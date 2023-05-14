الأحد, مايو 14, 2023
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أفضل 5 وجهات للسفر ننصحك بزيارتها في أوروبا

منها مدينة برشلونة..

كتب ايمان الباجي
أفضل 5 وجهات للسفر ننصحك بزيارتها في أوروبا watanserb.com
أسبانيا
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وطن- مع تاريخها الغني وثقافتها ومناظرها الخلابة، تعد أوروبا وجهة حلم لأي مسافر.

وإذا أردت الذهاب إلى التنزه وقضاء وقت ممتع خاصةً في فصل الصيف فما عليك سوى السياحة في أوروبا التي شاهدت الكثير من الحضارات على مر العصور.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع “piccavey“، سنتعرف عن أجمل المدن السياحية التي يمكنك زيارتها في جميع أنحاء أوروبا.

برشلونة

تقع مدينة برشلونة في اسبانيا وهي وجهة سياحية شهيرة تجذب ملايين السياح سنويًا.

إذا كنت من محبي التاريخ والفنون المعمارية القديمة، ننصحك بزيارة الحي القوطي الذي يوجد فيه العديد من المعالم السياحية والساحات والمتاحف.

برشلونة

كما يمكنك الاسترخاء في مقهى في أحد ساحات الفناء العديدة الهادئة. وإذا كنت من محبي التسوق، فسوف يعجبك بالتأكيد لاس رامبلاس، الشارع النابض بالحياة الذي يربط المدينة بالبحر.

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كوبنهاغن

تعتبر مدينة كوبنهاجن من أجمل الوجهات السياحة في الدنمارك.

تشتهر كوبنهاغن بشوارعها الساحرة وقنواتها الخلابة وهندستها المعمارية الجميلة.

يمكنك مشاهدة تمثال حورية البحر الصغيرة الشهير (دين ليل هافرو) بجوار المنتزه أو زيارة ثاني أقدم مدينة ملاهي في العالم، حدائق تيفولي، التي تم فتحها عام 1843.

كوبنهاغن

تعد كوبنهاغن أيضًا وجهة شهيرة لمحبي الطعام بفضل المأكولات اللذيذة. بغض النظر عن ما تبحث عنه، فإن العاصمة الدنماركية هي مدينة يجب زيارتها ومحطة لإضافتها إلى جولتك الأوروبية.

أوسلو

مع الهندسة المعمارية الباروكية الجميلة وأكثر من 30 متحفًا، تعد مدينة أوسلو، عاصمة النرويج، غنية بالثقافة وبالتقاليد.

أوسلو هي أيضًا الوجهة المثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى الخروج في الهواء الطلق والاستفادة القصوى من المناظر الطبيعية الاسكندنافية المذهلة.

أوسلو

وارسو

تم اختيار واروسو كأفضل وجهة أوروبية لعام 2023 من قبل منظمة أفضل الوجهات الأوروبية (EBD) وهي بلا شك مدينة يجب زيارتها، حيث تصدرت القائمة بعدد قياسي من الأصوات، بفضل استدامتها وجودة الحياة والشعبية.

إذا كنت تبحث عن عطلة في أوروبا، فوارسو هي الأفضل، مع ما تقدمه للعائلات أو المتسوقين أو الأزواج الذين يقضون شهر العسل أو فقط أولئك الذين يبحثون عن مكان لرؤية المعالم السياحية.

وارسو

تحتوى مدينة وارسو كذلك على حدائق جميلة للغاية وتوجد فيها أنشطة وفعاليات على مدار السنة.

ننصحك بالقيام بنزهة في شارع Krakowskie Przedmieście، وهو الشارع الأكثر شهرة في وارسو أو على طول نهر فيستولا.

فيينا

فيينا هي واحدة من أكثر المدن الرومانسية التي يمكن زيارتها في أوروبا.

ستضفي هذه المدينة لمسة من الرومانسية على رحلاتك سواء كنت تزورها مع شريكك أو بمفردك. تعتبر فيينا أيضًا واحدة من أكثر المدن أمانًا في أوروبا.

فيينا

في فيينا، يمكنك التنزه أو ركوب عربة تجرها الخيول حول أحد حدائق المدينة الجميلة. يمكنك زيارة القصور الملكية في المدينة أو يمكنك زيارة متحف بيتهوفن أو حضور إحدى الحفلات الموسيقية الكلاسيكية العديدة أو زيارة House of Music.

المصدرموقع "piccavey"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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