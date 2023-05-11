الخميس, مايو 11, 2023
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“بيكيني في بلاد الحرمين”.. “DW” ترصد غضب السعوديين تجاه جورجينا

جورجينا رودريغز صديقة كريستيانو رونالدو ليست الأولى التي تظهر بـ "بيكيني" في السعودية وليست الأخيرة حسب كبار مسؤولي القطاع السياحي في المملكة

كتب فهمي الورغمي
جورجينا رودريغيز بيكيني watanserb.com
جورجينا رودريغيز صديقة اللاعب البرتغالي ونجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو
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وطن – أثارت جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب البرتغالي الشهير ونجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد نشرها صورا لها بالبكيني من منزلها الجديد في الرياض.

وظهرت جورجينا في الصور وهي تستمتع بالشمس والمسبح في فيلا فخمة، حيث انتقلت مؤخرا مع لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى نادي النصر السعودي.

جورجينا رودريغز بالبكيني في قلب الرياض

جورجينا رودريغيز هي عارضة أزياء وراقصة وممثلة أرجنتينية – إسبانية، وهي صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأم لـ 3 من أبنائه.

مؤخرا، نشرت جورجينا صورا بالبكيني من منزلها الجديد في السعودية، حيث انتقل رونالدو للعب في نادي النصر. وأثارت الصور إعجاب ملايين المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت آلاف التعليقات التي تضمنت انتقادات غير مسبوقة خاصة “لعدم احترامها العادات المحافظة للمجتمع السعودي” كما أوضح الكثيرون.

 

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وأرفقت رودريغز الصور بتعليق قالت فيه “لكل شمس صباح بريقها الخاص”.

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وقوبلت صورة جورجينا بالبكيني بردود فعل غاضبة، حيث انتقدها الكثيرون لارتداءها البكيني في بلد محافظ مثل السعودية، وطالبوها باحترام للعادات والتقاليد المحلية.

وكان رونالدو قد أعلن في يناير الماضي عن انتقاله إلى السعودية بعد تلقيه عرضا من نادي النصر يقضي بحصوله على 200 مليون دولار سنويا، ما جعله أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وأكد رونالدو أن قراره جاء بعد دراسة دقيقة للفرص المتاحة له في هذه المرحلة من مسيرته، وأنه سعيد بخوض تجربة جديدة في دوري قوي ومنافس. وأشار إلى أنه سيرافقه في رحلته إلى السعودية خطيبته جورجينا وأولاده الأربعة، مؤكدا أنه يثق في قدرتهم على التكيف مع الثقافة والمجتمع السعودي.

بيكني جورحينا يُغضب السعوديين

رصدت قناة “دويتشه فيله DW” الألمانية الغضب الذي أبداه السعوديون على الظهور غير المستتر لجورجينا في السعودية.

ونقلت عن بضعهم تعبيره عن استيائه مما بلغته المملكة من عدم إحترام لعاداتها وتقاليدها المحافظة.

عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، عبر ناشطون سعوديون في آلاف التعليقات عن غضبهم الشديد من الطريقة التي ظهرت بها جورجينا بالبكيني. وتالياً بعض التعليقات:

“السعودية البلاد التي توجد فيها اشرف وانضف بقعة على وجه الارض حرام شن قاعد يصير حسبي الله ونعم الوكيل فيكم”.

“كانت تدعى بلاد التوحيد والنور.. الأن اصبحت بلاد العهر والفجور”

“قبل أيام كانو يكتبون جورجينا تحترم السعودية والعادات وتلبس محترم والآن حينما يتساءل الآخرون ما هذا العري بالسعودية يجيبونهم السعوديون بأنه أمر عادي لأنها ليست مسلمة ما هذا التناقض”.

“تعرفي دي حياتك ودينك وكل شي بس اللي خضني وضايقني ااشاره الموقع بالسعوديه زعلت دي مش سياحه دا عهر وعدم احترامك للبلد اللي انت فيها”.

“لا اصدق من هذي الارض طاف محمد عليه الصلاة والسلام…واليوم تطوف جورجينا بالبكيني باعز اراضي المسلمين”.

“هذي المناظر لا تليق في بلاد الحرمين حسبي الله ونعم الوكيل فيك دامك ماحشمتي ولا احترمتي المكان اللي انتي فيه”.

“تشرب ومتعريه بالسعوديه ياسلام الامور طيبه يعني ؟ امسكوها غرموها .. انا نصرواي بس ياخي مايصير الوضع زاد”.

“ابصراحه استغربت كيف السعوديه يسمحون ابهذي الصور في المملكه حتئ اذا مو مسلمه لازم تحترم الارض ليعايشه فيهه”.

هل يسمح القانون السعودي بارتداء البكيني؟

لا، وفقًا للقوانين السعودية والتقاليد الاجتماعية، لا يُسمح بارتداء البكيني أو الزي السباحة القصير في الأماكن العامة في المملكة العربية السعودية. تتطلب السعودية احترامًا للقيم والتقاليد الثقافية الإسلامية، والملابس العادية والمحتشمة تعتبر الخيار المعتاد للنساء في الأماكن العامة.

لكن منذ سنوات، أصبح لهذا السؤال إجابات مختلفة حسب السياق والموقف. حيث أمست بلاد الحرمين منذ تولي الأمير محمد بن سلمان مقاليد السلطة في 2017، تسير وفق قواعد غير رسمية فيما يتعلق باللباس المناسب للمرأة في المجتمع. قواعد تتغير بشكل دوري بما يتناسب مع تطلعات ولي العهد الشاب وحسب “ضيوف المملكة”.

ففي بعض الأماكن، مثل الشواطئ الخاصة أو المنتجعات السياحية، قد يكون مقبولاً ارتداء البكيني أو ملابس السباحة الأخرى، شرط ألا تكون مثيرة للجدل أو مخالفة للآداب العامة.

ولكن في أماكن أخرى، مثل الشواطئ العامة أو المسابح المختلطة، قد يكون ارتداء البكيني محرماً أو غير محترم، وقد يثير غضب أو انتقاد الآخرين.

وبالعودة إلى البكيني، فقد أكد مسؤول كبير بالقطاع السياحي في المملكة أن السعودية ستسمح (في عام 2023) بارتداء “البكيني” وحجز الفنادق دون إظهار عقد زواج.

ونقل تقرير لموقع “Hotelier“، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن كبيرة مديري قطاع التسويق السياحي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لوريدانا بيتيناتي، قولها خلال إحدى الفعاليات التي أقيمت في الإمارات أنه “لن تكون هناك قيود على النساء. في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية”.

وتابعت خلال ردها على سؤال أحد الصحفيين: “لا يتعين علينا ارتداء العباءة، ويسمح للمرأة بالقيادة. ولن يكون هناك تمييز بين دخول النساء والرجال إلى أي مرفق في أي مكان”.

وأردفت: “لن تكون هناك مشكلة في البقاء في الفنادق إذا لم تكن متزوجا. لن نسأل رجلا وامرأة يحجزان فندقا إذا كانا متزوجين أم لا، وستكون المرأة قادرة على ارتداء البكيني في وجهة البحر الأحمر”.

ووفقا للموقع، فقد شهد الحدث الذي أقيم في دبي، خلال الفترة المذكورة، مناقشة شركة البحر الأحمر العالمية (RSG) لخطط البحر الأحمر في عام 2023 وما بعده، مع الإشارة إلى أنه في مايو/أيار الجاري سيفتتح البحر الأحمر فنادقه الثلاثة الأولى.

المصدردويتشه فيله + Hotelier + تويتر + إنستغرام - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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