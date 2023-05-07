الأحد, مايو 7, 2023
الرئيسيةالهدهدعودة سوريا للجامعة العربية.. أبو الغيط: بإمكان بشار حضور القمة المقبلة إذا...
الهدهد

عودة سوريا للجامعة العربية.. أبو الغيط: بإمكان بشار حضور القمة المقبلة إذا رغب (فيديو)

جامعة الدول العربية توافق على عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة

كتب باسل النجار
عودة سوريا للجامعة العربية watanserb.com
عودة سوريا للجامعة العربية
- Advertisement -

وطن- بعد غياب استمر 12 عاما استعادت سوريا، اليوم الأحد، مقعدها في جامعة الدول العربية، عقب تبني القرار في اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، برئاسة سامح شكري وزير الخارجية المصري.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، إن الجامعة تبنت قرار عودة سوريا لمقعدها.

عودة سوريا للجامعة العربية.. بشار في القمة المقبلة

ومن جانبه قال أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد أصبح يمكنه المشاركة في القمة العربية القادمة إذا رغب في ذلك.

وبحسب وكالة “رويترز” فقد جاء في القرار أن سوريا يمكن أن تستأنف مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية على الفور، كما دعا البيان إلى حل الأزمة الناجمة عن الحرب الأهلية السورية، بما في ذلك نزوح اللاجئين إلى دول الجوار وتهريب المخدرات عبر المنطقة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن “اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية“.

- Advertisement -

وأضاف أن “دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريّا للجامعة العربية”.

وأعلن “الصحاف” في وقت سابق، أن العراق يجدِّدُ موقفه من المسألة السوريّة بأهمية عودتها لمقعدها للجامعة العربيّة بما يساهم بتعزيز أمنها وأستقرارها، وكذلك المسألة في السودان، إذ نلتزم أهمية اعتماد الحوار سبيلاً لإنهاء الوضع الحالي.

عودة سوريا للجامعة العربية
عودة سوريا للجامعة العربية

سامح شكري يتحدث عن السبيل الوحيد لحل أزمة سوريا

وخلال جلسة وزراء الخارجية العرب، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية، مضيفا: “لا حل عسكريا للأزمة السورية”.

وأوضح أنه: “يجب القضاء على جميع صور الإرهاب في سوريا“.

وكانت جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا في عام 2011، مع اندلاع الحرب الأهلية فيها.

بشار في القمة المقبلة
بشار في القمة المقبلة

سوريا تعلق على قرار عودتها

من جانبها قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن «سوريا تابعت التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حاليا في المنطقة العربية والتي تعتقد أنها تصب في مصلحة كل الدول العربية وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والامن والازدهار لشعوبها».

وأضافت أنه «في هذا الإطار تلقت سوريا باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة اليوم بخصوص استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارًا من اليوم وتؤكد في السياق نفسه أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية».

وفي الآونة الأخيرة عادت بعض الدول العربية ومن بينها السعودية ومصر والإمارات، إلى التعامل مع سوريا عبر الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى.

وبينما رحب البعض بهذا القرار معبرين عن أمنياتهم لحل الأزمة السورية بأي طريقة وعودة السوريين المشردين إلى بلادهم، استنكر آخرون القرار بوصفه أعطى شرعية لرئيس النظام السوري القمعي بشار الأسد، وغطى على جرائمه الوحشية تجاه شعبه.

وفي هذا السياق غرد الناشط السياسي الجزائري وليد كبير:”خطوة اعتبرها غير موفقة لأنها شرعنة لنظام بشار الاسد الذي يتحمل المسؤولية الكاملة على الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب السوري.”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن): “النظام السوري مسؤول على تقسيم سوريا وعن فتح المجال امام التدخل الايراني والروسي”.

كما شدد على أن المستفيد الأكبر من إعادة تأهيل نظام بشار الأسد، هو نظام طهران الذي ستنال شركاته الحصة الكبيرة من مشروع إعادة إعمار سوريا.

المصدرتويتر، وكالة رويترز، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

تقارير

عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. أوراق ضغط في قبضة “الأسد الضعيف”

الهدهد

فيصل القاسم يفضح تسول بشار الأسد من الزعماء العرب بسبب المخدرات

الهدهد

حتى في اليابان.. بشار الأسد يُلاحق السوريين المغتربين و”السفارات” سلاحه العابر للقارات

الهدهد

تفاصيل مفزعة.. قتل شاب سوري في دير الزور بعد عودته من تركيا

تقارير

موقع فرنسي يكشف عن خلافات حادة “مكتومة” بين عبدالمجيد تبون والجيش.. هذه تفاصيلها وأسبابها!

الهدهد

تعليق ناري من فيصل القاسم على رفض بشار الأسد تقديم تنازلات لعودة سوريا للجامعة العربية

تقارير

بشار رفض تقديم أي تنازلات.. العالم العربي يزن ثمن تأهيل الأسد وموقف قطر والكويت مخالف

الهدهد

الجيش الأردني قتل أحد المهربين.. إحباط عملية تهريب مخدرات من سوريا

الهدهد

الأردن يستكمل ما بدأته السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

الهدهد

سوري وسجدة شكر في الأردن.. مشهد مؤثر مع ابنته بعد فراق 10 سنوات (فيديو)

الهدهد

لحظة اندلاع حريق ضخم أودى بحياة لاجئ سوري في الأردن بعد عمل بطولي

الهدهد

لحظة هجوم إسرائيلي على مستودع ذخيرة تابع لحزب الله في حمص السورية ونيران كثيفة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

المانجو..لماذا تُعتبر خيارك الأفضل في فصل الصيف؟

هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري وبالنوبات القلبية

جنون كريستيانو رونالدو يصل إلى إندونيسيا.. شاهد ماذا فعل رجل بسيارته؟!

طرائف تتويج الملك تشارلز.. حصان يصدم الحشود وجندي يسقط في الوحل (فيديو)

وفقا للخبراء.. احذر تخزين هذه الأشياء في خزانة ملابسك

الانسحاب السعودي من اليمن.. كيف يمهد الأرض لظهور أفغانستان جديدة؟ (تحليل)

ابن سلمان وابن زايد والسيسي.. تقرير يفضح دور مستبدي الشرق الأوسط في قمع الإيغور

تحذير من مخطط إماراتي لزعزعة أمن السعودية بسلاح يمني.. ما علاقة الدعم السريع؟

رقص فيفي عبده مع عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا! (فيديو)

رقم قياسي جديد للحكومة بنزيما خلال مشواره الكروي مع ريال مدريد

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC