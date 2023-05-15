أدونيس.. “داعية الإلحاد” في أرض الحرمين مجددا تحت رعاية ابن سلمان

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وطن- بعد أقل من شهرين من زيارة سابقة وتكريمه من قبل أكاديمية الشعر العربي السعودية، وهيئة الأدب والنشر والترجمة، يزور الشاعر السوري “أدونيس” المملكة العربية السعودية مجدداً، لحضور احتفالية مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، في الظهران.

الاحتفالية التي تأتي باختتام برنامج إثراء للقراءة «اقرأ» في نسخته الثامنة والذي يتضمن باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، تقام يومي 26 – 27 مايو (أيار) الحالي، للاحتفاء بالقراءة والقرّاء تحت شعار «العالم العربي يقرأ»، والذي يأتي تزامناً مع إقامة مسابقة اقرأ بمشاركة عربية لأول مرة.

أدونيس في السعودية مجددا وموجة غضب

وبحسب وسائل إعلام سعودية، سيشهد برنامج الحفل الختامي مشاركة للشاعر أدونيس كضيف شرف الحفل لهذا العام، بالإضافة لمشاركة واسعة من القراء والكتّاب والأدباء في العالم العربي ضمن برنامج ثقافي مصاحب.

كما يشهد الحفل الختامي الإعلان عن الفائزين في مسار سفراء القراءة الذي خُصص للمعلمين والمعلمات، وإعلان المدرسة القارئة بهدف تعزيز وإبراز دور تلك المدارس ودور هيئة التدريس في نشر ثقافة القراءة بين الطلاب والطالبات.

وتأتي هذه الزيارة للشاعر أدونيس إلى حضن الوهابية بعد أن هجاها مراراً وتكراراً، وبعد أن وصف حكام الخليج بأنهم رعاة الإرهاب في الشرق الأوسط، وبأن “الشعوب الخليجية مجرد رعاة شاة وبعير ولا يحق لهم التطاول على أسيادهم في الشام”، دون أن يتصدى أحد من مثقفي أو مفكري الخليج للرد عليه. وذلك في واحدة من إشارات الانقلاب الوجداني الذي بات يطغى على كثير من المثقفين والمفكرين العرب.

الإصرار على دعوة داعية الإلحاد أدونيس إلى أرض الحرمين وتكرار ذلك مرتين خلال شهرين، دليل على أن ابن سلمان وزبانيته يخططون إلى نشر هذا الفكر بين الطبقة المثقفة. pic.twitter.com/fG8DjZaJor — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 15, 2023

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وتباينت تعليقات وردود فعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الزيارة الثانية من نوعها هذا العام، حيث علّق المحلل السياسي “ياسر الزعاترة“ مستنكرا: أدونيس “سعيد جدا” في السعودية التي هجاها مرارا!.”

وأضاف :”ليبرالي فضحته طائفيته بعد ثورة سوريا يا للدّم السوري كم فضح: من هتف للحرية وساند طاغية،من هتف للحسين وقاتل مع يزيد يساري هتف لـ”الولي الفقيه”. قومي هتف لمشروع إيران، من أثرى من أموال أمريكا ثم غدا ممانعا كي يستر دوافعه وغيرهم.”

فيما ذكر حساب “نحو الحرية“: “الشاعر الطائفي أدونيس الذي هاجم الإسلام وروج للإلحاد وهاجم المملكة وهجاها في أكثر من مرة، وأساء لها ولتاريخها وهويتها وشعبها يُستضاف مرة أخرى في المملكة!”.

الشاعر الطائفي أدونيس

الذي هاجم الإسلام وروج للإلحاد

وهاجم المملكة وهجاها في أكثر من مرة

وأساء لها ولتاريخها وهويتها وشعبها

يستضاف مرة أخرى في المملكة ! pic.twitter.com/OSv6IdV7ka — نحو الحرية (@hureyaksa) May 15, 2023

وعلق آخر :” الإلحاد في السعودية بحماية بن سلمان.. ادونيس يعلن بصراحة دعمه للإلحاد والملحدين، ويقول الإسلام لا عقل فيه”.

وتابع: “من استضاف هذا الملحد في بلاد الحرمين، ومن المسؤول عن دعوته، ومن سمح له بهذا؟”

وذهب “أحمد حسن” إلى القول إن سياسة السعودية باتت تركز على ترويج التوجه الليبرالي للدولة “لإظهار توجه معاكس للمرحلة السابقة لأهداف سياسية.”

موضحا أنه “ربما زيارة أدونيس وحتى الكثير من الحفلات والنشاطات تدخل في ذلك بهدف إظهار جدية التغيرات الداخلية”.

يلاحظ في سياسة السعودية أنها باتت تركز على ترويج التوجه الليبرالي للدولة لإظهار توجه معاكس للمرحلة السابقة لأهداف سياسية وربما زيارة أدونيس وحتى الكثير من الحفلات والنشاطات تدخل في ذلك بهدف اظهار جدية التغيرات الداخلية..

من وجهة نظري فهذه التحركات إن لم يكن لها حامل داخلي وخاصة… — Ahmad Hasan (@binaasorya) March 18, 2023

وسبق أن صرح الكاتب والصحفي السوري إبراهيم الجبين لمحطة “بي بي سي“، في تعليقه على زيارة “أدونيس” السابقة للمملكة، بأنه مع الوقت واستهلاكه لنفسه أصبح مادة للجدل المستمر لدرجة أنه استطاب ذلك، ويفعل الشيء ونقيضه في نفس الوقت”.

وأضاف “الجبين” في التصريحات المشار إليها، أن ما يقوم به أدونيس هو أنه “يذهب إلى المكان الذي هاجمه طيلة حياته في شعره وحواراته وكتبه، ويذهب إلى الثقافة التي يحتقرها، والتي قال عنها إنها لم تقدم سوى العنف والدماء والقتل وجز الرؤوس”.

كيف تحتفي السعودية بـ”داعية الإلحاد” أدونيس؟

فيما استشهد “محمود زغموط ” بمقطع لما أسماه الشاعر الطائفي علي سعيد اسبر الملقب ب”أدونيس” يقول فيه : “سأُغنّي لقُمٍّ لكي تتحولَ في صبواتي نارَ عصفٍ، تطوفُ حولَ الخليج..”مشيراً إلى أن صاحب هذا الكلام يحل ضيفاً على السعودية، ليستعرض تجربته مع الشعر والحياة.

"سأُغنّي لقُمٍّ لكي تتحولَ في صبواتي نارَ عصفٍ، تطوفُ حولَ الخليج.."

هذا مقطع من قصيدة للشاعر الطائفي علي سعيد إسبر الملقب ب"أدونيس"

الذي يحل اليوم ضيفاً على أكاديمية الشعر العربي وهيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، ليستعرض تجربته مع الشعر والحياة في قصر الثقافة. pic.twitter.com/y9eHYTcJt2 — Mahmoud Zaghmout (@MDZaghmout) March 16, 2023

وقال الشيخ “عماد المبيّض” الذي فرّ من السعودية مؤخرا: “للمرة الثانية في غضون شهرين؛ تحتفي مؤسساتُنا بداعية الإلحاد أدونيس في مهرجان “إقرأ” بمركز الملك عبد العزيز الثقافي (إثراء).”

واضاف: “رسالتي للعلماء والدعاة وطلاب العلم قوموا بواجبكم أمام ربكم ثم مجتمعكم لحماية أجيالنا الناشئة من خطر تطبيع رؤية هؤلاء الملحدين والفساق في بلادنا”.