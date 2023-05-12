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وطن- في الوقت الذي تتكالب فيع الأنظمة العربية على التصالح والتقرب من النظام المجرم، حصلت صحيفة “زمان الوصل” السورية المعارضة على مقطع فيديو صادم يوثق قيام نظام “الأسد” وزمرته بارتكاب مجزرة لم تكشف من قبل.

ونشرت الصحيفة المعارضة مقطع فيديو جديد لمجزرة مروعة ارتكبتها قوات النظام السوري والبلطجية الموالين له ضد أكثر من 200 طفل وامرأة ورجل في قرية رأس النبع بمدينة بانياس عام 2013.

وأظهر المقطع تراكم الضحايا بينهم أطفال ونساء وشبان قتلوا عمدا على يد جنود بشار الأسد و(الشبيحة) بعد تعذيبهم بشكل مرعب.

Zaman al-Wasl obtained a new footage of a horrific massacre committed by the #Syrian regime forces and loyal thugs against more than 200 children, women and men in the Ras al-Naba'a village in the coastal city of #Baniyas in 2013. The clip showed the accumulation of victims,… pic.twitter.com/Jy0T8zsm52 — ZAMANALWSL – زمان الوصل (@zamanalwsl) May 12, 2023

الغارديان تكشف عن مجزرة شنيعة بحي التضامن في دمشق ارتكبت عام 2013

يشار إلى انه في أبريل/ نيسان من العام الماضي، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، مقطعا مصورا قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سربه، يظهر قتل قوات “الفرع 227” التابع لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي “التضامن” بالعاصمة دمشق في 16 أبريل 2013.

يشار إلى أن تقرير الغارديان الذي نشر العام الماضي أعده الباحثان أنصار شحود وأوغور أوميت أونجور، العاملان في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” في جامعة أمستردام، ووثّق الجريمة بالفيديو وباسم مرتكبها وصورته.

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الصحيفة قالت إن “هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227، يعرف بفرع المنطقة من جهاز المخابرات العسكرية”، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

هذه الأيام هي الذكرى السنوية لاكتشاف مجزرة حي التضامن وسماع صرخاتهم عند اعدامهم بابشع الطرق واليوم يطالب البعض بعودة اللاجئين السوريين إلى هذه الحفرة، إلى حفرة الأسد..#مجزرة_التضامن #سوريا pic.twitter.com/os2KX9ACSG — Modar | مُضَر (@ivarmm) April 27, 2023

وأشار التحقيق إلى أنه “عندما انتهت عمليات القتل، لقي ما لا يقل عن 41 رجلاً مصرعهم في المقبرة الجماعية بالتضامن، وسكب قتلتهم الوقود على رفاتهم وأشعلوها ضاحكين وهم يتسترون على جريمة حرب”.

السعودية توجه دعوة لـ الأسد لحضور القمة العربية!

يشار إلى أن الكشف عن مجزرة بانياس جاء متزامنا مع توجيه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعوة لرئيس النظام السوري بشار الأسد للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الذي سيعقد في مدينة جدّة يوم 19 مايو/أيار الجاري، سلمها له سفير السعودية في الأردن الأردن نايف بن بندر السديري.

#فيديو | الرئيس السوري يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله- للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في المملكة. سلم الدعوة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري. pic.twitter.com/eVkYbakUoT — السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) May 10, 2023

وبلا خجل أو تأنيب ضمير، نشر السفير السعودي في الأردن صورة جمعته مع بشار الاسد عقب تسليمه الدعوة، معلقا عليها بالقول: “اليوم مع فخامة الرئيس بشار الاسد، الذي عبر عن إعجابه الشديد بالانجازات التاريخية التي حققها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان حفظه الله”.