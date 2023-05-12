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مع تكالب الأنظمة العربية على احتضانه الكشف عن مجرزة شنيعة ارتكبها “الأسد” في بانياس ()

المجرة ارتكبت بحق أكثر من 200 طفل وامرأة ورجل في قرية رأس النبع بمدينة بانياس عام 2013

كتب باسل النجار
مع تكالب الأنظمة العربية على احتضانه.. الكشف عن مجرزة شنيعة ارتكبها
مجزرة بانياس
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وطن- في الوقت الذي تتكالب فيع الأنظمة العربية على التصالح والتقرب من النظام المجرم، حصلت صحيفة “زمان الوصل” السورية المعارضة على مقطع فيديو صادم يوثق قيام نظام “الأسد” وزمرته بارتكاب مجزرة لم تكشف من قبل.

ونشرت الصحيفة المعارضة مقطع فيديو جديد لمجزرة مروعة ارتكبتها قوات النظام السوري والبلطجية الموالين له ضد أكثر من 200 طفل وامرأة ورجل في قرية رأس النبع بمدينة بانياس عام 2013.

وأظهر المقطع تراكم الضحايا بينهم أطفال ونساء وشبان قتلوا عمدا على يد جنود بشار الأسد و(الشبيحة) بعد تعذيبهم بشكل مرعب.

الغارديان تكشف عن مجزرة شنيعة بحي التضامن في دمشق ارتكبت عام 2013

يشار إلى انه في أبريل/ نيسان من العام الماضي، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، مقطعا مصورا قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سربه، يظهر قتل قوات “الفرع 227” التابع لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي “التضامن” بالعاصمة دمشق في 16 أبريل 2013.

يشار إلى أن تقرير الغارديان الذي نشر العام الماضي أعده الباحثان أنصار شحود وأوغور أوميت أونجور، العاملان في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” في جامعة أمستردام، ووثّق الجريمة بالفيديو وباسم مرتكبها وصورته.

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الصحيفة قالت إن “هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227، يعرف بفرع المنطقة من جهاز المخابرات العسكرية”، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

وأشار التحقيق إلى أنه “عندما انتهت عمليات القتل، لقي ما لا يقل عن 41 رجلاً مصرعهم في المقبرة الجماعية بالتضامن، وسكب قتلتهم الوقود على رفاتهم وأشعلوها ضاحكين وهم يتسترون على جريمة حرب”.

السعودية توجه دعوة لـ الأسد لحضور القمة العربية!
يشار إلى أن الكشف عن مجزرة بانياس جاء متزامنا مع توجيه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعوة لرئيس النظام السوري بشار الأسد للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الذي سيعقد في مدينة جدّة يوم 19 مايو/أيار الجاري، سلمها له سفير السعودية في الأردن الأردن نايف بن بندر السديري.

وبلا خجل أو تأنيب ضمير، نشر السفير السعودي في الأردن صورة جمعته مع بشار الاسد عقب تسليمه الدعوة، معلقا عليها بالقول: “اليوم مع فخامة الرئيس بشار الاسد، الذي عبر عن إعجابه الشديد بالانجازات التاريخية التي حققها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان حفظه الله”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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