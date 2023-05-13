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رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

فوز الإسماعيلي على الزمالك في منافسات الجولة الـ27 المؤجلة بالدوري المصري

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري الممتاز watanserb.com
ترتيب الدوري المصري الممتاز
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وطن- تلقى فريق الزمالك الخسارة أمام منافسه الإسماعيلي، السبت، في الجولة الـ27 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وأحرز فريق الإسماعيلي (الدراويش)، أول أهداف المباراة داخل شباك حامل اللقب السابق الزمالك، عن طريق اللاعب ياو أنور عند الدقيقة الـ19.

مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي

وأدرك فريق الزمالك هدف التعادل في الدقيقة الـ38، عن طريق إبراهيما نداي، ليسجل بعدها دراويش الإسماعيلي هدف الفوز الثاني في المباراة بطريق الخطأ، عن طريق اللاعب محمد أشرف روقا عند الدقيقة الـ57.

وكان الزمالك (الفارس الأبيض) متفوقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 10 تسديدات فقط، فيما وصل الاستحواذ على الكرة نسبة 66%.

على عكس الفريق المنافس الإسماعيلي الذي وصلت عدد تسديداته إلى 9 تسديدات، واستحوذ على الكرة بنسبة 34% في المباراة.

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كما سيواجه فريق الزمالك بعد تلك الخسارة في المواجهة القادمة أمام نادي أسوان، الخميس، في منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز، بينما سيواجه نظيره الإسماعيلي البنك الأهلي، الأربعاء.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي لحساب الجولة الـ27 المؤجلة، على النحو الآتي:

الأهلي 53 نقطة.

فيوتشر 50 نقطة.

بيراميدز 49 نقطة.

الزمالك 43 نقطة.

الاتحاد السكندري 40 نقطة.

المقاولون العرب 37 نقطة.

الزمالك والإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي

فاركو 36 نقطة.

المصري البورسعيدي 36 نقطة.

سموحة 34 نقطة.

إنبي 33 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

وأتى ترتيب جدول أبرز هدافي الدوري المصري الممتاز 2022-2023، قبيل بدء منافسات الجولة الـ28، كما يلي:

باسينيسيا مابولولو (الاتحاد السكندري) 13 هدفاً.

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 10 أهداف.

الإسماعيلي
الإسماعيلي

محمد حمدي زكي (نادي أسوان) 10 أهداف.

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 9 أهداف.

رفيق كابو (إنبي) 8 أهداف.

فوز الإسماعيلي على الزمالك
فوز الإسماعيلي على الزمالك
المصدروطن + الزمالك تويتر + الدوري المصري تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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