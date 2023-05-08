سبب وفاة ماجد الفلاسي.. صوت “أم سعيد” في كرتون “فريج” انقطع للأبد

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وطن- في خبر فجع الجميع أعلنت وسائل إعلام إماراتية، الاثنين، وفاة الفنان الإماراتي الشاب ماجد الفلاسي، الذي اشتهر بأدائه صوت شخصية “أم سعيد” في المسلسل الكرتوني الشهير “فريج”، عن عمر يناهز 33 عاماً.

سبب وفاة ماجد الفلاسي

ووفق نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، أصيب “الفلاسي” بوعكة صحية ألمت به خلال الأسابيع القليلة الماضية ونقل على إثرها الى أحد مستشفيات مدينة دبي لتلقي العلاج.

الموت يّغيّب ماجد الفلاسي مُؤدي صوت "أم سعيد" في مسلسل فريج غيّب الموت الفنان الإماراتي الشاب ماجد الفلاسي، عن عمر "33 عاماً"، مُؤدي صوت شخصية "أم سعيد" في المسلسل الكرتوني الشهير "فريج"، وأعرب نشطاء ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لرحيل الفنان الإماراتي الشاب،… pic.twitter.com/6l7h8bKPmw — شبكة أبوظبي 🔴 (@NET_AD) May 8, 2023

حيث تم إدخاله الى غرفة العمليات المركزة نظرا لخطورة وضعة الصحي إلى أن أعلن الأطباء عن وفاته، الأحد.

ونعى نشطاء ومؤثرون الفنان الإماراتي وهو من مواليد عام 1990، متزوج ولديه أبناء.

ودعا الكثيرون بأن يتقبله الله بواسع رحمته ومغفرته، مشيدين بتجربته الفنية كأول مؤد للأصوات في الإمارات.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينعون الفنان الإماراتي الشاب #ماجد_الفلاسي، وهو مُؤدي صوت شخصية «أم سعيد» في المسلسل الكرتوني الشهير «فريج»، داعين الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يصبر أهله ومحبينه على فراقه. pic.twitter.com/icztJURUEp — مصدر (@MSDAR_NEWS) May 8, 2023

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نعي واسع لماجد الفلاسي عبر مواقع التواصل

وعلق “أحمد“: “رحم الله ماجد الفلاسي الذي أدخل الفرحة والضحكة المستمرة في قلوبنا عند مشاهدة رسوم الفريج طول السنوات الماضية.”

الله يرحم اخونا #ماجد_الفلاسي الي دخل الفرحة والضحكة المستمرة في قلوبنا عند مشاهدة رسوم الفريج طول هالسنوات pic.twitter.com/x2UfFeGMan — ᎯᎻᎷᎯᎠᏫ (@bco_2) May 8, 2023

فيما كتب محمد الزعابي :”اللهم ارحم صديقي ماجد الفلاسي وعوّض شبابه في جنات النعيم، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وآنس وحشته فيه”.

اللهم ارحم صديقي #مايد_الفلاسي وعوّض شبابه في جنات النعيم، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وآنس وحشته فيه، اللهم اربط على قلب والديه وأهله وأحبابه وأنزل عليهم السكينة والصبر يا ربّ العالمين 🤲🏼 pic.twitter.com/U6fZFgEuTY — ‏﮼محمد ﮼الزعابي 🎤 (@MohamedAlZaabi1) May 8, 2023

وقال “صالح الشحي”إن الشاب الراحل ماجد الفلاسي “مشهود له بالطيبة والتواضع والبساطة والأخلاق وبصماته الفنية الراقية كانت حاضره بكل بيت إماراتي”.

وعلقت فاطمة القمزي أن “شخصية أم (سعيد) التي أداها الفنان الراحل كانت من أكثر الشخصيات حكمة ورزانة في مسلسل فريج، تعشق الشعر والأمثال الشعبية و تتمتّع بروح الفكاهة، وكانت عاشقة للقهوة وتعتبرها رفيقة يومها الطويل.”

من هو ماجد الفلاسي؟

والفنان الراحل من مواليد عام 1990، وهو واحد من أهم نجوم الدوبلاج، متزوج ولديه أبناء بدأ مشواره الفني عام 2006، عندما شارك في تأدية صوت شخصية “أم سعيد” في مسلسل “فريج”.

وداعاً ماجد الفلاسي ، شكرا على كل الأوقات السعيدة و ربي يتقبلك بواسع رحمته و مغفرته و يصبر أهلك و أحبابك على فراقك . pic.twitter.com/F2OzlNcFRs — 𝙰𝟹 (@_aa1008) May 8, 2023

وهو مسلسل كوميديا اجتماعية تحكي قصص سكان حارة فريج في دبي، وتظهر جانباً من تراثهم وثقافتهم.

وكان صوت ماجد يُضِفُّي لمسة من الحركة والحماس على شخصية “أم سعيد”، التي تُعَدُّ من أطرف شخصيات المسلسل.