الأحد, مايو 7, 2023
الرئيسيةحياتنامحمد رمضان يهرب بسرعة من حفله في أمريكا خشية على حياته.. شاهد...
حياتنا

محمد رمضان يهرب بسرعة من حفله في أمريكا خشية على حياته.. شاهد ما جرى! (فيديو)

وجه رمضان اللوم على الأشخاص الذين تسببوا في المشاجرة وقال "الحفلة دي لو باظت هيبقى شكلنا كعرب وحش"

كتب رفيف عبدالله
محمد رمضان يهرب على وجه السرعة من حفله في أمريكا خشية على حياته..شاهد ما جرى! watanserb.com
محمد رمضان
- Advertisement -

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق الشجار الذي تسبب بتوقيف حفلة الفنان المصري محمد رمضان قبل نهايتها بنصف ساعة في سان دييغو في الولايات المتحدة.

انسحاب رمضان

ويظهر محمد رمضان بالفيديو وهو يقف على المسرح بين الراقصات، حين تفاجأ بصراخ عالي بين مجموعة من الجمهور في الصف الأول.

وحاول محمد رمضان التدخل في البداية، لكن رجال الأمن أوقفوه وغادر المسرح.

وكشف طارق بعلبكي، مدير إنتاج جولة محمد رمضان في أميركا المزيد من التفاصيل، قائلا: “انتشر اليوم خبر عن إلغاء وتوقيف حفلة محمد رمضان بعد بداياتها، هذا الموضوع ننفيه وهو غير صحيح”.

وتابع بعلبكي في تسجيل لموقع ET بالعربي: “ما حصل بالضبط هو وقوع إشكال قبل نهاية الحفل بـ 10 دقائق تماماً، وكان يجب علينا تسليم الستيج على الساعة 12.. الإشكال حصل الساعة 11:40 بين شخصين من الجمهور.. وتطلب وقت بسيط لحله، ما أدى لنهاية وقت الحفلة”.

لم يتم إلغاءه

وأكد بعلبكي أن الحفل انتهى، ولم يتم إلغاءه كما تداول البعض، مردفاً: “كان لدينا وقت محدد لتسليم المسرح، هذا ما حصل بالضبط”.

- Advertisement -

وجاء تسجيل بعلبكي رداً على الأنباء التي انشرت حول توقف حفل محمد رمضان بعد 40 دقيقة من بدئها، ومطالبة الجمهور استعادة أمواله كون الحفلة انتهت على الفور.

هذا وقد وجه رمضان اللوم على الأشخاص الذين تسببوا في المشاجرة.

“شكلنا وحش كعرب”

وقال: “الحفلة دي لو باظت هيبقى شكلنا كعرب وحش”.

وطلب رمضان من إدارة تنظيم الحفل إطفاء الإضاءة وغلق الأبواب للسيطرة على الموقف.

وكان رمضان قد أحيا ثالث حفلاته الغنائية ضمن جولته بأمريكا وكانت داخل مدينة هيوستن بولاية تكساس.

جولة أمريكا

ومن المفترض أن يحيي الفنان المصري آخر حفلاته ضمن هذه الجولة، في 13 مايو الحالي في نيو جيرسي.

ومنذ نهاية الشهر الماضي، أحيا رمضان ثلاث حفلاا بدأها في ولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي.. ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر والذي وقع بها المشاجرة.

وفي حفل كاليفورنيا، رفع رمضان علم مصر، ونشر مقاطع عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “ليلة النار في كاليفورنيا سان دييجو.. ثقة بالله نجاح”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

زوجة محمد رمضان في صورة رومانسية معه .. نظراتها له “حكاية” (شاهد)

حياتنا

محمد رمضان يتجاهل وفاة زميله ويستعرض أسلحة من الذهب والجمهور غاضب (شاهد)

الهدهد

تحرش وملابس مثيرة جنسيا للموظفات.. فضيحة للشيف نصرت في أمريكا

حياتنا

“ضاعت هيبة جعفر العمدة” .. سخرية واسعة من محمد رمضان بسبب إطلالة غريبة (شاهد)

اقتصاد

انهيار أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية.. فيرست ريبابليك يخسر 100 مليار من ودائعه

الهدهد

محمد رمضان يكشف أسرار صداقته بـ ملك المغرب محمد السادس (فيديو)

حياتنا

شاهد ما فعله عمرو دياب مع “صفصف” نجمة “جعفر العمدة” على الهواء

حياتنا

سيكون زوجا مثاليا.. زينة تصدم الجمهور بحديث عن فتى أحلامها (فيديو)

حياتنا

غير مسبوق.. هذا ما فعله الجمهور مع محمد رمضان “جعفر العمدة” (شاهد)

حياتنا

“جعفر العمدة”.. طلب رسمي للحكومة المصرية بتعديل نهاية المسلسل!

حياتنا

محمد رمضان يستعين بـ “رونالدو” بعد الحلق وديل الحصان! (فيديو)

الهدهد

مخاوف على أوضاع المصريين بالخليج بسبب مسلسل جعفر العمدة وتحركات برلمانية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو صادم لقطع رؤوس مهربي مخدرات في السعودية يثير جدلاً كبيراً حول صحته (شاهد)

جورجينا تتحدى السعوديين وتصر على موقفها بصورة أكثر جرأة وإثارة.. ماذا فعلت؟! (شاهد)

التونسية مريم الدباغ خلف القضبان.. هل تقضي 10 سنوات في السجن؟

عودة سوريا للجامعة العربية.. دراجي يفتح النار على “أبواق مأجورة تهكمت على الجزائر”

عروس على ظهر حصان في قاعة الزفاف حديث المواقع.. ما قصتها؟ (فيديو)

جهاز كشف كاميرات التجسس.. ناشط سعودي يروي تجربته وينصح به بشدة

قطر تغرد خارج سرب الجامعة العربية التي تجاهلت إرادة السوريين

دهس مهاجرين في تكساس.. تطايروا في الهواء و7 ماتوا في الحال (فيديو)

طائرة تُحرج محمد بن سلمان وفضيحة في مباراة نيوكاسل وأرسنال (فيديو)

في 5 ثوان.. يمتلك عيون الصقر من يمكنه اكتشاف الرقم 218 المخفي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC