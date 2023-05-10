الأربعاء, مايو 10, 2023
الرئيسيةحياتناالتعرّض للاضطرابات العقليّة قبل سن الأربعين يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية...
حياتنا

التعرّض للاضطرابات العقليّة قبل سن الأربعين يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

"يجب على الشباب الذين يعانون من اضطرابات عقليّة إلى الخضوع لفحوصات صحية بانتظام"

كتب معالي بن عمر
الأمراض العقلية تسبب السكتة القلبية watanserb.com
الأمراض العقلية تسبب السكتة القلبية
- Advertisement -

وطن-كشفت دراسة كورية مؤخرًا عن وجود ارتباط بين الاضطرابات العقلية وخطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية أو احتشاء عضلة القلب لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا.

هل يمكن أن تؤدي الاضطرابات العقلية لدى الشباب إلى حدوث اضطرابات في القلب؟ في الحقيقة، هذا ما توصّلت إليه دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة سيول الوطنية (كوريا الجنوبية). ولقد تم نشر هذا العمل في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، حسبما أفاد به تقرير نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

تزيد الاضطرابات العفليّة من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب

للوصول إلى هذا الاستنتاج، قام العلماء بتجنيد 6557727 كوريًا خضعوا لفحص صحي بين عامي 2009 و 2012، وتتراوح أعمارهم بين 20 و 39 عامًا، ولم يتعرّضوا للنوبة القلبية أو السكتة الدماغية. وكان واحد من كل ثمانية أشخاص من بين المتطوعين، يعاني من اضطراب نفسي مثل الاكتئاب أو القلق أو الأرق.

وخلال المتابعة التي استمرت أكثر من 7 سنوات، تم تسجيل 16133 حالة احتشاء عضلة القلب و 10509 جلطة بين المشاركين، حسب ما ترجمته “وطن“.

السكتة القلبية watanserb.com
السكتة القلبية

ووفقًا للنتائج، فإن المتطوعين الذين يعانون من أي اضطراب عقلي لديهم مخاطر أعلى بنسبة 58٪ للإصابة باحتشاء عضلة القلب، ناهيك بأنه يمكن أن يتعرّضوا لخطر ارتفاع إصابتهم بالسكتة الدماغية بنسبة 42٪، مقارنة بالأشخاص الذين لم يعانوا من أي اضطراب عقلي.

الاضطرابات العقلية: تغيير نمط الحياة لتحسين صحة القلب

في الخطوة الثانية، قام الباحثون بتحليل الارتباطات بين الاضطرابات العقليّة والقلبية حسب عمر وجنس المشاركين. ووجدوا أن الاكتئاب والقلق والفصام واضطرابات الشخصية ارتبطت بارتفاع مخاطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب لدى المشاركين في العشرينات من العمر مقارنة بمن هم في الثلاثينيات من العمر.

- Advertisement -

وبالنسبة للعلماء، يجب أن تدفع هذه النتائج الشباب الذين يعانون من اضطرابات عقليّة إلى الخضوع لفحوصات صحية بانتظام، من أجل الوقاية من مخاطر احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.

من جهته، قال البروفيسور مؤلف الدراسة والباحث في كلية الطب بجامعة سيول الوطنية، إيو كيون تشوي: “إذا كانت سلوكيات نمط الحياة تؤدي أحيانًا إلى ارتفاع مخاطر القلب والأوعية الدموية، لذا، فإن التشخيص يبقى مهمًا لتعديل أسلوب الحياة ودفع الشباب الذين يعانون من اضطرابات عقلية إلى تعديل نمط حياتهم لتحسين صحة قلبهم”.

السكتة الدماغية watanserb.com
السكتة الدماغية
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

حياتنا

هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري وبالنوبات القلبية

حياتنا

الفشل الكلوي المزمن يُضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

حياتنا

أخطرها ضربات القلب..أضرار شرب الماء البارد من الثلاجة

حياتنا

دراسة تحذر.. مشاكل النوم تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

حياتنا

رياضة المشي أم الجري..أيهما أفضل حسب الخبراء؟

حياتنا

احذر.. 5 عادات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

حياتنا

مشروب شهير يتناوله كثير من الناس يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

حياتنا

أمراض القلب: 10 علامات ينبغي ألا تتجاهلها..

حياتنا

تحذير من مزيج خطير لعصير الجريب فروت يمكن أن يفاقم أمراض القلب

حياتنا

هل رائحة الفم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ دراسة تُجيب

حياتنا

فيما يلي سبب عدم إضافة حليب البقر في قهوتك.. وفقًا لخبراء في التغذية

حياتنا

طبيب فلسطيني يموت بأمر حذر منه قبل أيام (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جولة مهمة في روسيا.. هل تكسر إيران جبل الجليد في العلاقات السورية التركية؟

المرأة الأكثر جاذبية في العالم لا يمكن التعرف عليها في دور حارس المجرة (شاهد)

إليزابيث هيرلي ذات الـ57 عاماً والأجمل على الكوكب تذهل معجبيها بإطلالة نارية (شاهد)

5 طرق لإزالة الروائح العالقة في العلب البلاستيكية

هدف دي بروين صحيح أم لا ؟! .. الخبير التحكيمي جمال الشريف يُجيب على ذلك

ابنة عمرو دياب تثير غضب متابعيها بصور تعمدت فيها إبراز أثدائها الصغيرة! (شاهد)

حملة رفض توزيع لبن الأطفال على النازحين السودانيين بمصر.. من يقف وراءها؟

رويترز: السعودية تمنح “الأسد” قبلة الحياة وتعرض عليه مبالغ مالية ضخمة..مقابل ماذا؟

كيف تجعل أطفالك يرغبون في تناول المزيد من الخضروات والفواكه؟

مراسل بين سبورت جمال جبالي يستفز غوارديولا والأخير يرد عليه بقوة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC