الجمعة, مايو 12, 2023
الرئيسيةتقاريرمشروع قانون أمريكي لمكافحة التطبيع مع "الأسد".. تحذير للدول العربية على...
تقارير

مشروع قانون أمريكي لمكافحة التطبيع مع “الأسد” تحذير للدول العربية على رأسها الإمارات!

مشروع القانون سيمنع الحكومة الأمريكية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة الأسد وسيوسع قانون قيصر

كتب باسل النجار
مشروع قانون أمريكي لمكافحة التطبيع مع
قانون أمريكي لمكافحة التطبيع مع الأسد
- Advertisement -

وطن- قدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الأمريكيين مشروع قانون يهدف إلى منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسوريا وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، متضمنا تحذيرا للدول الأخرى التي تطبع معه.

ووفقا لـ”رويترز“، فإن مشروع القانون سيمنع الحكومة من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة الأسد ، التي تخضع لعقوبات أمريكية ، ويوسع قانون قيصر ، الذي فرض جولة صارمة من العقوبات على سوريا في عام 2020.

ويأتي التشريع المقترح بعد أن طوّت الدول العربية صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد يوم الأحد بالسماح لسوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية ، وهو ما يعد علامة فارقة في إعادة تأهيله الإقليمي حتى مع استمرار الغرب في نبذه بعد سنوات من الحرب الأهلية.

ذوبان الجليد بين الأسد والدول العربية

ودعمت الدول الإقليمية ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر ودول أخرى ، المتمردين المناهضين للأسد لسنوات ، لكن الجيش السوري – المدعوم من إيران وروسيا والجماعات شبه العسكرية المتحالفة – استعاد معظم البلاد، في حين بدأت العلاقات الجليدية مع الأسد في الذوبان بسرعة أكبر بعد الزلازل المدمرة في سوريا وتركيا في فبراير.

وقال النائب الأمريكي جو ويلسون ، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى: “إن الدول التي تختار التطبيع مع القاتل الجماعي غير النادم وتجار المخدرات ، بشار الأسد ، تتجه إلى المسار الخطأ”.

القانون تحذير لتركيا والدول العربية

وقال مسؤول كبير في الكونجرس عمل على مشروع القانون لرويترز إن التشريع تحذير لتركيا والدول العربية من أنها إذا تعاملت مع حكومة الأسد فقد تواجه عواقب وخيمة.

- Advertisement -

وأضاف: “أغضبت إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية أعضاء (الكونجرس) حقًا وأوضحت الحاجة إلى التحرك بسرعة لإرسال إشارة”، مؤكدا أنه تم التواصلمع وزارة الخارجية واستشارتها في صياغة مشروع القانون.

وردا على سؤال حول الإجراء في إفادة صحفية دورية ، رفض نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل التعليق على التشريع المعلق، لكنه قال إن واشنطن كانت واضحة للغاية في أنها لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد ولن تدعم حلفائها وشركاء آخرين في القيام بذلك أيضًا.

القانون الخرجية بتقديم تقرير سنوي عن اجتماعات الدول المطبعة مع الأسد

وتتضمن بنود مشروع القانون مطلبًا بأن تزود وزارة الخارجية الكونغرس بإستراتيجية لمواجهة التطبيع مع حكومة الأسد – بما في ذلك قائمة بالاجتماعات الدبلوماسية بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها – كل عام لمدة خمس سنوات.

وأوضح المسؤول الكبير في الكونغرس إن التشريع سيمهد الطريق أيضا لفرض عقوبات على المطارات التي تسمح لهبوط الخطوط الجوية العربية السورية وناقلة أخرى هي أجنحة الشام.

وبحسب ما ورد، فإنه في حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضًا مراجعة المعاملات ، بما في ذلك التبرعات التي تزيد عن 50.000 دولار في مناطق سوريا التي تسيطر عليها حكومة الأسد من قبل أي شخص في تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وعدة دول أخرى.

المصدررويترز، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

تقارير

ما وراء التطبيع مع الأسد بداية أفول نجم أمريكا ونظام شرق أوسطي جديد

الهدهد

(خاص) كانت في طريقها لتركيا تفاصيل ضبط شحنة مخدرات ضخمة داخل سوريا

الهدهد

ابن سلمان نجح في “إعادة تدوير الأسد” حجز مقعده في قمة جدة رسميا

الهدهد

جولة مهمة في روسيا هل تكسر إيران جبل الجليد في العلاقات السورية التركية؟

تقارير

رويترز السعودية تمنح “الأسد” قبلة الحياة وتعرض عليه مبالغ مالية ضخمةمقابل ماذا؟

الهدهد

عودة عضوية سوريا للجامعة العربية أي تنازلات يمكن أن يقدمها بشار الأسد؟

الهدهد

عبد الباري عطوان يزعم قطر أغرت بشار بـ 15 مليار دولار مقابل هذا الأمر (فيديو)

الهدهد

الجثة فضحت أمرهما قبل دخول القبر سوريان يقتلان أختهما بطريقة بشعة

الهدهد

مرعي الرمثان هكذا كتبت صواريخ أردنية موجهة نهاية “إسكوبار سوريا” (فيديو)

تقارير

صحيفة التطبيع السعودي الإسرائيلي على طاولة المحادثات هل يفعلها بايدن؟

الهدهد

مصطفى بكري مادة للسخرية بسبب تغريدته عن الموقف الأمريكي من عودة سوريا للجامعة العربية

الهدهد

إعادة سوريا للجامعة العربية انتصار رمزي للمنبوذ بشار الأسد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إرسال طلبات الصداقة تلقائياً عطل جديد في “فيسبوك” يُربك المستخدمين كيف يمكن تجاوزه؟

تعرف معنا على أكثر العائلات غرابة في العالم (صور)

انفصال باسم ياخور ورنا الحريري وتهديد الممثل بالقتل ما القصة؟!

النووي يغزو الخليج مصالحة السعودية وإيران تفتح الباب أمام صفقات تاريخية والإمارات أول المستفيدين

فيديو ملهم لتفاعل مواطني غزة على أسطح المنازل مع صواريخ المقاومة وهي تنهال على إسرائيل

صواريخ المقاومة أنزلت بهم الرعب 5 فيديوهات لهروب وزراء وجنود ومستوطنين إسرائيليين

من هي ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية الجديدة لتويتر؟

من هو اللاعب الأردني موسى التعمري الذي تعاقد مع مونبلييه الفرنسي؟!

السودان لحظة دفن جثث الدعم السريع داخل أحياء سكنية لتعذر نقلها للمقابر

صواريخ المقاومة تصل القدس للمرة الأولى منذ العدوان الحالي على غزة ورعب المستوطنين

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC