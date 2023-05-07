محمد رمضان يهرب بسرعة من حفله في أمريكا خشية على حياته.. شاهد ما جرى! (فيديو)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق الشجار الذي تسبب بتوقيف حفلة الفنان المصري محمد رمضان قبل نهايتها بنصف ساعة في سان دييغو في الولايات المتحدة.

انسحاب رمضان

ويظهر محمد رمضان بالفيديو وهو يقف على المسرح بين الراقصات، حين تفاجأ بصراخ عالي بين مجموعة من الجمهور في الصف الأول.

وحاول محمد رمضان التدخل في البداية، لكن رجال الأمن أوقفوه وغادر المسرح.

وكشف طارق بعلبكي، مدير إنتاج جولة محمد رمضان في أميركا المزيد من التفاصيل، قائلا: “انتشر اليوم خبر عن إلغاء وتوقيف حفلة محمد رمضان بعد بداياتها، هذا الموضوع ننفيه وهو غير صحيح”.

وتابع بعلبكي في تسجيل لموقع ET بالعربي: “ما حصل بالضبط هو وقوع إشكال قبل نهاية الحفل بـ 10 دقائق تماماً، وكان يجب علينا تسليم الستيج على الساعة 12.. الإشكال حصل الساعة 11:40 بين شخصين من الجمهور.. وتطلب وقت بسيط لحله، ما أدى لنهاية وقت الحفلة”.

لم يتم إلغاءه

وأكد بعلبكي أن الحفل انتهى، ولم يتم إلغاءه كما تداول البعض، مردفاً: “كان لدينا وقت محدد لتسليم المسرح، هذا ما حصل بالضبط”.

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وجاء تسجيل بعلبكي رداً على الأنباء التي انشرت حول توقف حفل محمد رمضان بعد 40 دقيقة من بدئها، ومطالبة الجمهور استعادة أمواله كون الحفلة انتهت على الفور.

هذا وقد وجه رمضان اللوم على الأشخاص الذين تسببوا في المشاجرة.

“شكلنا وحش كعرب”

وقال: “الحفلة دي لو باظت هيبقى شكلنا كعرب وحش”.

وطلب رمضان من إدارة تنظيم الحفل إطفاء الإضاءة وغلق الأبواب للسيطرة على الموقف.

وكان رمضان قد أحيا ثالث حفلاته الغنائية ضمن جولته بأمريكا وكانت داخل مدينة هيوستن بولاية تكساس.

جولة أمريكا

ومن المفترض أن يحيي الفنان المصري آخر حفلاته ضمن هذه الجولة، في 13 مايو الحالي في نيو جيرسي.

ومنذ نهاية الشهر الماضي، أحيا رمضان ثلاث حفلاا بدأها في ولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي.. ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر والذي وقع بها المشاجرة.

وفي حفل كاليفورنيا، رفع رمضان علم مصر، ونشر مقاطع عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “ليلة النار في كاليفورنيا سان دييجو.. ثقة بالله نجاح”.