غزة: ضربة إسرائيلية غادرة .. اغتيال 3 قادة من سرايا القدس مع أبنائهم وزوجاتهم (شاهد)

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وطن- في ضربة غادرة، اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 3 من أبرز قيادات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب 9 من أبنائهم وزوجاتهم، وأصيب 20 آخرون بجراح مختلفة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية شققاً سكنية ومنازل تتبع لقيادات عسكرية في حركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

عملية “الدرع والسهم”.. 40 طائرة شاركت في اغتيال قادة سرايا القدس

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرات نفذت غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، موضحاً أنّ 40 طائرة مقاتلة شاركت في الغارات فجر اليوم، وأشرف عليها وزير الجيش يوآف غالانت وكبار الضباط في جيش الاحتلال.

📷 #غزة فجر اليوم .. 40 طائرة اسرائيلية مقاتلة شاركت في الغارات التي استشهد فيها 12 فلسطينيا بينهم 3 قيادات بارزة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. pic.twitter.com/OuIlNEs93n — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 9, 2023

وأضاف المتحدث الإسرائيلي أنه قُضي على 3 من القادة العسكريين لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أنه اغتال -في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام “الشاباك”- قائدَ منطقة شمال قطاع غزة بحركة الجهاد.

💥 #عاجل| ضربة اسرائيلية غادرة … ارتقاء 12 فلسطينيا (بينهم 3 قيادات بارزة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) وإصابة 20 آخرين بجراح مختلفة في عملية استهداف مركزة شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية على قطاع #غزة فجر اليوم. pic.twitter.com/ycKlo6IJPU — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 9, 2023

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وقال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف 10 مواقع في غزة شملت مستودعات تصنيع الصواريخ ومجمعات عسكرية تابعة للجهاد الإسلامي.

📷صورة البناية التي اغتالت طائرات الاحتلال الاسرائيلي فيها، القيادي حركة الجهاد الاسلامي طارق عز الدين وطفليه علي وميار، والدكتور جمال خصوان وزوجته ونجله الأكبر. pic.twitter.com/p4vv6Ru6ld — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 9, 2023

وزعم المتحدث باسم الجيش تحقيق جميع أهداف العملية فجر اليوم في قطاع غزة، وقد بدأ التخطيط لها منذ يوم الثلاثاء الماضي، مشيراً إلى أنه سيوسّع عملياته ضد الجهاد إذا اقتضى الأمر ذلك. حسبما قال.

📷 إسرائيل تطلق اسم عملية "الدرع والسهم" على عدوانها الغادر والمفاجئ الذي استهدف 3 من كبار قادة سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في #غزة فجر اليوم، واستشهد فيه 9 من أبنائهم وزوجاتهم. pic.twitter.com/Hyq1ESS92i — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 9, 2023

وأطلق جيش الاحتلال تسمية “الدرع والسهم (وفق الترجمة عن العبرية)” على عدوانه واغتيالاته في غزة، ما قد يشير إلى استعداده لشنّ عدوان على القطاع، قد يكون أطول من عدوانه الأخير.

وقال المتحدث باسم الجيش، إنه لم يتمّ تحديد توقيت لاستمرار عملياته، مشيراً إلى أن الجيش مستعدٌّ للاحتمالات كافة.

سرايا القدس تنعى قادتها

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اغتيال شهدائها القادة: جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري بسرايا القدس، وخليل صلاح البهتيني، عضو المجلس العسكري للسرايا وقائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

كما قالت سرايا القدس في بيانها: “إننا إذ ننعى شهدائنا القادة ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبناءهم، لنؤكد أن دماء الشهداء ستزيد من عزمنا، ولن نغادر مواقعنا، وستبقى المقاومة مستمرة بإذن الله”.

تغطية صحفية: "جانب من الغارات التي نفذتها طائرات الاحتلال على موقع غرب مدينة خانيونس، فجر اليوم". pic.twitter.com/YHNlaeA46E — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 9, 2023

تحذير لحماس وفتح الملاجئ

وبينما قالت وسائل إعلام عبرية إنّ إسرائيل حذّرت حركة حماس من مغبّة الانضمام إلى جولة القتال الحالية، رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي درجة التأهب في المنظومات الدفاعية في جنوب وشمال إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن ما تسمى “الجبهة الداخلية” مستعدة لإجلاء الإسرائيليين الراغبين في ذلك من مستوطنات غلاف غزة.

وأعلنت بلدية مدينة أسدود فتح الملاجئ العامة إثر عملية اغتيال قادة الجهاد الإسلامي في غزة.

كما جرى تحويل الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب إلى مسارات إقلاع وهبوط بديلة.

يأتي ذلك بينما سيترأس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال نهار اليوم اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر “الكابينت”.

📷وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي ورئيس الأركان خلال متابعتهم الضربة الغادرة على قطاع #غزة فجر اليوم التي ادت الى استشهاد 12 فلسطينيا (3 من قيادات سرايا القدس مع 9 من ابنائهم وزوجاتهم) pic.twitter.com/inbpTzWJJ5 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 9, 2023

كما ذكرت إذاعة الجيش أنّ وزير الجيش يوآف غالانت صادق على قرار باستدعاء جنود احتياط في إدارة العمليات.

بينما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل أطلعت مصر على عملية اغتيال قادة سرايا القدس الثلاثة بعد تنفيذها.

هنية: “العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته”

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال إنّ العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته.

وأضاف هنية في بيان، أنّ اغتيال قادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل مزيداً من المقاومة.

وقال إنّ المقاومة وحدَها مَن سيحدّد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر.