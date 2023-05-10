علّقه من قدميه..عراقي يتجرد من إنسانيته ويضرب طفله حتى جعله يتلوى كالثعبان ألماً (شاهد)

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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صادم لأب عراقي في محافظة صلاح الدين يقوم بتعذيب ابنه الذي لم يتجاوز العشر سنوات.

ووفقا للفيديو المتداول الذ رصدته “وطن“، وغير المعروف دوافع، فقد ظهر الطفل معلقا من قدمية فيما يقوم الاب بجلده على ظهره ومؤخرته وسط صرخات الطفل التي تفطر القلب.

وبحسب الفيديو، فقد توقف الأب لثوان معدودة ليستجوب ابنه حول شيء فعله، وسط استجدائه له بالكف عن جلده، حتى عاد مرة أخرى لضربه من جديد، ليجعل الطفل يتلوى مثل الثعبان من شدة الألم الذي ألم به.

قضايا تعنيف الاطفال والتعدي عليهن بالضرب اصبحت مؤخرا منتشرة بشكل مخيف ومدى انعدام الانسانية لدى بعض الاباء وخاصة في العالم العربي وهذه حادثة مؤلمة حصلت مؤخرا في صلاح الدين وتحديدا في العراق اين دور الجهات المسؤولة عن حماية الطفل والتدخل في سبيل انقاذه @IraqiGovt @Parliament_iq pic.twitter.com/qnZTtOgIXV — 🏳️‍⚧️Aphrodite(she/her)🇨🇦🏳️‍⚧️🇸🇦™️ (@aphro_alshareef) May 9, 2023

غضب واستنكار المغردين

وتسبب المقطع المنشور بردود افعال غضبة من قبل المغردين الذين تساءلوا عن دور الجهات المسؤولة عن حماية الطفل من التعذيب والتدخل لإنقاذه من العذاب الذي تعرض له.

وفي هذا السياق، عبر مغردة عن غضبها من قسوة الاب بالقول: “والله ما قدرت كفي فيديو قلبي وجعني كيف رابطو ونازل فيه ضرب وطفل المسكين عم يتلوى من وجع الله ينتقم منه الله يكسر ايده”.

ولله وقدرت كفي فيديو قلبي وجعني كيف رابطو ونازل فيه ضرب وطفل المسكين عم يتلوى من وجع الله ينتقم منه الله يكسر ايده — #بتمايل_على_الBeat عاشقة إليسا 💎 (@abidih1) May 9, 2023

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وهاجمت المغردة “ريان” أب الطفل بالقول:” يعدمك حالك يعدمك ايديك يا رب الدني دولاب وشو ما عمل فيك ابنك بكرا الله لايردك مش قليل فيك الله يشل ايدك”.

يعدمك حالك يعدمك ايديك يا رب الدني دولاب وشو ما عمل فيك ابنك بكرا الله لايردك مش قليل فيك الله يشل ايدك — RAYAN 🇱🇧✨ (@Rayannew_2022) May 9, 2023

أما المغرد إبراهيم فقال:” الله ينتقم منك!!! حسبي الله ونعم الوكيل لو يتعلق واكسرلك هالايدين يبس ريت لو ما شفت هيك فيديو صرلي ساعة”، مع وضع إيموجي “البكاء”.

الله ينتقم منك!!! حسبي الله ونعم الوكيل

لو يتعلق واكسرلك هالايدين يبس ريت لو ما شفت هيك فيديو صرلي ساعة .. 😞 — IBRAHIM (@ibtwtr) May 9, 2023

وعلق الكاتب الصحفي السعودي قينان الغامدي على الفيديو بالقول:” ونلوم دول الغرب حين تسحب أطفال بعض المهاجرين العرب ، لتحميهم من مثل هذا التعذيب !! هذا الأب يستحق السجن والجلد وأكثر من ذلك !!!”.

ونلوم دول الغرب حين تسحب أطفال بعض المهاجرين العرب ، لتحميهم من مثل هذا التعذيب !!

هذا الأب يستحق السجن والجلد وأكثر من ذلك !!! — قينان الغامدي (@qenanalghamdi) May 9, 2023

واستنكر الإعلامي السعودي شعاع الفريح ما ورد في الفيديو بالقول:”حسبي الله ونعم الوكيل ..القسوة هذي من وين تجيهم !!”.

حسبي الله ونعم الوكيل 💔

القسوة هذي من وين تجيهم !! — شعاع الفريح (@shoaaAlfureh) May 9, 2023

أب عراقي ينكل بطفليه انتقاما من والدتهما

وكان مقطع فيديو آخر قد تم تداوله في العراق في فبراير/شباط المضي قد فجّر موجة غضب واسعة، ظهر فيه أب عراقي يقوم بتعذيب أطفاله بطريقة وحشية لأسباب غير معروفة.

وبحسب الفيديو المتداول حينها، فقد ظهرت وهي تلتحف بغطاء قبل أن يقترب منها شخص، يتبين لاحقاً أنه والدها وهو يحمل عصًا.

وبحسب الفيديو، فقد بدأت الطفلة الصغيرة بالبكاء عندما رأته وأخذت ترجوه أن لا يضربها، إلا ان توسلاتها لم تجد ليأمرها بإزاحة البطانية عن جسدها ليقوم بضربها بعنف.

وفي مشهد تالٍ من الفيديو تبدو الطفلة واقفة وقد تم تلقينها -كما يبدو- وهي تقول: “الله لا يوفقك يا أمي بهدلتينا”.

كما ظهر شقيق الطفلة وهو يطلب من أمه أن تعود إلى المنزل، ولكنه يتلقى ضربة موجعة بالعصا من والده الذي لا يظهر في الكادر، ويصرخ في وجهيهما: “راح أوريكم الضيم اليوم”. ثم ينهال عليهما ثانية بالضرب قبل أن يأمرهما بالنوم في أسرّتهما.

https://twitter.com/TheMaanHabib/status/1629544634119512065?s=20