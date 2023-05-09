الثلاثاء, مايو 9, 2023
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حياتنا

كشفت صدرها.. مي العيدان تُطل بملابس مثيرة من غرفة أحمد جوهر بالمستشفى

مي العيدان معروفة في الوسط الإعلامي والفني العربي بأسلوبها الجريء والمثير للجدل في طرح القضايا الاجتماعية والفنية، وبانتقادها المتواصل للمشاهير والفنانين خاصة النساء منهن

كتب فهمي الورغمي
الإعلامية الكويتية مي العيدان watanserb.com
الإعلامية الكويتية مي العيدان
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وطن- في مقطع فيديو أثار جدلا بين متابعيها، ظهرت الإعلامية الكويتية مي العيدان بملابس مثيرة في غرفة الممثل أحمد جوهر بالمستشفى، حيث يتلقى العلاج بسبب معاناة من أمراض القلب، والماء بالرئة، كذلك يُعاني من ضيق في التنفس.

مي العيدان بملابس مثيرة في غرفة أحمد جوهر بالمستشفى

وزارت الإعلامية الكويتية مواطنها الفنان أحمد جوهر الذي يُلازم فراش أحد المستشفيات المحلية منذ أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة استدعت ملازمته للمتابعة الطبية الدقيقة.

وقالت في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على تويتر: “الفنان احمد جوهر يطمئن محبينه وجمهوره على صحته . . مصمم للحين ان السجائر مالها علاقه بمرضه”.

ووفق صحف كويتية، يُعاني جوهر من مشكلات صحية مختلفة، أبرزها أمراض القلب، والماء بالرئة، كذلك يُعاني من ضيق في التنفس.

وأكدت تقارير أخرى في الغرض أن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت “عبد الرحمن المطيري”، قد وجه بالرعاية الصحية اللازمة للفنان أحمد جوهر.

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وقد أثارت مي العيدان، في المقطع الذي شاركته أيضاً عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، جدلاً واسعاً بين متابعيها ومحبي أحمد جوهر، الذين انتقدوا تصرفها واعتبروه غير لائق ولا يحترم الحالة الصحية الحرجة للممثل.

 

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وقد بدت مي العيدان في المقطع المُصور وهي ترتدي فستاناً شفافاً وضيقاً يبرز مفاتنها، وتقف بجانب سرير أحمد جوهر، الذي يبدو عليه التعب والإرهاق.

ولم تكشف مي العيدان، وهي التي يتصدر اسمها الترند في نتائج محرك البحث غوغل بين الفترة والأخرى، عن سبب اختيارها لهذه الملابس المثيرة، التي لا تتناسب مع المكان والزمان، ولا عن علاقتها بأحمد جوهر، الذي يُعرف بأنه متزوج ولديه أولاد.

 

مي العيدان تنتقد أصالة

مي العيدان هي إعلامية ومذيعة كويتية، تعمل في قناة الراي الفضائية.

ولدت في الكويت عام 1973، وحصلت على بكالوريوس في الإعلام من جامعة الكويت. بدأت مسيرتها الإعلامية في عام 1996، وشاركت في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، كما عملت في صحافة المجلات والجرائد.

تُعرف مي العيدان بأسلوبها الجريء والمثير للجدل في طرح القضايا الاجتماعية والفنية، وبانتقادها لبعض المشاهير والفنانين. لها مئات الآلاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحظى بشعبية كبيرة بين جمهورها.

وكان آخر النجوم الذين هاجمتهم الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة السوري المتألقة “أصالة نصري“. ففي حادثة مثيرة للجدل، هاجمت العيدان أصالة نصري بعد حفلها الأخير في مصر، والذي شهد موجة من الانتقادات والمطالبات بإلغائه.

وفي ظل الجدل الكبير الذي أثارته الفنانة السورية أصالة بسبب حفلها الأخير في مصر، لم تفوت الإعلامية الكويتية مي العيدان فرصة للتعبير عن رأيها السلبي تجاهها.

وانضمت العيدان إلى حملة “أصالة غير مرحب بها” التي دشنها بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بإلغاء حفلها بسبب تصريحاتها السابقة التي اعتبروها مسيئة لمصر والمصريين.

وكتبت العيدان في تغريدة على تويتر: “إن شاء الله كل حفلاتها تتلغى ونفك من هالنشاذ والغناء المزعج”.

وأضافت في تغريدة أخرى تعليقا على مشهد أصالة في المركب الذي نقلها للحفل: “إن شاء الله يغرق فيها المركب وما تحصل منقذ”.

وأثارت تغريدات العيدان ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، فبينما هاجمها بعض المتابعين بأنها تحمل حقدًا وغيرة على أصالة، دافع عنها آخرون بأنها تعبر عن رأيها بحرية.

يذكر أن أصالة قد أحيت حفلاً ناجحًا في مصر يوم 5 مايو، رغم كل المحاولات لإفشاله، وقد دخلت المسرح على متن قارب صغير، وغنت باقة من أجمل أغانيها، وشكرت الجمهور المصري على حبه ودعمه لها.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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