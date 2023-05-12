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بعدما دعا لتصفيته دميتري ميدفيديف يُوجه رسالة غامضة للرئيس الأوكراني

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دعا الرئيس الأوكراني للانتحار على طريقة الزعيم النازي أدولف هتلر

كتب فهمي الورغمي
ميتري ميدفيديف يُوجه رسالة غامضة للرئيس الأوكراني watanserb.com
ميتري ميدفيديف
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وطن- اتهم “دميتري ميدفيديف”، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” بأنه شخص “مدمن للمخدرات” ودعاه للانتحار على طريقة الزعيم الألماني النازي السابق “أدولف هتلر” في أبريل/نيسان من عام 1945 بعد خسارته الحرب الحرب العالمية الثانية في مواجهة الحلفاء والاتحاد السوفياتي.

دميتري ميدفيديف يدعو زيلنسكي للانتحار على طريقة هتلر

وقال الرئيس الروسي الأسبق، دميتري ميدفيديف، في منشور عبر حسابه على تطبيق تليغرام إن “المخلوق ذا اللون الأخضر تمنى الموت للجميع في الكرملين، ولكن الأمر ليس بيده”.

وتابع ميدفيدف، الذي يُوصف لدى الغرب بأنه الذراع اليُمنى والصديق الوفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا : “من سيموت وكيف.. لا نعلم.. لأن طرق الرب غامضة، لكن مدمن المخدرات في كييف لديه فرصة للموت بيديه”، في إشارة إلى الرئيس زيلينسكي.

وختم رسالته إلى زيلنسكي داعياً إياه لـ “الانتحار كالجبان.. مثل هتلر عبر ابتلاع سم للكلاب”.

ويشار أن زعيم الحزب النازي الألماني، أدولف هتلر، كان قد انتحر في 30 أبريل/نيسان 1945 في الأوتوباهن، القصر الرئاسي في برلين. حيث قام هتلر بتناول سمّ السيانيد وأطلق النار على نفسه برصاصات في الرأس أردته قتيلاً.

 

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مُسيرات تستهدف الكرملين

بعد الإعلان عن تعرض مبنى الكرملين لهجوم بالمسيرات كان يستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا ميدفيديف إلى قتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأعضاء حكومته.
وصرح حينذلك: “بعد الاعتداء الإرهابي، لم يبق خيار أمام روسيا سوى تصفية زيلينسكي جسديا مع أعضاء حكومته، لسنا بحاجة لبقاء زيلينسكي على قيد الحياة لإعلان الاستسلام غير المشروط، دائما هناك بديل”.
ومعلوم أنه في ليلة الأربعاء 3 مايو / أيار، تعرض مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين لهجوم بطائرات مسيرة. ونتيجة لذلك، تم إتلاف لوحين نحاسيين على قبة المبنى المذكور.
وفي تعليقه على الهجوم، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: “إن موسكو تعتبر الهجوم الأخير بطائرة بدون طيار محاولة هجوم إرهابي ضد الرئيس الروسي”. وأشار إلى أنه من خلال مهاجمة الكرملين بمُسيرات، ساوت أوكرانيا نفسها بالدول الراعية للإرهاب .
لكن زيلنسكي، وعلى صعيد متصل، أكّد أن كييف لم تخطط لشن هجمات على الرئيس الروسي وموسكو.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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