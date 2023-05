- Advertisement -

وطن- في الوقت الذي تتكالب فيع الأنظمة العربية على التصالح والتقرب من النظام المجرم، حصلت صحيفة “زمان الوصل” السورية المعارضة على مقطع فيديو صادم يوثق قيام نظام “الأسد” وزمرته بارتكاب مجزرة لم تكشف من قبل.

ونشرت الصحيفة المعارضة مقطع فيديو جديد لمجزرة مروعة ارتكبتها قوات النظام السوري والبلطجية الموالين له ضد أكثر من 200 طفل وامرأة ورجل في قرية رأس النبع بمدينة بانياس عام 2013.

وأظهر المقطع تراكم الضحايا بينهم أطفال ونساء وشبان قتلوا عمدا على يد جنود بشار الأسد و(الشبيحة) بعد تعذيبهم بشكل مرعب.

Zaman al-Wasl obtained a new footage of a horrific massacre committed by the #Syrian regime forces and loyal thugs against more than 200 children, women and men in the Ras al-Naba'a village in the coastal city of #Baniyas in 2013.

The clip showed the accumulation of victims,… pic.twitter.com/Jy0T8zsm52

— ZAMANALWSL – زمان الوصل (@zamanalwsl) May 12, 2023