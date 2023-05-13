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لذوي الذكاء الخارق فقط.. اكتشف الحصان خلال 7 ثوانٍ في هذا الوهم البصري

الوهم يعتمد على ذكاء الشخص ونظره الحاد

كتب سالم حنفي
لذوي الذكاء الخارق فقط.. اكتشف الحصان خلال 7 ثوانٍ في هذا الوهم البصري watanserb.com
لذوي الذكاء الخارق فقط.. اكتشف الحصان خلال 7 ثوانٍ في هذا الوهم البصري
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وطن- يمكن أن تكون الأوهام البصرية مفيدة لبناء جميع أنواع المهارات، حيث تساعد في بناء قدرات حل المشكلات وتحسين المراقبة أيضًا.

وفي هذا الوهم البصري، إذا كنت تعتقد أن لديك ما يتطلبه الأمر، فقد يتركك أحدث اختبار ذهني في حيرة من أمرك لبعض الوقت.

ويتحدى الوهم البصري الذي أوردته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، اللاعبين للعثور على الحصان في الصورة في غضون 7 ثوانٍ.

في الصورة التي أمامك عزيزي القارئ، هناك لوحة يظهر عليها فيل يحمل جذعًا من الخشب.

كما يظهر في الصورة المناطق المحيطة مغطاة بالعشب والأشجار مع ظهور السحب البيضاء النقية في السماء.

ولكن إذا نظرت بوضوح إلى الصورة ، فسترى حصانًا يختبئ في مكان ما.

والآن..هل تمكنت من رؤيته أم عجزت عن ذلك؟

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الإجابة

إذا لم تستطع العثور على الحصان، أو تريد دليلا على أنك قد اكتشفته، انتقل للإجابة في الأسفل؟

يعتبر هذا النوع من الوهم البصري مفيد لاختبار مهاراتك المعرفية، وستحتاج إلى ذكاء حاد لاكتشاف الحيوان المخفي ، بالإضافة إلى عين جيدة.

لذا إذا كنت تبحث عن لإجابة، فيمكنك رؤية الحصان في أقصى الجانب الأيمن من الصورة.

وقد تم تشكيل صورة الحصان من الخطوط العريضة للمساحة بين الكوخ في الخلف وجميع المناطق المحيطة.

وبمجرد رؤية تلك الخطوط، لا يسعك إلا أن تلاحظه بعد ذلك.

الوهم البصري
الوهم البصري

 

المصدرديلي ستار، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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