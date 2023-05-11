مفتي سلطنة عمان: الملائكة تجاهد مع المقاومين الفلسطينيين وتدعمهم

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وطن- بعث المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بتحية “إكبار وإجلال” للمقاومين الفلسطينيين في غزة، على خلفية الأحداث الأخيرة في فلسطين وقصف المقاومة للمستوطنات الإسرائيلية ردّاً على عدوان الاحتلال الغاشم.

الخليلي يبعث بتحية للمقاومين في غزة: “الملائكة تساند جهادهم”

واغتالت إسرائيل قيادياً عسكرياً خامساً بالمقاومة في قطاع غزة، اليوم الخميس، وقالت إنها تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من قادة الصف الأول لحركة الجهاد الإسلامي، بينما أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية جديدة على ضواحي تل أبيب وعسقلان ومستوطنات ما يعرف بغلاف غزة.

وفي بيان له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدته (وطن) قال مفتي عمان، إنه “بكل إكبار وإجلال؛ نحيي المقاومين الأبطال، الذين واجهوا عدوان المحتل بعزيمة أصلب من الصخر، فجرعوهم غصص الهزيمة والهوان، وندعوهم إلى المضي قدما في سبيل العزة والكرامة مع وحدة الصف وتألف القلوب واتحادها كالقلب الواحد”.

بكل إكبار وإجلال؛ نحيي المقاومين الأبطال، الذين واجهوا عدوان المحتل بعزيمة أصلب من الصخر، فجرعوهم غصص الهزيمة والهوان، وندعوهم إلى المضي قدما في سبيل العزة والكرامة مع وحدة الصف.

ونحيي كل من ساند جهادهم، ولا ننسى أن نطالب المسلمين جميعا بشد أزرهم، فإن هذه معركة الأمة جميعا. pic.twitter.com/ux6tjv8MLx — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 11, 2023

كما بعث الشيخ أحمد الخليلي بالتحية “كل من ساند جهادهم”، وطالب جميع المسلمين حول العالم بشد أزرهم “فإن هذه معركة الأمة جميعاً”، حسب وصفه.

وتابع مفتي السلطنة أن الملائكة تساند المجاهدين في فلسطين: “ومع ذلك نثق أن ملائكة الله يقفون معهم، ويساندون جهادهم، ويثبتون قلوبهم وأقدامهم”.

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واختتم الخليلي بيانه مستشهداً بآيات كريمات من سورة آل عمران عن الجهاد “وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ”.

صواريخ غزة تمطر إسرائيل وتثير الرعب

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 507 صواريخ من قطاع غزة اجتازت 368 منها الحدود باتجاه إسرائيل.

كما أعلن قصف 147 هدفاً في القطاع منذ بَدء عمليته العسكرية، فجر الثلاثاء الماضي.

جانب من الدمار الذي أحدثته صواريخ المقاومة في مستوطنة "رحوفوت" جنوب " تل أبيب" pic.twitter.com/70XdH3oaHU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 11, 2023

ونفت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي في تصريحات صحفية، الأنباء التي تتردد حول التوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت المصادر أنّ الوساطات بشأن وقف إطلاق النار ما زالت جارية، على حد تعبيرها.

في الأثناء نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قولَهم، إنّ إسرائيل لم توافق على وقف سياسة الاغتيالات، كما رفضت تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان. وذلك ضمن محادثات وقف إطلاق النار.

فشل القبة الحديدية في اعتراض صواريخ المقاومة 🚀 🛡️ 🇵🇸#شبكات pic.twitter.com/9MFerUXd9K — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 11, 2023

وكانت مصادر ذكرت أنّ الاتصالات المكثّفة للوسطاء الهادفة لاحتواء الموقف في غزة تعثّرت بعد إصرار الطرف الفلسطيني على إلزام إسرائيل بوقف سياسة الاغتيالات.

وأضافت المصادر، أنّ هذه الاتصالات تشارك فيها مصر وقطر والأمم المتحدة.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفّذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة، أسفرت عن استشهاد 28 فلسطينيًا، بينهم 6 أطفال و4 نساء، و4 من قادة سرايا القدس، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية، الأربعاء، بالردّ برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدنًا وسط البلاد.

اغتيال أحمد أبو دقة القيادي في الجهاد الإسلامي

هذا واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، القيادي العسكري بحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة أحمد أبو دقة إثر قصف منزله في خان يونس، ليرتفع عدد القادة الشهداء منذ بدء التصعيد فجر الثلاثاء إلى 5.

وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري المسلح لحركة الجهاد، في بيان “استشهاد أحمد محمود أبو دقة الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة في مدينة خان يونس جنوب غزة”.

#عاجل|| جيش الارهاب الصهيوني ينشر فيديو عملية اغتيال أحد المقاومة الفلسطينية قبل قليل جنوب قطاع #غزة، الشهيد|| أحمد أبو دقة رحمه الله.. pic.twitter.com/kpHQommtYE — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) May 11, 2023

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنّ “أبو دقة هو نائب قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي، ولعب دورًا مركزيًا بعمليات إطلاق الرشقات الصاروخية نحو إسرائيل”.

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، عمل أبو دقة بشكل مكثّف لتعزيز الهجمات الصاروخية وتخطيطها وتنفيذها على الأراضي الإسرائيلية، كما شارك في عمليات إطلاق النار التي نفّذتها سرايا القدس في عملية (حارس الأسوار) وعملية (الفجر) تجاه العمق الإسرائيلي.