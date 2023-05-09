كشفت صدرها.. مي العيدان تُطل بملابس مثيرة من غرفة أحمد جوهر بالمستشفى

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وطن- في مقطع فيديو أثار جدلا بين متابعيها، ظهرت الإعلامية الكويتية مي العيدان بملابس مثيرة في غرفة الممثل أحمد جوهر بالمستشفى، حيث يتلقى العلاج بسبب معاناة من أمراض القلب، والماء بالرئة، كذلك يُعاني من ضيق في التنفس.

مي العيدان بملابس مثيرة في غرفة أحمد جوهر بالمستشفى

وزارت الإعلامية الكويتية مواطنها الفنان أحمد جوهر الذي يُلازم فراش أحد المستشفيات المحلية منذ أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة استدعت ملازمته للمتابعة الطبية الدقيقة.

وقالت في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على تويتر: “الفنان احمد جوهر يطمئن محبينه وجمهوره على صحته . . مصمم للحين ان السجائر مالها علاقه بمرضه”.

الفنان احمد جوهر يطمئن محبينه وجمهوره على صحته . . مصمم للحين ان السجائر مالها علاقه بمرضه pic.twitter.com/UiAS36NpEo — مي العيدان (@mayal3eidan) May 8, 2023

ووفق صحف كويتية، يُعاني جوهر من مشكلات صحية مختلفة، أبرزها أمراض القلب، والماء بالرئة، كذلك يُعاني من ضيق في التنفس.

وأكدت تقارير أخرى في الغرض أن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت “عبد الرحمن المطيري”، قد وجه بالرعاية الصحية اللازمة للفنان أحمد جوهر.

قام وزير الاعلام عبدالرحمن بداح المطيري بمتابعة الحالة الصحية للفنان القدير أحمد جوهر منذ دخوله للمستشفى ، كما قام بمتابعة كافة اجراءات سفره للعلاج بالخارج مع وزارة الصحة . pic.twitter.com/Zkleivw0cC — المجلس (@Almajlliss) May 2, 2023

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وقد أثارت مي العيدان، في المقطع الذي شاركته أيضاً عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، جدلاً واسعاً بين متابعيها ومحبي أحمد جوهر، الذين انتقدوا تصرفها واعتبروه غير لائق ولا يحترم الحالة الصحية الحرجة للممثل.

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

وقد بدت مي العيدان في المقطع المُصور وهي ترتدي فستاناً شفافاً وضيقاً يبرز مفاتنها، وتقف بجانب سرير أحمد جوهر، الذي يبدو عليه التعب والإرهاق.

ولم تكشف مي العيدان، وهي التي يتصدر اسمها الترند في نتائج محرك البحث غوغل بين الفترة والأخرى، عن سبب اختيارها لهذه الملابس المثيرة، التي لا تتناسب مع المكان والزمان، ولا عن علاقتها بأحمد جوهر، الذي يُعرف بأنه متزوج ولديه أولاد.

مي العيدان تنتقد أصالة

مي العيدان هي إعلامية ومذيعة كويتية، تعمل في قناة الراي الفضائية.

ولدت في الكويت عام 1973، وحصلت على بكالوريوس في الإعلام من جامعة الكويت. بدأت مسيرتها الإعلامية في عام 1996، وشاركت في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، كما عملت في صحافة المجلات والجرائد.

تُعرف مي العيدان بأسلوبها الجريء والمثير للجدل في طرح القضايا الاجتماعية والفنية، وبانتقادها لبعض المشاهير والفنانين. لها مئات الآلاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحظى بشعبية كبيرة بين جمهورها.

وكان آخر النجوم الذين هاجمتهم الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة السوري المتألقة “أصالة نصري“. ففي حادثة مثيرة للجدل، هاجمت العيدان أصالة نصري بعد حفلها الأخير في مصر، والذي شهد موجة من الانتقادات والمطالبات بإلغائه.

وفي ظل الجدل الكبير الذي أثارته الفنانة السورية أصالة بسبب حفلها الأخير في مصر، لم تفوت الإعلامية الكويتية مي العيدان فرصة للتعبير عن رأيها السلبي تجاهها.

وانضمت العيدان إلى حملة “أصالة غير مرحب بها” التي دشنها بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بإلغاء حفلها بسبب تصريحاتها السابقة التي اعتبروها مسيئة لمصر والمصريين.

وكتبت العيدان في تغريدة على تويتر: “إن شاء الله كل حفلاتها تتلغى ونفك من هالنشاذ والغناء المزعج”.

وأضافت في تغريدة أخرى تعليقا على مشهد أصالة في المركب الذي نقلها للحفل: “إن شاء الله يغرق فيها المركب وما تحصل منقذ”.

#اصاله_في_مصر

ان شاء الله يا الله ياكريم يغرق فيج المركب و انتي ما تعرفين تسبحين وما اتحصلين منقذ ولا غواص. . يالله ياكريم ونخلص#اصالة #اصالة_غير_مرحب_بها pic.twitter.com/Q2gsSmvfd2 — مي العيدان (@mayal3eidan) May 5, 2023

وأثارت تغريدات العيدان ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، فبينما هاجمها بعض المتابعين بأنها تحمل حقدًا وغيرة على أصالة، دافع عنها آخرون بأنها تعبر عن رأيها بحرية.

هي تقريباً المره العاشره الي بمسح فيها كلامي وبرجع اكتب ، لاني مو عارفه شو احكي و كيف عبر عن الفخامه والإبداع💗

هالحفل أثر فيني اكتر من أنو متعني .. و خلاني افتخر اكتر بقوة و صلابة و شموخ أصاله برغم من انها شخص عطافي جداً !!

بإختصار "هالحفل سيخلد بتاريخ الأصاله "#اصالة_في_مصر pic.twitter.com/wgkUWbfjpd — بَتول 💘☁️ (@tabx62) May 6, 2023

يذكر أن أصالة قد أحيت حفلاً ناجحًا في مصر يوم 5 مايو، رغم كل المحاولات لإفشاله، وقد دخلت المسرح على متن قارب صغير، وغنت باقة من أجمل أغانيها، وشكرت الجمهور المصري على حبه ودعمه لها.