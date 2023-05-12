مرتضى منصور وأولاده يُطلقون الزمالك بالثلاثة بعد هذا القرار

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وطن- أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وأولاده الرحيل عن الفارس الأبيض، بعد قرار عزله من قبل محكمة القضاء الإداري في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال رئيس الزمالك منصور، في المؤتمر الصحفي الذي خرج به برفقة مجلس إدارة النادي، ” قررت الرحيل عن رئاسة الزمالك، وأمير وأحمد أيضاً لن يستكملا عملها داخل النادي، وشيلوا أنتم المسؤولية”.

رحيل مرتضى منصور وأولاده

وتابع منصور، ” أنا وأحمد وأمير سنظل أعضاء عاملين في النادي، وتحت أمر الزمالك في أي وقت. ووزارة الرياضة تستلم مننا النادي ونشوف هتعرف تدفع مرتبات الموظفين أم لا؟!”.

كما واستكمل، ” مجلس الإدارة رغم تمسكه باستمراري في رئاسة النادي، ولكنني لم أعد متمسكاً بالبقاء في منصبي في ظل الأزمات العديد التي تحاصرنا”.

شكوى الفيفا

وواصل، ” وزير الرياضة لا يملك الحق في تجميد المجلس لأن الحكم غير نهائي. كما وأدرس عدم الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، بشأن قرار عزلي لأن المناخ الرياضي أصبح فاسداً”.

وختم مرتضى منصور، ” اعتذاري عن عدم الاستمرار في رئاسة النادي، أمر يخصني فقط مع احترامي للمجلس وليس له علاقة أيضاً، سأقوم باستكمال شكوى ضد اتحاد الكرة والأهلي في اتحاد الفيفا”.

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الدوري المصري

وفي سياق أخر، سيلتقي فريق الزمالك أمام الإسماعيلي، السبت، في الجولة ال27 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ميدان ملعب (استاد الإسماعيلية).

رسميًا 🚨 مرتضى منصور يعلن رحيله عن نادي الزمالك وتسليم المجلس إلى إدارة النادي. ❌ pic.twitter.com/dARGJ2EkEi — جول مصر – GOAL (@goaleg) May 11, 2023

ولعب حامل اللقب الزمالك 25 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق فيها الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 7 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 6 مباريات أخرى.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق الزمالك يحتل المركز الرابع من ترتيب الدوري المصري. برصيد 43 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه الأزلي الأهلي المتصدر برصيد 53 نقطة للموسم الجاري.