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إذا فاز بالانتخابات .. هذا أول شيء سيفعله أردوغان

أعرب أردوغان عن استعداده لترك منصبه "بطريقة ديمقراطية" في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية، قائلاً: "سنعتبر شرعية أي نتيجة للانتخابات"

أنس السالم
كتب أنس السالم
الانتخابات التركية watanserb.com
اردوغان

وطن– أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أول خطوة سيقوم بها في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية، قائلاً إنّه سيزور الدول الصديقة مثل أذربيجان وقبرص التركية وبعض دول الخليج.

وأضاف أردوغان: “سأعمل على تسريع عملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال“، كاشفاً أن تكلفة الزلزال على اقتصاد تركيا يزيد عن 100 مليار دولار.

كما أعرب أردوغان عن استعداده لترك منصبه “بطريقة ديمقراطية” في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية، قائلاً: “سنعتبر شرعية أي نتيجة للانتخابات”.

تجمع لدعم اردوغان اسطنبول watanserb.com
تجمّع حشود كبيرة من أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد للمشاركة بـ”تجمع إسطنبول الكبير”

وقال أردوغان: “وصلنا إلى الحكم في تركيا بطرق ديمقراطية. ومثلما وصلنا إلى السلطة، سنعمل كل ما هو ضروري بالنسبة للديمقراطية في حال قرر الشعب ذلك”.

ويطمح أردوغان إلى الفوز بفترة رئاسية جديدة، الأحد، عندما ينافس مرشح تحالف الشعب المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد، سنان أوغان.

تقدم طفيف لأردوغان أمام منافسه الرئيسي

أظهرت استطلاعات رأي نشرتها مراكز أبحاث تركية، تقدّماً طفيفاً لصالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام منافسه الرئيسي كمال كيلتشدار أوغلو. وذلك قبل يومين من الانتخابات “المصيرية” يوم الأحد 14 أيار/مايو.

كمال كيلتشدار أوغلو
كمال كيلتشدار أوغلو

وسجّلت أحدث استطلاعات الرأي لمركز أبحاث “أسال”، التي أجريت بعد إعلان محرم إنجه الانسحاب من السباق الرئاسي، تقدم أردوغان مرشح “تحالف الشعب” بنسبة 50.6 بالمئة. كما نقل “عربي 21“.

بينما حصد كيلتشدار أوغلو نسبة 46.3 بالمئة، وجاء مرشح تحالف الأجداد سنان أوغان ثالثاً بنسبة 3.1 بالمئة.

سنان أوغان
سنان أوغان

وقال المركز، إن الاستطلاع شمل 2017 شخصاً ممن يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا. وذلك في يومي 11 و12 أيار/مايو الجاري.

وحصد أردوغان نسبة 50.4 بالمئة في استطلاع للرأي أجرته شركة “أوبتيمار” للأبحاث، مع 5950 شخصاً ممن يحق لهم الانتخاب في تركيا.

وجاء كيلتشدار أوغلو ثانياً في استطلاع “أوبتيمار” بنسبة 44.7 بالمئة، بينما حصل سنان أوغان على نسبة 3.4 بالمئة، ومحرم إنجه الذي أعلن انسحابه من السباق الرئاسي على 1.5 بالمئة.

وأوضحت الشركة أن الاستطلاع أُجري في الفترة بين 9 و11 أيار الجاري.

المصدرعربي21 - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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