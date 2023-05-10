الدكتور حسام موافي في مرمى سهام المغردين بسبب فستان فرح ابنته الفاضح! (شاهد)

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وطن – تعرض طبيب القلب المصري الشهير الدكتور حسام موافي لموجة انتقادات لاذعة بعد أن تداول الناشطون مقطع فيديو له وهي يرقص مع ابنته في حفل زفافها.

ولاقى الطبيب المصري حسام موافي شهرة كبيرة جدا في السنوات القليلة الماضية من خلال تقديمه النصائح الطبية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، قبل أن تتنافس القنوات لاستضافته في برامجها المتعددة، حتى أن بعض القنوات في مصر أفردت له برنامجا خاصا به يقدمه بنفسه، كان آخرها برنامج “ربي زدني علما” الذي يقدمه على قناة “صدى البلد”.

قناة صدى البلد تخصص برنامجا للدكتور حسام موافي باسم: ربي زدني علما

يعتبر برنامج “ربي زدني علما” من البرامج الطبية التي تحمل طابعا دينيا حيث يتحدث فيه الدكتور حسام موافي عن الكثير من النصائح الطبية المستوحاة من الشريعة الإسلامية”.

واشتهر الدكتور حسام موافي في كل ما قدمه سابقا ويقدمه حاليا، بربط الكثير من الأمراض خاصة “النفسية” منها بالبعد عن الدين أو عقوق الوالدين وغير ذلك من الأمور.

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ويعتمد الدكتور حسام موافي في حديثه عادة على ربط العلم بالدين، مؤكدا على عدم وجود تعارض بينهما، فيما يستدلل دوما بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، وموقف الصحابة والسلف، ما تسبب في تعلق الكثير من المشاهدين به بسبب تدينه.

كما سبق وأن ظهر خلال برنامجه “ربي زدني علما” مؤكدا على أن المرأة في الاسلام لها مكانة مرتفعة جدا، موضحا ان الحجاب فرض على المرأة لحمايتها.

ده شيخ ولا طبيب ؟ pic.twitter.com/MaYHJ36P7t — Karim Gahin (@karimGahin1) May 10, 2023

ابنة حسام موافي تتسبب في الهجوم عليه

إلا ان الظهور الاخير له في حفل زفاف ابنته تسبب في الهجوم عليه من قبل المغردين، بسبب المظهر الذي ظهرت فيه ابنته.

وبحسب الفيديو، ظهرت ابنة الدكتور حسام موافي بفستان زفاف عاري الكتف، وجيبة قصيرة كشفت فخذيها بشكل مستفز.

الطبيب حسام موافى ظل طوال حياته يكافح فى قسم الاستقبال فى مستشفى القصر العينى لعلاج المصابين

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حتى اهتدى للفكرة العبقرية… وعرف من اين تأكل الكتف..

فالشعب اصبح اغلبه دراويش فألقى بالعلم والطب فى اول صفيحة زباله

واصبح ( الشيخ حسام موافى ) واخذ نفس طريق النصاب زغلول الفشار ..… pic.twitter.com/hbzSCPFVGo — Karim Gahin (@karimGahin1) May 9, 2023

الفيديو جعل الكثير من المغردين يتهمون الدكتور حسام موافي بـ”النصاب”، حيث أنه يظهر عكس ما يقول ويتغنى به ليل نهار عبر ظهور الإعلامي الكبير.

وفي هذا السياق، الدكتور محمد الريس تعليقا على فيديو حفل زفاف ابنته وظهورها بهذا الشكل:” الدكتور حسام موافي كان أستاذي وقبل ما ينشهر في برامج الدروشة هو شخصيته كدة، هو انشهر في الوسط الطبي عشان عالج ناس مهمين وبيتكلم كويس بس لكن مستواه العلمي كان متاخر مقارنة بأقرانه وكان قليل الادب جدا ومش مهذب لما تسأله في حاجة مايعرفهاش. أنا مش متفاجئ خالص من اتجاهه للدروشة والنصب”.

الدكتور حسام موافي كان أستاذي وقبل ما ينشهر في برامج الدروشة هو شخصيته كدة، هو انشهر في الوسط الطبي عشان عالج ناس مهمين وبيتكلم كويس بس لكن مستواه العلمي كان متاخر مقارنة بأقرانه وكان قليل الادب جدا ومش مهذب لما تسأله في حاجة مايعرفهاش. أنا مش متفاجئ خالص من اتجاهه للدروشة والنصب — M.AlRice (@DrMoElrayes) May 9, 2023

كما هاجم الكاتب الصحفي السعودي قينان الغامدي الدكتور حسام موافي بعد ظهور ابنته بهذ الشكل، قائلا:” أعتقد أن حسام هذا أكبر نصاب عرفته مصر في التاريخ الحديث ، فقد تفوق على كل الكذبة والنصابين في عصره ، ويجب أن يحاكم كمجرم خطير !!!”.

أعتقد أن حسام هذا أكبر نصاب عرفته مصر في التاريخ الحديث ، فقد تفوق على كل الكذبة والنصابين في عصره ، ويجب أن يحاكم كمجرم خطير !!! — قينان الغامدي (@qenanalghamdi) May 9, 2023

وقال مغرد إماراتي منتقدا “موافي” وأمثاله:” هذيلا مو بس يعرفون كيف تُؤكل الكتف هذيلا وصلوا مرحلة بلع الجسد”.

هذيلا مو بس يعرفون كيف تُؤكل الكتف هذيلا وصلوا مرحلة بلع الجسد — چان ڤالچان (@alsnafi_4uae) May 9, 2023

وهاجمت مغردة أخرى “موافي” بالقول:” مفيش دكتور مشهور وبيطلع في التلفزيون الا ولما بيكون نفخة كدابة في الحقيقة ، من تجربتي الشخصية احب اقولك ان عندهم موهبة التلاعب بالكلام وعمل بروباجاندا لنفسهم عالفاضي، العيادة كلهاخريجين جداد ومش بتشوفو اصلا واغلب العلاجات بتاعته بتبقى سبوبة لترويج الادوية اللي هو مستفيد من بيعها”.

مفيش دكتور مشهور وبيطلع في التلفزيون الا ولما بيكون نفخة كدابة في الحقيقة ، من تجربتي الشخصية احب اقولك ان عندهم موهبة التلاعب بالكلام وعمل بروباجاندا لنفسهم عالفاضي، العيادة كلهاخريجين جداد ومش بتشوفو اصلا واغلب العلاجات بتاعته بتبقى سبوبة لترويج الادوية اللي هو مستفيد من بيعها — Elmohandesa (@Motamareda22) May 9, 2023

من جانبه، قال الدكتور أحمد السيد:” للأسف أول مره اتفق معاك في حاجه انه مش منطق تكون بتكلم الناس بحاجه وتتعامل بحاجه .. مع انه استاذنا وموهوف في الشرح والتدريس ومعلم الاجيال لكنه ليس فوق النقد له ما له وعليه ما عليه”.