كاتب قطري بارز صواريخ المقاومة ترعب إسرائيل أكثر من صواريخ أنظمة عربية (تغريدة)

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وطن – قال الكاتب القطري البارز جابر الحرمي، إنّ صواريخ المقاومة الفلسطينية، التي تردّ على العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزة، تخشاها “إسرائيل” أكثر من صواريخ أنظمة عربية.

صواريخ المقاومة ترعب إسرائيل أكثر من صواريخ أنظمة عربية

وقال “الحرمي” في تغريدةٍ على “تويتر”، رصدتها “وطن”: “في كل معركة تخوضها المقاومة في غزة مع الكيان الصهيوني، تظهر قدرات نوعية جديدة، وقدرا كبيرا من الوصول الى العمق الصهيوني، بما في ذلك الإطلاق الكثيف للصواريخ وفي وضح النهار، والقدرة على تجاوز القبة الحديدية التي أصبحت (مشخال)” أمام صواريخ المقاومة التي فرضت حظرا شاملا على مدن فلسطين المحتلة وادخلت الصهاينة الملاجئ بما فيهم مسؤوليهم”.

وتابع الكاتب القطري في تغريدته: “هذه الصواريخ يوما ما كان (العاجزون) من العرب يسميها (مفرقعات). واليوم .. الصهاينة يخشونها أكثر خشية من صواريخ أنظمة عربية”.

في كل معركة تخوضها المقاومة في #غزة مع الكيان الصهيوني ، تظهر قدرات نوعية جديدة ، وقدرا كبيرا من الوصول الى العمق الصهيوني ، بما في ذلك الإطلاق الكثيف للصواريخ وفي وضح النهار ، والقدرة على تجاوز #القبة_الحديدية التي أصبحت " مشخال " أمام صواريخ المقاومة التي فرضت حظرا شاملا على… — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 12, 2023

4 أيام من العدوان على غزة .. والمقاومة تردّ بالصواريخ

ولليوم الرابع على التوالي يتواصل العداون الإسرائيليّ على قطاع غزة، فيما تستبسل المقاومة الفلسطينية في الردّ على جرائم الاحتلال.

وبينما تتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية في شنّ غاراتها على أهداف في قطاع غزة، ودخولها الجمعة مرحلة جديدةً، عبر اسقاط صواريخ ضخمة على منازل وتدميرها، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف حتى الآن أكثر من 250 هدفا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

#شاهد📷 لحظة تدمير طائرات الاحتلال منزلاً في قطاع #غزة عصر اليوم الجمعة. pic.twitter.com/fk58hXYOfK — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 12, 2023

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كما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33 شهيدا، منهم 6 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين.

(النــــــّــــار، بالنـار) 🚀💥#صور لرشقات الـمقـاومة الفلسطينية من قطاع #غزة هذا المساء نحو المدن والمستوطنات الإسرائيلية رداً على العدوان المتواصل . (تصوير: "الفرنسية") pic.twitter.com/HYM4KYbyKY — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 11, 2023

وأعلنت “سرايا القدس” عن توجيه “ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين تجاه القدس المحتلة وتل أبيب ومدن ومغتصبات العدو ردًا على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني”.

האזעקה בביתר: הציבור החרדי נשמע להוראות הבטיחות ורץ לתפוס מחסה pic.twitter.com/rBqbKP73fS — ישראל כהן (@Israelcohen911) May 12, 2023

بينما دوت صافرات الإنذار، الجمعة، في مناطق واسعة في محيط مدينة القدس المحتلة، وفي المنطقة الاستيطانية “غوش عتصيون”، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات قوية في سماء المنطقة.

وذكرت تقارير إسرائيلية أنه تم اعتراض قذيفتين أطلقتا من غزة على منطقة القدس الغربية وجنوب المدينة. فيما سقطت قذيفة ثالثة في منطقة الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” جنوب القدس المحتلة.

كما قالت حركة “الجهاد الإسلامي” إن “قصف القدس رسالة وعلى الجميع فهم مبتغاها فالقدس أمام عيوننا وما يجري هناك ليس بمعزل عن غزة”.

وعلى إثر ذلك قصف القدس، قال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن الجانب الإسرائيلي أبلغ الجانب المصري، أن محادثات وقف إطلاق النار “ليست ذات صلة بالواقع في الوقت الحالي”.

وكانت المقاومة أعلنت عن عملية “ثأر الأحرار” للرد على العدوان الإسرائيلي الذي بدأ فجر الثلاثاء باغتيال 3 من قيادات سرايا القدس و10 من أبنائهم وأطفالهم .