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أحدث نتيجة.. نتائج الانتخابات التركية بعد فرز 91 % من الأصوات

أظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون التركي الرسمي بعد فرز 91% من الأصوات تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب باسل النجار
نتائج الانتخابات التركية watanserb.com
نتائج الانتخابات التركية
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وطن- انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم تركيا، الأحد، عند الساعة 17:00 حسب التوقيت المحلي.

ووفق آخر تحديث لنتائج الانتخابات الرئاسية التركية فإنه تم فرز 91% من الأصوات داخل صناديق الاقتراع.

نتائج انتخابات تركيا

ووفق لوسائل الإعلام التركية الرسمية فإن الفرز حتى الآن، أسفر عن تقدم أردوغان بـ50% مقابل 44% لكليجدار أوغلو.

وفي التفاصيل أظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون التركي الرسمي بعد فرز 91% من الأصوات تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة بنسبة 50.01%.

في حين حصل منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على 44.21%.

وحصل المرشح سنان أوغان على 5.3%، ومحرم إنجه (منسحب): 0.47%

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نتائج انتخابات تركيا
نتائج انتخابات تركيا

نتائج الانتخابات البرلمانية

هذا وأظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون التركي الرسمي للانتخابات البرلمانية بعد فرز 75.2% من الأصوات تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 36.3% مقابل 24.3% لأقرب منافسيه حزب الشعب الجمهوري.

ويليهما حزب الحركة القومية -المتحالف مع الحزب الحاكم- بنسبة 10.8%، ثم حزب الجيد بنسبة 9.9% وحزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 8.3%.

ووفقا للقانون الانتخابي الجديد، تعني هذه النسب الأولية حصول حزب العدالة والتنمية على 269 من مقاعد البرلمان من أصل 600 مقعد، وحصول حزب الشعب الجمهوري على 170 مقعدا.

نسب مشاركة تاريخية

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل.

جاء ذلك في بيان، الأحد، عقب اكتمال عملية التصويت في عموم تركيا، مع حلول الساعة 17:00 عصر الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت مصادر عن المعارضة التركية لوكالة “تاس” الروسية إنه: “وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي”.

ولم تصرح لجنة الانتخابات التركية المركزية عن بيانات بشأن نسبة المشاركة.

المصدروكالة "تاس" الروسية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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