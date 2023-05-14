أحدث نتيجة.. نتائج الانتخابات التركية بعد فرز 91 % من الأصوات

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وطن- انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم تركيا، الأحد، عند الساعة 17:00 حسب التوقيت المحلي.

ووفق آخر تحديث لنتائج الانتخابات الرئاسية التركية فإنه تم فرز 91% من الأصوات داخل صناديق الاقتراع.

نتائج انتخابات تركيا

ووفق لوسائل الإعلام التركية الرسمية فإن الفرز حتى الآن، أسفر عن تقدم أردوغان بـ50% مقابل 44% لكليجدار أوغلو.

وفي التفاصيل أظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون التركي الرسمي بعد فرز 91% من الأصوات تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة بنسبة 50.01%.

في حين حصل منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على 44.21%.

وحصل المرشح سنان أوغان على 5.3%، ومحرم إنجه (منسحب): 0.47%

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نتائج الانتخابات البرلمانية

هذا وأظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون التركي الرسمي للانتخابات البرلمانية بعد فرز 75.2% من الأصوات تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 36.3% مقابل 24.3% لأقرب منافسيه حزب الشعب الجمهوري.

ويليهما حزب الحركة القومية -المتحالف مع الحزب الحاكم- بنسبة 10.8%، ثم حزب الجيد بنسبة 9.9% وحزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 8.3%.

ووفقا للقانون الانتخابي الجديد، تعني هذه النسب الأولية حصول حزب العدالة والتنمية على 269 من مقاعد البرلمان من أصل 600 مقعد، وحصول حزب الشعب الجمهوري على 170 مقعدا.

نسب مشاركة تاريخية

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل.

جاء ذلك في بيان، الأحد، عقب اكتمال عملية التصويت في عموم تركيا، مع حلول الساعة 17:00 عصر الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت مصادر عن المعارضة التركية لوكالة “تاس” الروسية إنه: “وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي”.

ولم تصرح لجنة الانتخابات التركية المركزية عن بيانات بشأن نسبة المشاركة.