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أدونيس.. “داعية الإلحاد” في أرض الحرمين مجددا تحت رعاية ابن سلمان

سبق لـ أدونيس أن وصف حكام الخليج بأنهم "رعاة الإرهاب في الشرق الأوسط، وبأن الشعوب الخليجية مجرد رعاة شاة وبعير ولا يحق لهم التطاول على أسيادهم في الشام"

كتب خالد الأحمد
الشاعر السوري أدونيس watanserb.com
الشاعر السوري أدونيس
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وطن- بعد أقل من شهرين من زيارة سابقة وتكريمه من قبل أكاديمية الشعر العربي السعودية، وهيئة الأدب والنشر والترجمة، يزور الشاعر السوري “أدونيس” المملكة العربية السعودية مجدداً، لحضور احتفالية مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، في الظهران.

الاحتفالية التي تأتي باختتام برنامج إثراء للقراءة «اقرأ» في نسخته الثامنة والذي يتضمن باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، تقام يومي 26 – 27 مايو (أيار) الحالي، للاحتفاء بالقراءة والقرّاء تحت شعار «العالم العربي يقرأ»، والذي يأتي تزامناً مع إقامة مسابقة اقرأ بمشاركة عربية لأول مرة.

أدونيس في السعودية مجددا وموجة غضب

وبحسب وسائل إعلام سعودية، سيشهد برنامج الحفل الختامي مشاركة للشاعر أدونيس كضيف شرف الحفل لهذا العام، بالإضافة لمشاركة واسعة من القراء والكتّاب والأدباء في العالم العربي ضمن برنامج ثقافي مصاحب.

كما يشهد الحفل الختامي الإعلان عن الفائزين في مسار سفراء القراءة الذي خُصص للمعلمين والمعلمات، وإعلان المدرسة القارئة بهدف تعزيز وإبراز دور تلك المدارس ودور هيئة التدريس في نشر ثقافة القراءة بين الطلاب والطالبات.

وتأتي هذه الزيارة للشاعر أدونيس إلى حضن الوهابية بعد أن هجاها مراراً وتكراراً، وبعد أن وصف حكام الخليج بأنهم رعاة الإرهاب في الشرق الأوسط، وبأن “الشعوب الخليجية مجرد رعاة شاة وبعير ولا يحق لهم التطاول على أسيادهم في الشام”، دون أن يتصدى أحد من مثقفي أو مفكري الخليج للرد عليه. وذلك في واحدة من إشارات الانقلاب الوجداني الذي بات يطغى على كثير من المثقفين والمفكرين العرب.

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وتباينت تعليقات وردود فعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الزيارة الثانية من نوعها هذا العام، حيث علّق المحلل السياسي “ياسر الزعاترة“ مستنكرا: أدونيس “سعيد جدا” في السعودية التي هجاها مرارا!.”

وأضاف :”ليبرالي فضحته طائفيته بعد ثورة سوريا يا للدّم السوري كم فضح: من هتف للحرية وساند طاغية،من هتف للحسين وقاتل مع يزيد يساري هتف لـ”الولي الفقيه”. قومي هتف لمشروع إيران، من أثرى من أموال أمريكا ثم غدا ممانعا كي يستر دوافعه وغيرهم.”

فيما ذكر حساب “نحو الحرية“: “الشاعر الطائفي أدونيس الذي هاجم الإسلام وروج للإلحاد وهاجم المملكة وهجاها في أكثر من مرة، وأساء لها ولتاريخها وهويتها وشعبها يُستضاف مرة أخرى في المملكة!”.

الشاعر السوري أدونيس
الشاعر السوري أدونيس

وعلق آخر :” الإلحاد في السعودية بحماية بن سلمان.. ادونيس يعلن بصراحة دعمه للإلحاد والملحدين، ويقول الإسلام لا عقل فيه”.

وتابع: “من استضاف هذا الملحد في بلاد الحرمين، ومن المسؤول عن دعوته، ومن سمح له بهذا؟”

وذهب “أحمد حسن” إلى القول إن سياسة السعودية باتت تركز على ترويج التوجه الليبرالي للدولة “لإظهار توجه معاكس للمرحلة السابقة لأهداف سياسية.”

موضحا أنه “ربما زيارة أدونيس وحتى الكثير من الحفلات والنشاطات تدخل في ذلك بهدف إظهار جدية التغيرات الداخلية”.

وسبق أن صرح الكاتب والصحفي السوري إبراهيم الجبين لمحطة “بي بي سي“، في تعليقه على زيارة “أدونيس” السابقة للمملكة، بأنه مع الوقت واستهلاكه لنفسه أصبح مادة للجدل المستمر لدرجة أنه استطاب ذلك، ويفعل الشيء ونقيضه في نفس الوقت”.

وأضاف “الجبين” في التصريحات المشار إليها، أن ما يقوم به أدونيس هو أنه “يذهب إلى المكان الذي هاجمه طيلة حياته في شعره وحواراته وكتبه، ويذهب إلى الثقافة التي يحتقرها، والتي قال عنها إنها لم تقدم سوى العنف والدماء والقتل وجز الرؤوس”.

كيف تحتفي السعودية بـ”داعية الإلحاد” أدونيس؟

فيما استشهد “محمود زغموط ” بمقطع لما أسماه الشاعر الطائفي علي سعيد اسبر الملقب ب”أدونيس” يقول فيه : “سأُغنّي لقُمٍّ لكي تتحولَ في صبواتي نارَ عصفٍ، تطوفُ حولَ الخليج..”مشيراً إلى أن صاحب هذا الكلام يحل ضيفاً على السعودية، ليستعرض تجربته مع الشعر والحياة.

وقال الشيخ “عماد المبيّض” الذي فرّ من السعودية مؤخرا: “للمرة الثانية في غضون شهرين؛ تحتفي مؤسساتُنا بداعية الإلحاد أدونيس في مهرجان “إقرأ” بمركز الملك عبد العزيز الثقافي (إثراء).”

واضاف: “رسالتي للعلماء والدعاة وطلاب العلم قوموا بواجبكم أمام ربكم ثم مجتمعكم لحماية أجيالنا الناشئة من خطر تطبيع رؤية هؤلاء الملحدين والفساق في بلادنا”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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