“دجال وليس عالمًا”.. التشكيك في توقعات فرانك هوغربيتس يتصاعد والأخير يرد “إنه العار”

- Advertisement -

وطن- هاجم عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، صاحب الشخصية الجدلية عبر السوشيال ميديا، المشككين في توقعاته حول الأنشطة الزلزالية حول العالم. وأوضح هوغربيتس أن “هناك علماء يحاولون تشويه سمعته” واصفا تصرفاتهم بـ “العار”.

جاءت تصريحات هوغربيتس غير المتوقعة، رداً على تغريدة لأستاذ الجيولوجيا الإنشائية والزلازل والأبحاث البترولية “طوني النمر” قال خلالها “لقد تلقيت العديد من الاستفسارات حول أحدث تنبؤات زلزال فرانك هوغربيتس”.

مضيفا :”جوابي هو: يجب أن يكون واضحًا الآن أن السيد هوغربيتس هو دجال زلازل وليس عالمًا. ادعاءاته ليست صحيحة علميا. حان الوقت لتجاهل توقعاته التي لا تنتهي أبدًا”.

I have received many inquiries about F. Hoogerbeets’ latest earthquake predictions. My answer is: it should be clear by now that Mr. Hoogerbeets is an earthquake charlatan and not a scientist. His claims are not scientifically valid. Time to ignore his never ending predictions.

وقد أثارت تصريحات “النمر” حول توقعات هوغربيتس تفاعلا واسعا بين متابعيه بين من وصفها بـ “القاسية” وبين من وصفها بـ “المُهينة”.

وفي تفاعل معه، رد هوغربيتيس على “طوني النمر” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر يقول نصها “أعطيت تحذيرًا من وقوع زلزال كبير في 9 مايو. وفي اليوم التالي وقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر في تونجا”.

وأضاف بقوله أنه “مع ذلك، لا يزال هناك علماء يحاولون تشويه سمعتي”.

I gave a major earthquake warning on 9 May. The next day a M 7.5 #earthquake occurred at Tonga. Yet, there are still scientists who try to discredit me. It should be clear by now that these scientists prefer to remain ignorant and refuse to look at the #SSGI data. It's a shame. https://t.co/VQKkgOHgQ9 pic.twitter.com/uOJe6sIBSn

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 12, 2023