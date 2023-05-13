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كابوس لـ إسرائيل.. الصاروخ الواحد من المقاومة يكلف الاحتلال رقما فاحشا لصده

التصعيد مستمر في فلسطين.. المقاومة تطلق صواريخ مضادة للطائرات لأول مرة وإسرائيل تواصل غاراتها على القطاع

كتب باسل النجار
المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر اقتصادية فادحة watanserb.com
المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر اقتصادية فادحة
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وطن- أفادت القناة “13 العبرية” بأن الهجوم الإسرائيلي على غزة يكلّف جيش الاحتلال 200 مليون شيكل (55 مليون دولار) يومياً، دون احتساب الخسائر الاقتصادية اليومية في إسرائيل.

المقاومة الفلسطينية تكبّد الاحتلال خسائر اقتصادية فادحة

وذكرت القناة أنّ كلفة الصاروخ الواحد لمنظومة القبة الحديدية تبلغ 50 ألف دولار.

في المقابل، قالت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، إن قطاع غزة يتكبد خسائر يومية بقيمة 50 مليون شيكل (نحو 14 مليون دولار) منذ بدء الهجوم الإسرائيلي.

وحذر بيان صادر عن الجمعية، من تداعيات استمرار إغلاق السلطات الإسرائيلية معبري كرم أبو سالم التجاري وبيت حانون.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ”فشل أولي” للجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

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واستشهد 33 فلسطينياً في هجمات شنّتها إسرائيل على قطاع غزة، بينهم 6 من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

كما قُتلت إسرائيلية وأصيب العشرات نتيجة الرشقات الصاروخية لفصائل الفلسطينية على إسرائيل.

المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر اقتصادية فادحة
المقاومة الفلسطينية تكبّد الاحتلال خسائر اقتصادية فادحة

المقاومة تطلق صواريخ مضادة للطائرات لأول مرة

وفي سياق آخر قالت الإذاعة الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر عسكرية، إنّ حركة الجهاد الإسلامي أطلقت للمرة الأولى صواريخ مضادة للطائرات، إلى جانب إطلاق صواريخ بعيدة المدى. يأتي ذلك مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه عدد من المستوطنات في غلاف غزة.

وأضافت الإذاعة أن الدفعة الجديدة من الصواريخ غير مسبوقة، واستهدفت مناطق بعيدة في أسدود وعسقلان وغلاف غزة.

وانطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من القطاع باتجاه عسقلان، في حين دوت صافرات الإنذار في “سديروت ونيريم ونير عام ومستوطنة ناحل عوز وعسقلان وبيت شكما”، ودوت كذلك في أسدود ومستوطنة نيتيفوت ومحيطها في غلاف غزة.

وبحسب وسائل إعلام، تحاول القبة الحديدية الإسرائيلية التصدي للصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة.

ومن ناحيته، كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الثلاثاء الماضي، أدت إلى تدمير نحو 15 مبنًى في مناطق مختلفة تضم 51 وحدة سكنية تدميراً كلياً، كما تضرّرت 940 وحدة سكنية، منها 49 وحدة باتت غير صالحة للسكن.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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