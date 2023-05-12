3 إعدادات في آيفون تساعدك على إطالة عمر البطارية

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وطن- كشف الخبير كيوين شارون، مدير عمليات التجديد الرئيسي فى باك ماركت لصحيفة ذا صن البريطانية عن ثلاثة إعدادات مخفية موجودة في هواتف آيفون يمكن أن تطيل عمر الهاتف المحمول لسنوات.

ويقول الخبير، إن هناك تعديلات غير معروفة للكثير في هاتفك المحمول يمكنك إجراؤها لتقليل الضغط على بطارية الهاتف.

هناك بعض الخطوات البسيطة مثل التبديل إلى الوضع الداكن، وهو ما من شأنه أن يقلل من استنزاف البطارية الناتج عن شاشات العرض الساطعة وإيقاف خدمات الموقع عند عدم استخدامها، بالإضافة إلى التأكد من اتصالك بشبكة Wi-Fi.

السطوع التلقائي

وقال شارون:“تتمثل إحدى طرق تقليل استنزاف بطارية هاتفك في تمكين ميزة السطوع التلقائي وتعيين الحد الأقصى للسطوع على 50 بالمائة تقريبًا”، ناصحا بعدم خفضه كثيراََ كي لا ترهق عينيك.



وأضاف:”يقوم هذا الإعداد تلقائيًا بضبط مستوى السطوع بناءً على الإضاءة المحيطة.”

لتشغيل هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات، واضغط على إمكانية الوصول> العرض وحجم النص> السطوع التلقائي وقم ببساطة بتشغيلها.



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استخدام تنسيق الصور عالي الكفاءة من آبل

يمكنك أيضًا حماية بطارية هاتفك باستخدام تنسيق الصور عالي الكفاءة (HEIF) من آبل عن طريق تقليل حجم ملف الصور ومقاطع الفيديو، مما يقلل من تحميل صور المشاهدة على بطارية هاتفك.

أوضح الخبير أن هذا الإعداد يمكن أن يقلل من حجم ملف الصور ومقاطع الفيديو بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

لتشغيل هذه الميزة، انقر فوق الإعدادات> الكاميرا> التنسيقات، ثم قم بتشغيل الكفاءة العالية.

تحسين البطارية

نصيحة أخرى أوصى بها الخبير هي تشغيل “تحسين البطارية“، حتى لا تفرط في شحن هاتفك مما قد يؤثر على عمر البطارية.

إذا كان لديك جهاز آيفون يعمل بنظام iOS 13 أو أعلى، انتقل إلى الإعدادات> البطارية> صحة البطارية والشحن ثم حدد شحن البطارية المحسن.

نصائح لمستخدمي أندرويد

هناك أيضًا عدد من الخطوات التي يمكن لمستخدمي أندرويد اتخاذها للمساعدة في الحفاظ على البطارية.

قال الخبير إن ميزة “Adaptive Battery” تساعد على منع التطبيقات التي لا تستخدمها غالبًا من التشغيل في الخلفية، إلا إذا كنت تستخدمها بكثرة.



وكما هو الحال مع أجهزة آيفون، يوصي الخبير بعدم ضبطه على مستوى منخفض جدًا لدرجة أنك تجهد عينيك عند قراءة الشاشة.

ينصح الخبير الفرنسي أيضًا بإيقاف الشحن الزائد لجهاز أندرويد الخاص بك كما هو الحال مع أجهزة آيفون، يمكن أن يؤثر ذلك على صحة البطارية بشكل عام.