الأربعاء, مايو 10, 2023
الرئيسيةالهدهدالدكتور حسام موافي في مرمى سهام المغردين بسبب فستان فرح ابنته الفاضح!...
الهدهد

الدكتور حسام موافي في مرمى سهام المغردين بسبب فستان فرح ابنته الفاضح! (شاهد)

حسام موافي دافع عن الحجاب في برنامجه باعتباره جاء لحماية المرأة، بينما تخلت ابنته عنه ما دفع المغردين بوصفه بـ"النصاب"

كتب باسل النجار
حفل زفاف ابنة حسام موافي watanserb.com
الدكتور حسام موافي يرقص مع ابنته في حفل زفافها
- Advertisement -

وطن – تعرض طبيب القلب المصري الشهير الدكتور حسام موافي لموجة انتقادات لاذعة بعد أن تداول الناشطون مقطع فيديو له وهي يرقص مع ابنته في حفل زفافها.

ولاقى الطبيب المصري حسام موافي شهرة كبيرة جدا في السنوات القليلة الماضية من خلال تقديمه النصائح الطبية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، قبل أن تتنافس القنوات لاستضافته في برامجها المتعددة، حتى أن بعض القنوات في مصر أفردت له برنامجا خاصا به يقدمه بنفسه، كان آخرها برنامج “ربي زدني علما” الذي يقدمه على قناة “صدى البلد”.

قناة صدى البلد تخصص برنامجا للدكتور حسام موافي باسم: ربي زدني علما

يعتبر برنامج “ربي زدني علما” من البرامج الطبية التي تحمل طابعا دينيا حيث يتحدث فيه الدكتور حسام موافي عن الكثير من النصائح الطبية المستوحاة من الشريعة الإسلامية”.

واشتهر الدكتور حسام موافي في كل ما قدمه سابقا ويقدمه حاليا، بربط الكثير من الأمراض خاصة “النفسية” منها بالبعد عن الدين أو عقوق الوالدين وغير ذلك من الأمور.

- Advertisement -

ويعتمد الدكتور حسام موافي في حديثه عادة على ربط العلم بالدين، مؤكدا على عدم وجود تعارض بينهما، فيما يستدلل دوما بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، وموقف الصحابة والسلف، ما تسبب في تعلق الكثير من المشاهدين به بسبب تدينه.

كما سبق وأن ظهر خلال برنامجه “ربي زدني علما” مؤكدا على أن المرأة في الاسلام لها مكانة مرتفعة جدا، موضحا ان الحجاب فرض على المرأة لحمايتها.

ابنة حسام موافي تتسبب في الهجوم عليه

إلا ان الظهور الاخير له في حفل زفاف ابنته تسبب في الهجوم عليه من قبل المغردين، بسبب المظهر الذي ظهرت فيه ابنته.

وبحسب الفيديو، ظهرت ابنة الدكتور حسام موافي بفستان زفاف عاري الكتف، وجيبة قصيرة كشفت فخذيها بشكل مستفز.

الفيديو جعل الكثير من المغردين يتهمون الدكتور حسام موافي بـ”النصاب”، حيث أنه يظهر عكس ما يقول ويتغنى به ليل نهار عبر ظهور الإعلامي الكبير.

وفي هذا السياق، الدكتور محمد الريس تعليقا على فيديو حفل زفاف ابنته وظهورها بهذا الشكل:” الدكتور حسام موافي كان أستاذي وقبل ما ينشهر في برامج الدروشة هو شخصيته كدة، هو انشهر في الوسط الطبي عشان عالج ناس مهمين وبيتكلم كويس بس لكن مستواه العلمي كان متاخر مقارنة بأقرانه وكان قليل الادب جدا ومش مهذب لما تسأله في حاجة مايعرفهاش. أنا مش متفاجئ خالص من اتجاهه للدروشة والنصب”.

كما هاجم الكاتب الصحفي السعودي قينان الغامدي الدكتور حسام موافي بعد ظهور ابنته بهذ الشكل، قائلا:” أعتقد أن حسام هذا أكبر نصاب عرفته مصر في التاريخ الحديث ، فقد تفوق على كل الكذبة والنصابين في عصره ، ويجب أن يحاكم كمجرم خطير !!!”.

وقال مغرد إماراتي منتقدا “موافي” وأمثاله:” هذيلا مو بس يعرفون كيف تُؤكل الكتف هذيلا وصلوا مرحلة بلع الجسد”.

وهاجمت مغردة أخرى “موافي” بالقول:” مفيش دكتور مشهور وبيطلع في التلفزيون الا ولما بيكون نفخة كدابة في الحقيقة ، من تجربتي الشخصية احب اقولك ان عندهم موهبة التلاعب بالكلام وعمل بروباجاندا لنفسهم عالفاضي، العيادة كلهاخريجين جداد ومش بتشوفو اصلا واغلب العلاجات بتاعته بتبقى سبوبة لترويج الادوية اللي هو مستفيد من بيعها”.

من جانبه، قال الدكتور أحمد السيد:” للأسف أول مره اتفق معاك في حاجه انه مش منطق تكون بتكلم الناس بحاجه وتتعامل بحاجه .. مع انه استاذنا وموهوف في الشرح والتدريس ومعلم الاجيال لكنه ليس فوق النقد له ما له وعليه ما عليه”.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

اقتصاد

مسؤول مصري كبير يثير الجدل بما قاله عن “التعويم” وسعر الدولار

حياتنا

منشور غامض لـ أحمد جلال عبد القوي قبل انهياره صحيا بجرعة مخدرات زائدة

الهدهد

كلاب مصر المحنطة.. تقرير إسرائيلي يكشف مفاجآت مذهلة ويفك ألغازا محيرة

الهدهد

كلمات مؤثرة لمسن أردني يتمنى الموت في مصر وتفاعل واسع (فيديو)

الهدهد

فيديو فجر غضب المصريين.. مطعم شهير يُهين زبائنه من النساء المحجبات

حياتنا

قضية وفاء مكي المثيرة تعود للواجهة بعد سنوات.. ما علاقة ميار الببلاوي؟

حياتنا

“جبيرة” منى زكي تصعد بها للتريند وصورة مثيرة مع خبير تجميل (شاهد)

الهدهد

سميح ساويرس يوضح بعد “زلزال” أحدثه في مصر.. هل تعرض لضغوط؟

الهدهد

جدارية فرعونية بذيئة في مدخل التأمين الصحي بالقاهرة تشعل مواقع التواصل (شاهد)

تقارير

هل مصر في طريقها للانهيار؟!

الهدهد

هل تعمد وزير المالية الكذب على المصريين بخصوص العوائد الدولارية؟.. حقائق صادمة

الهدهد

أخفاه في منطقة حساسة لديه.. ذهب الكويت المُهرب يورط مصريا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيف تجعل أطفالك يرغبون في تناول المزيد من الخضروات والفواكه؟

مراسل بين سبورت جمال جبالي يستفز غوارديولا والأخير يرد عليه بقوة

الممثل التركي جان يامان يعبث بصدور معجباته برضاهن! (شاهد)

ميار وعلي طارق عز الدين.. شهيدان بدّل القصف الإسرائيلي مسار رحلتهما المدرسية بآخر مختلف!

دنيا بطمة تكشف بطنها وصدرها المنفوخ وتتباهى “صعبة مقارنتي بوحدة فاضية” (فيديو)

فيديو الاعتداء على مراسلة الجزيرة يثير ضجة في تركيا وردود أفعال واسعة

لا غالب ولا مغلوب بين قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال (فيديو)

“عزموني وطردوني” .. شاهد لماذا طردت بيسان اسماعيل من زفاف غيث مروان!

عُمانيون يتصدون لكاتب كويتي تطاول على أحد الوزراء ويطالبون السلطات الكويتية بالتدخل!

“ارتدت النقاب وصرخت الله أكبر”.. تفاصيل قتل مجندة إسرائيلية برصاص جيش الاحتلال

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC