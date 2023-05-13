ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

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وطن- تلقى فريق الزمالك الخسارة أمام منافسه الإسماعيلي، السبت، في الجولة الـ27 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وأحرز فريق الإسماعيلي (الدراويش)، أول أهداف المباراة داخل شباك حامل اللقب السابق الزمالك، عن طريق اللاعب ياو أنور عند الدقيقة الـ19.

مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي

وأدرك فريق الزمالك هدف التعادل في الدقيقة الـ38، عن طريق إبراهيما نداي، ليسجل بعدها دراويش الإسماعيلي هدف الفوز الثاني في المباراة بطريق الخطأ، عن طريق اللاعب محمد أشرف روقا عند الدقيقة الـ57.

أهداف مباراة الإسماعيلي 2-1 الزمالك | الجولة 27 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ برعاية Orange | The Brooks pic.twitter.com/smQ74q8xor — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 14, 2023

وكان الزمالك (الفارس الأبيض) متفوقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 10 تسديدات فقط، فيما وصل الاستحواذ على الكرة نسبة 66%.

على عكس الفريق المنافس الإسماعيلي الذي وصلت عدد تسديداته إلى 9 تسديدات، واستحوذ على الكرة بنسبة 34% في المباراة.

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كما سيواجه فريق الزمالك بعد تلك الخسارة في المواجهة القادمة أمام نادي أسوان، الخميس، في منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز، بينما سيواجه نظيره الإسماعيلي البنك الأهلي، الأربعاء.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي لحساب الجولة الـ27 المؤجلة، على النحو الآتي:

الأهلي 53 نقطة.

فيوتشر 50 نقطة.

بيراميدز 49 نقطة.

الزمالك 43 نقطة.

الاتحاد السكندري 40 نقطة.

المقاولون العرب 37 نقطة.

فاركو 36 نقطة.

المصري البورسعيدي 36 نقطة.

سموحة 34 نقطة.

إنبي 33 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

وأتى ترتيب جدول أبرز هدافي الدوري المصري الممتاز 2022-2023، قبيل بدء منافسات الجولة الـ28، كما يلي:

باسينيسيا مابولولو (الاتحاد السكندري) 13 هدفاً.

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 10 أهداف.

محمد حمدي زكي (نادي أسوان) 10 أهداف.

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 9 أهداف.

رفيق كابو (إنبي) 8 أهداف.