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سبب وفاة ماجد الفلاسي.. صوت “أم سعيد” في كرتون “فريج” انقطع للأبد

الفنان الإماراتي اشتهر بين الجمهور بتأدية صوت شخصية “أم سعيد” في مسلسل "فريج" الكرتوني

كتب خالد الأحمد
وفاة ماجد الفلاسي watanserb.com
وفاة ماجد الفلاسي
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وطن- في خبر فجع الجميع أعلنت وسائل إعلام إماراتية، الاثنين، وفاة الفنان الإماراتي الشاب ماجد الفلاسي، الذي اشتهر بأدائه صوت شخصية “أم سعيد” في المسلسل الكرتوني الشهير “فريج”، عن عمر يناهز 33 عاماً.

سبب وفاة ماجد الفلاسي

ووفق نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، أصيب “الفلاسي” بوعكة صحية ألمت به خلال الأسابيع القليلة الماضية ونقل على إثرها الى أحد مستشفيات مدينة دبي لتلقي العلاج.

حيث تم إدخاله الى غرفة العمليات المركزة نظرا لخطورة وضعة الصحي إلى أن أعلن الأطباء عن وفاته، الأحد.

ونعى نشطاء ومؤثرون الفنان الإماراتي وهو من مواليد عام 1990، متزوج ولديه أبناء.

ودعا الكثيرون بأن يتقبله الله بواسع رحمته ومغفرته، مشيدين بتجربته الفنية كأول مؤد للأصوات في الإمارات.

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نعي واسع لماجد الفلاسي عبر مواقع التواصل

وعلق “أحمد“: “رحم الله ماجد الفلاسي الذي أدخل الفرحة والضحكة المستمرة في قلوبنا عند مشاهدة رسوم الفريج طول السنوات الماضية.”

فيما كتب محمد الزعابي :”اللهم ارحم صديقي ماجد الفلاسي وعوّض شبابه في جنات النعيم، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وآنس وحشته فيه”.

وقال “صالح الشحي”إن الشاب الراحل ماجد الفلاسي “مشهود له بالطيبة والتواضع والبساطة والأخلاق وبصماته الفنية الراقية كانت حاضره بكل بيت إماراتي”.

وعلقت فاطمة القمزي أن “شخصية أم (سعيد) التي أداها الفنان الراحل كانت من أكثر الشخصيات حكمة ورزانة في مسلسل فريج، تعشق الشعر والأمثال الشعبية و تتمتّع بروح الفكاهة، وكانت عاشقة للقهوة وتعتبرها رفيقة يومها الطويل.”

الفنان الإماراتي الشاب ماجد الفلاسي
الفنان الإماراتي الشاب ماجد الفلاسي

من هو ماجد الفلاسي؟

والفنان الراحل من مواليد عام 1990، وهو واحد من أهم نجوم الدوبلاج، متزوج ولديه أبناء بدأ مشواره الفني عام 2006، عندما شارك في تأدية صوت شخصية “أم سعيد” في مسلسل “فريج”.

وهو مسلسل كوميديا اجتماعية تحكي قصص سكان حارة فريج في دبي، وتظهر جانباً من تراثهم وثقافتهم.

وكان صوت ماجد يُضِفُّي لمسة من الحركة والحماس على شخصية “أم سعيد”، التي تُعَدُّ من أطرف شخصيات المسلسل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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