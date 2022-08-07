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تفاصيل الهدنة بين “الجهاد الإسلامي” وإسرائيل في غزة

باسل النجار
كتب باسل النجار
هدنة الجهاد واسرائيل watanserb.com
استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي
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وطن – نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة قولها، إن إسرائيل وقادة حركة “الجهاد الإسلامي” في غزة، اتفقوا على الالتزام بهدنة اعتبارا من مساء، الأحد.

هدنة بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل في غزة

وقالت الوكالة في تقرير لها إن ذلك جاء عملا باقتراح القاهرة، وذلك بعد قصف إسرائيل لأهداف فلسطينية منذ يوم، الجمعة، مما دفع حركة الجهاد لاستهداف الأراضي المحتلة بصواريخ بعيدة المدى.

كما نقلت “رويترز” عن مصدر أمني مصري قوله، إن إسرائيل وافقت على عرض التهدئة.

في حين قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة المصرية، إن اتفاق الهدنة المشار إليه سيدخل حيز التنفيذ الساعة مساء اليوم.

ولم يؤكد متحدثون باسم الاحتلال والجهاد الإسلامي ذلك، واكتفوا بالقول إنهم على اتصال بالقاهرة.

وكانت مصادر قالت لـ”الجزيرة” إن الإعلان يتضمن التزاما مصريا بمتابعة ملف الأسرى وخاصة الأسيرين بسام السعدي وخليل عواودة.

ووفق المصادر تتضمن التفاهمات تخفيف إسرائيل للحصار وسماحها بإدخال شاحنات وقود لمحطة الكهرباء غدا الاثنين.

وقد أوردت القناة الاسرائيلية 12 أن وفدا أمنيا مصريا وصل إلى غزة لبحث الاتفاق.

وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي للقناة 12، إن هناك تقدما كبيرا نحو قرب إعلان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة.

كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد قوله، إن الأهداف تحققت ولا فائدة من استمرار العملية.

وأمطرت حركة “الجهاد الإسلامي” في غزة خلال اليومين الماضيين، الأراضي المحتلة بالصواريخ ردا على الاعتداء الصهيوني الغاشم على القطاع.

وصباح، الأحد، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق دفعة صاروخية باتجاه القدس المحتلة، بالتزامن مع استفزازات يمارسها المستوطنون عبر اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى.

ونفذ مئات المستوطنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، لإحياء “ذكرى ما يسمى خراب الهيكل”، وسط منع دخول المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.

وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة قد حذرت من تداعيات هذا الاقتحامات مع دخول العدوان الصهيوني على القطاع يومه الثالث على التوالي.

المصدررويترز
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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