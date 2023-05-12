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كاتب قطري بارز صواريخ المقاومة ترعب إسرائيل أكثر من صواريخ أنظمة عربية (تغريدة)

لليوم الرابع على التوالي يتواصل العداون الإسرائيليّ على قطاع غزة، فيما تستبسل المقاومة الفلسطينية في الردّ على جرائم الاحتلال بإطلاق صواريخ على شكل دفعات ..

كتب أنس السالم
صواريخ المقاومة وإسرائيل watanserb.com
صواريخ المقاومة
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وطن – قال الكاتب القطري البارز جابر الحرمي، إنّ صواريخ المقاومة الفلسطينية، التي تردّ على العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزة، تخشاها “إسرائيل” أكثر من صواريخ أنظمة عربية.

صواريخ المقاومة ترعب إسرائيل أكثر من صواريخ أنظمة عربية

وقال “الحرمي” في تغريدةٍ على “تويتر”، رصدتها “وطن”: “في كل معركة تخوضها المقاومة في غزة مع الكيان الصهيوني، تظهر قدرات نوعية جديدة، وقدرا كبيرا من الوصول الى العمق الصهيوني، بما في ذلك الإطلاق الكثيف للصواريخ وفي وضح النهار، والقدرة على تجاوز القبة الحديدية التي أصبحت (مشخال)” أمام صواريخ المقاومة التي فرضت حظرا شاملا على مدن فلسطين المحتلة وادخلت الصهاينة الملاجئ بما فيهم مسؤوليهم”.

وتابع الكاتب القطري في تغريدته: “هذه الصواريخ يوما ما كان (العاجزون) من العرب يسميها (مفرقعات). واليوم .. الصهاينة يخشونها أكثر خشية من صواريخ أنظمة عربية”.

4 أيام من العدوان على غزة .. والمقاومة تردّ بالصواريخ

ولليوم الرابع على التوالي يتواصل العداون الإسرائيليّ على قطاع غزة، فيما تستبسل المقاومة الفلسطينية في الردّ على جرائم الاحتلال.

وبينما تتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية في شنّ غاراتها على أهداف في قطاع غزة، ودخولها الجمعة مرحلة جديدةً، عبر اسقاط صواريخ ضخمة على منازل وتدميرها، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف حتى الآن أكثر من 250 هدفا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

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كما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33 شهيدا، منهم 6 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين.

وأعلنت “سرايا القدس” عن توجيه “ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين تجاه القدس المحتلة وتل أبيب ومدن ومغتصبات العدو ردًا على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني”.

بينما دوت صافرات الإنذار، الجمعة، في مناطق واسعة في محيط مدينة القدس المحتلة، وفي المنطقة الاستيطانية “غوش عتصيون”، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات قوية في سماء المنطقة.

وذكرت تقارير إسرائيلية أنه تم اعتراض قذيفتين أطلقتا من غزة على منطقة القدس الغربية وجنوب المدينة. فيما سقطت قذيفة ثالثة في منطقة الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” جنوب القدس المحتلة.

كما قالت حركة “الجهاد الإسلامي” إن “قصف القدس رسالة وعلى الجميع فهم مبتغاها فالقدس أمام عيوننا وما يجري هناك ليس بمعزل عن غزة”.

وعلى إثر ذلك قصف القدس، قال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن الجانب الإسرائيلي أبلغ الجانب المصري، أن محادثات وقف إطلاق النار “ليست ذات صلة بالواقع في الوقت الحالي”.

وكانت المقاومة أعلنت عن عملية “ثأر الأحرار” للرد على العدوان الإسرائيلي الذي بدأ فجر الثلاثاء باغتيال 3 من قيادات سرايا القدس و10 من أبنائهم وأطفالهم .

المصدررصد وطن - مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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