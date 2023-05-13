لاميتا فرنجية تستحم أمام الكاميرا في أجرأ فيديوهاتها على الإطلاق (شاهد )

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وطن– رفعت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، مستوى الجرأة إلى أقصى درجاته، بأحدث فيديو نشرته عبر مواقع التواصل.

استحمام وملابس داخلية

وارتدت لاميتا فرنجية بالفيديو الذي نشرته عبر “انستجرام“، ليجن أخضر مع توب نصف بطن بنفس اللون.

وبدأت العارضة اللبنانية باستعراض منحنيات جسدها بطريقة مثيرة عبر حركات مدروسة على شاطئ البحر، في إعلان لصالح العلامات التجارية الخاصة بالملابس.

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كما ظهرت لاميتا بفيديو آخر وهي تستحم في “البانيو”، ومن ثم ترتدي ملابسها داخلية وتشرب القهوة على الشرفة.

زوج لاميتا فرنجية

وخمنت صاحبة حساب شربليتا التي تصف نفسها بأنها “ملكة الفضائح” في الوسط الفني، أنّ لاميتا فرنجية انفصلت عن زوجها، وهذا السبب في رفعها مستوى الجرأة.

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وكتبت شربليتا: “شكل وصيفة ملكة جمال لبنان لعام ٢٠٠٤ لميتا فرنجية يا تطلّقت أو على خطى الطلاق”.

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وتابعت: “او يمكن شافت انو ترند “فرجي جسمك، بيكبر اسمك” و عندها خطّة بديلة”.

ووصفت شربليتا، لاميتا بالأفعى قائلة: “على فكرة بمسابقة ملكة جمال لبنان كانت اكبر تسسس.. و حدن سألوها بوقتها اي كيلو اثقل كيلو الحديد او كيلو القطن؟! جاوبت و بكل ثقة اللي الله لا يبلانا فيها، الحديد طبعاً”.

عرض الأزياء

الجدير بالذكر، أن فرنجية (39 عاماً)، بدأت خطواتها الأولى نحو الشهرة كعارضة أزياء حين عرضت لأبرز المصممين اللبنانيين والعالميين في لبنان والعالم.

ومن أبرز المصممين الذين عرضت لهم لاميتا، المصمم اللبناني العالمي ​روبير أبي نادر​، وجذبت عدسات الكاميرات بجسدها الممشوق وجمال وجهها وأناقتها.

خاضت فرنجية تجربة المشاركة في مسابقة ​ملكة جمال لبنان​ عام 2004، التي كانت من أهم المسابقات التي تعتمد على تصويرها كبرنامج تلفزيون الواقع، والذي جمع عدداً من المشتركات وجعلهن تحت الضوء طوال 24 ساعة في اليوم. وأتاح للمشاهد مراقبتهن والتصويت للمشتركة التي يراها تستحق اللقب.

وفازت حينها فرنجية بلقب الوصيفة الأولى، بعد أن تأهلت إلى المرحلة النهائية، ما أتاح لها فرصة تمثيل لبنان في مسابقة ​ملكة جمال العالم​ عام 2005.

ودخلت لاميتا عالم الفن والتمثيل حين شاركت في مسلسل عصر الحريم. كما شاركت الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، وشاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”.

في عام 2014، تزوجت لاميتا من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز، من شمال لبنان، ودرست في الولايات المتحدة الأميركي. وقد نشأت بينهما علاقة حب متينة جداً، وتزوجا مدنياً في يوم عيد ميلادها، والتقطت لها صور في كنيسة سان جيرمان ليكيرو في باريس.