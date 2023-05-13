هل تريد أن تعرف ما متوسط ​​عمرك المتوقع؟ فيما يلي اختبار ينبئك بعدد السنوات المتبقية لك

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وطن-وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الأخيرة INSEE لعام 2022، بلغ متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة في فرنسا، 85.2 عامًا للنساء و 79.3 عامًا للرجال. وفي الحقيقة، لا أحد يستطيع أن يعرف بالضبط تاريخ وفاته، لكن طبيبًا أمريكيًا طور “آلة حاسبة” تقدر متوسط العمر الذي يمكن توقعه وفقًا لمعايير مختلفة.

حسب ما أفاد به موقع “واست فرانس” الفرنسي، هذا ما كشفته الآلة الحاسبة التي اخترعها الأمريكي توماس بيرلز، الطبيب المتخصص في الشيخوخة في مركز بوسطن الطبي وأستاذ الطب في جامعة بوسطن، حيث قام بتصميم حاسبة تستطيع أن تتوقع متوسط العمر حتى 100 عام، بناءً على حوالي خمسين معيارًا، تمت صياغتها في شكل أسئلة.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، تعتمد الآلة الحاسبة على البحث العلمي والإحصائي حول الشيخوخة. ويتم تنظيم الأسئلة حسب خمس معايير مهمة وهي كالآتي:

الحياة الشخصية

أسلوب الحياة

التَغذِيَة

التاريخ الطبي

التاريخ العائلي.

ولتقدير التاريخ المحتمل للوفاة، من الضروري قضاء عشر دقائق في الإجابة على أسئلة الدكتور بيرلز، مثل: تاريخ الميلاد، والجنس، والبلد، والوزن والطول وهي المعايير الأولى التي يجب الإجابة عنها بصدق.

الحياة الاجتماعية، الحالة الاجتماعية …

ثم بعد ذلك، تُطرح على المُختبر أسئلة أخرى أكثر حميمية حول الحياة الاجتماعية والحالة الاجتماعية ومستوى التعليم، على سبيل المثال. ولكن، ما الرابط بين الدراسة ومتوسط ​​العمر المتوقع؟ حسنًا، تحدد الشهادة التي يتم الحصول عليها بشكل عام نوع المهنة التي تمارس بعد ذلك، لذا، فإن مهن بعض الفئات الاجتماعية لها متوسط ​​عمر متوقع مختلف، وفقًا لصعوبة المهن.

علاوة على ذلك، تطرح الآلة الحاسبة أسئلة حول عادات، على غرار: استهلاك التبغ، شرب القهوة، وتناول الوجبات السريعة، واستعمال واقي الشمس، كما يتطرّق الاختبار إلى التمحيص بشأن عادات الاستهلاك اليومية. ثم يتم طرح سؤال عن العبور المعوي كالآتي: ما مدى تكرار حركة الأمعاء في اليوم؟

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وخلص الاختبار إلى أن متوسط العمر المتوقع لغير المدخنين أكبر من مستهلكي التبغ، كما أن هناك فرق في طول العمر بين الرجل والمرأة.

وفي فرنسا، بلغ متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة 85.2 عامًا للنساء و 79.3 عامًا للرجال، حسب بيانات عام 2022.

ولكن، لسائل أن يسأل؛ هل يجب أن نقلق بعد إجراء هذا الاختبار عبر الإنترنت؟

ليس بالضرورة، كما أوضح الدكتور بيرلز، فإن الآلة الحاسبة تهدف إلى توفير معلومات عامة حول جوانب السلوك الصحي، واستراتيجيات الوقاية، والمتغيرات المتعلقة بالأدوية التي تؤثر على متوسط ​​العمر المتوقع، ولكنها ليست محاولة لممارسة مهنة الطب أو تقديم خدمات طبية محددة.