الأحد, مايو 7, 2023
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وفقا للخبراء…احذر تخزين هذه الأشياء في خزانة ملابسك

منها الملابس المتسخة

كتب ايمان الباجي
وفقا للخبراء...احذر تخزين هذه الأشياء في خزانة ملابسك watanserb.com
احذر تخزين هذه الأشياء في خزانة ملابسك
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وطن- توفر خزانتك مساحة تخزين قيمة لمعظم ملابسك اليومية. والأفضل من ذلك، تعد مكان رائع لوضع بعض الضروريات.

وفقًا للخبراء، هناك بعض الملابس والأشياء الأخرى التي لا يجب وضعها في الخزانة أبدًا، إما لأن تخزينها هناك قد يكون ضارًا بممتلكاتك أو لأنها تشغل مساحة كبيرة.

وفقا لمجلة “باست لايف“، يمكن أن تصبح الخزائن مشوشة وغير منظمة بسهولة خاصة إذا تم إلقاء كل شيء فيها بشكل عشوائي.

ومن خلال معرفة ما لا يجب تخزينه، يمكنك زيادة المساحة المتوفرة لديك وحماية ممتلكاتك من التلف المحتمل.

الأحذية

هناك عدة أسباب تدفعك إلى تجنب تخزين الأحذية في خزانتك.

الأحذية

أولاً، إذا كانت الأحذية متسخة أو متعرقة أو رطبة، فقد يمكن أن يؤدي ذلك إلى نمو العفن والبكتيريا.

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ثانيًا، قد يؤدي تخزين الأحذية إلى ظهور بعض الخدوش على الأحذية، خاصةً إذا كنت تضعها مع أحذية أخرى.

وينصح الخبراء بتخزين الأحذية في منطقة جيدة التهوية خارج الخزانة.

المجوهرات

يمكن أن تتشابك المجوهرات مع الملابس. كما أن التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة في الخزانة من فتحها وإغلاقها طوال الوقت يمكن أن تلحق الضرر بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وللحفاظ عليها، يوصي الخبراء بشراء صندوق مخصص للمجوهرات.

الملابس المتسخة

إن وضع الملابس المتسخة في خزانتك مع بقية ملابسك النظيفة يمكن أن يكون له بعض العواقب غير السارة.
على وجه التحديد، تبدأ ملابسك النظيفة في امتصاص أي روائح غير تقليدية من ملابسك المتسخة.
الملابس المتسخة
لتجنب هذه المشكلة، ما عليك سوى وضع الملابس المتسخة في خزانة الحمام أو في غرفة الغسيل.

الأشياء الثمينة

إن وضع الأشياء الثمينة في خزانتك يمكن أن يؤدي إلى إتلافها وقد يجعلها أيضًا عرضة للسرقة.

وفي هذا الإطار، يقترح الخبراء وضعها في صندوق مغلق آمن.

ملابس لا تناسبك

إن الإحتفاظ بهذه العناصر في خزانتك يشغل مساحة ثمينة، مما يجعل العثور على الأشياء التي تناسبك أكثر صعوبة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الملاجئ والجمعيات الخيرية التي لديها أشخاص محتاجون يرغبون في استخدام هذه الملابس.

المصدرباست لايف، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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