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غزة: ضربة إسرائيلية غادرة .. اغتيال 3 قادة من سرايا القدس مع أبنائهم وزوجاتهم (شاهد)

40 طائرة مقاتلة شاركت في الغارات وأشرف عليها وزير الجيش يوآف غالانت وكبار الضباط في جيش الاحتلال

كتب أنس السالم
سرايا القدس تنعى ثلاثة من أبرز قادتها ارتقوا جراء عملية اغتيال watanserb.com
الشهيد خليل البهتيني (يمين) - الشهيد جهاد شاكر الغنام (وسط) الشهيد طارق عزالدين (يسار)
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وطن- في ضربة غادرة، اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 3 من أبرز قيادات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب 9 من أبنائهم وزوجاتهم، وأصيب 20 آخرون بجراح مختلفة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية شققاً سكنية ومنازل تتبع لقيادات عسكرية في حركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

عملية “الدرع والسهم”.. 40 طائرة شاركت في اغتيال قادة سرايا القدس

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرات نفذت غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، موضحاً أنّ 40 طائرة مقاتلة شاركت في الغارات فجر اليوم، وأشرف عليها وزير الجيش يوآف غالانت وكبار الضباط في جيش الاحتلال.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي أنه قُضي على 3 من القادة العسكريين لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أنه اغتال -في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام “الشاباك”- قائدَ منطقة شمال قطاع غزة بحركة الجهاد.

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وقال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف 10 مواقع في غزة شملت مستودعات تصنيع الصواريخ ومجمعات عسكرية تابعة للجهاد الإسلامي.

وزعم المتحدث باسم الجيش تحقيق جميع أهداف العملية فجر اليوم في قطاع غزة، وقد بدأ التخطيط لها منذ يوم الثلاثاء الماضي، مشيراً إلى أنه سيوسّع عملياته ضد الجهاد إذا اقتضى الأمر ذلك. حسبما قال.

وأطلق جيش الاحتلال تسمية “الدرع والسهم (وفق الترجمة عن العبرية)” على عدوانه واغتيالاته في غزة، ما قد يشير إلى استعداده لشنّ عدوان على القطاع، قد يكون أطول من عدوانه الأخير.

وقال المتحدث باسم الجيش، إنه لم يتمّ تحديد توقيت لاستمرار عملياته، مشيراً إلى أن الجيش مستعدٌّ للاحتمالات كافة.

سرايا القدس تنعى قادتها 

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اغتيال شهدائها القادة: جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري بسرايا القدس، وخليل صلاح البهتيني، عضو المجلس العسكري للسرايا وقائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

سرايا القدس تنعى ثلاثة من أبرز قادتها ارتقوا جراء عملية اغتيال
الشهيد خليل البهتيني (يمين) – الشهيد جهاد شاكر الغنام (وسط) الشهيد طارق عز الدين (يسار)

كما قالت سرايا القدس في بيانها: “إننا إذ ننعى شهدائنا القادة ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبناءهم، لنؤكد أن دماء الشهداء ستزيد من عزمنا، ولن نغادر مواقعنا، وستبقى المقاومة مستمرة بإذن الله”.

تحذير لحماس وفتح الملاجئ 

وبينما قالت وسائل إعلام عبرية إنّ إسرائيل حذّرت حركة حماس من مغبّة الانضمام إلى جولة القتال الحالية، رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي درجة التأهب في المنظومات الدفاعية في جنوب وشمال إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن ما تسمى “الجبهة الداخلية” مستعدة لإجلاء الإسرائيليين الراغبين في ذلك من مستوطنات غلاف غزة.

وأعلنت بلدية مدينة أسدود فتح الملاجئ العامة إثر عملية اغتيال قادة الجهاد الإسلامي في غزة.

كما جرى تحويل الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب إلى مسارات إقلاع وهبوط بديلة.

يأتي ذلك بينما سيترأس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال نهار اليوم اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر “الكابينت”.

كما ذكرت إذاعة الجيش أنّ وزير الجيش يوآف غالانت صادق على قرار باستدعاء جنود احتياط في إدارة العمليات.

بينما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل أطلعت مصر على عملية اغتيال قادة سرايا القدس الثلاثة بعد تنفيذها.

هنية: “العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته”

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال إنّ العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته.

وأضاف هنية في بيان، أنّ اغتيال قادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل مزيداً من المقاومة.

وقال إنّ المقاومة وحدَها مَن سيحدّد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر.

 

أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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