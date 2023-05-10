الأربعاء, مايو 10, 2023
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علّقه من قدميه..عراقي يتجرد من إنسانيته ويضرب طفله حتى جعله يتلوى كالثعبان ألماً (شاهد)

واقعة مماثلة شهدها العراق في فبراير الماضي لأب ينكل بطفليه انتقاما من والدتهما

كتب سالم حنفي
عراقي يعذب ابنه في صلاح الدين watanserb.com
عراقي يعذب ابنه في محافظة صلاح الدين بالعراق
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صادم لأب عراقي في محافظة صلاح الدين يقوم بتعذيب ابنه الذي لم يتجاوز العشر سنوات.

ووفقا للفيديو المتداول الذ رصدته “وطن“، وغير المعروف دوافع، فقد ظهر الطفل معلقا من قدمية فيما يقوم الاب بجلده على ظهره ومؤخرته وسط صرخات الطفل التي تفطر القلب.

وبحسب الفيديو، فقد توقف الأب لثوان معدودة ليستجوب ابنه حول شيء فعله، وسط استجدائه له بالكف عن جلده، حتى عاد مرة أخرى لضربه من جديد، ليجعل الطفل يتلوى مثل الثعبان من شدة الألم الذي ألم به.

غضب واستنكار المغردين

وتسبب المقطع المنشور بردود افعال غضبة من قبل المغردين الذين تساءلوا عن دور الجهات المسؤولة عن حماية الطفل من التعذيب والتدخل لإنقاذه من العذاب الذي تعرض له.

وفي هذا السياق، عبر مغردة عن غضبها من قسوة الاب بالقول: “والله ما قدرت كفي فيديو قلبي وجعني كيف رابطو ونازل فيه ضرب وطفل المسكين عم يتلوى من وجع الله ينتقم منه الله يكسر ايده”.

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وهاجمت المغردة “ريان” أب الطفل بالقول:” يعدمك حالك يعدمك ايديك يا رب الدني دولاب وشو ما عمل فيك ابنك بكرا الله لايردك مش قليل فيك الله يشل ايدك”.

أما المغرد إبراهيم فقال:” الله ينتقم منك!!! حسبي الله ونعم الوكيل لو يتعلق واكسرلك هالايدين يبس ريت لو ما شفت هيك فيديو صرلي ساعة”، مع وضع إيموجي “البكاء”.

وعلق الكاتب الصحفي السعودي قينان الغامدي على الفيديو بالقول:” ونلوم دول الغرب حين تسحب أطفال بعض المهاجرين العرب ، لتحميهم من مثل هذا التعذيب !! هذا الأب يستحق السجن والجلد وأكثر من ذلك !!!”.

واستنكر الإعلامي السعودي شعاع الفريح ما ورد في الفيديو بالقول:”حسبي الله ونعم الوكيل ..القسوة هذي من وين تجيهم !!”.

أب عراقي ينكل بطفليه انتقاما من والدتهما

وكان مقطع فيديو آخر قد تم تداوله في العراق في فبراير/شباط المضي قد فجّر موجة غضب واسعة، ظهر فيه أب عراقي يقوم بتعذيب أطفاله بطريقة وحشية لأسباب غير معروفة.

وبحسب الفيديو المتداول حينها، فقد ظهرت وهي تلتحف بغطاء قبل أن يقترب منها شخص، يتبين لاحقاً أنه والدها وهو يحمل عصًا.

وبحسب الفيديو، فقد بدأت الطفلة الصغيرة بالبكاء عندما رأته وأخذت ترجوه أن لا يضربها، إلا ان توسلاتها لم تجد ليأمرها بإزاحة البطانية عن جسدها ليقوم بضربها بعنف.

وفي مشهد تالٍ من الفيديو تبدو الطفلة واقفة وقد تم تلقينها -كما يبدو- وهي تقول: “الله لا يوفقك يا أمي بهدلتينا”.

كما ظهر شقيق الطفلة وهو يطلب من أمه أن تعود إلى المنزل، ولكنه يتلقى ضربة موجعة بالعصا من والده الذي لا يظهر في الكادر، ويصرخ في وجهيهما: “راح أوريكم الضيم اليوم”. ثم ينهال عليهما ثانية بالضرب قبل أن يأمرهما بالنوم في أسرّتهما.

https://twitter.com/TheMaanHabib/status/1629544634119512065?s=20

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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