الذي أقرته إدارة الدوري الفرنسي.

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التعليقات الواردة على الصور تعدت الآلاف، حيث كانت في غالبيتها مهاجمة لموقف أشرف حكيمي الذي قبل على نفسه ووافق على المشاركة في هذه المهزلة، على حد وصفهم.

وفي هذا السياق، قالت إحدى المتابعات: “طحت من عيني”.

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فيما عبر آخر عن غضبه بما فعله “حكيمي” بالقول: “يجماعة لكل يلغي متابعتو ليش عم تتفاعلو عندو ع اساس هاد قدوة ومسلم ومدري شو الاسلام متبري منو”.

وعاتب متابع لاعب باريس سان جيرمان بالقول: “ليه تلبس الالوان العالم يعتبرونك قدوة صغار لهم مستقبل تقوم تلبس الالوان”.

وقال آخر ساخرا مما فعله: “نسيت هادي كمالة ديال كفاحي”.

شار إلى أن الدوري الفرنسي يرفع شعارات خاصة في مباريات الجولة الـ35 من أجل دعم المثليين، حيث يرتدي اللاعبون قمصان بألوان قوس قزح.

استبعاد اللاعب مصطفى محمد لاعب لرفضه ارتداء قميص دعم المثليين

واتصالا بالحدث، أعلن نادي نانت الفرنسي استبعاد المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد (25 عامًا) من قائمة الفريق لمباراة تولوز التي أقيمت الأحد على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ 35 من منافسات الدوري الفرنسي 2022-2023.

وجرى إقصاء مصطفى من قائمة المباراة في اللحظات الأخيرة دون الكشف عن السبب، في حين أكدت وسائل إعلام فرنسية أن السبب هو عدم رغبة مصطفى محمد المشاركة في مباراة اليوم؛ بسبب رفضه ارتداء قمصان دعم المثليين.

و تعد هذه أول مرة يغيب فيها اللاعب الملقب بالأناكوندا عن قائمة نانت هذا الموسم محليًا وأوروبيًا.

وكان أشرف حكيمي قد تعرض للطرد في مباراة لوريان في الجولة رقم 33 يوم 30 إبريل/ نيسان الماضي، ليغيب عن الأسبوع رقم 34 أمام تروا، وبعد عودته من الإيقاف تلقى بطاقة حمراء مباشرة أمام أجاكسيو.