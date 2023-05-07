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حياتنا

المانجو..لماذا تُعتبر خيارك الأفضل في فصل الصيف؟

تناول المانجو مفيد أيضًا لصحة قلبك وجهازك الهضمي وعينيك

كتب ايمان الباجي
المانجو..لماذا تُعتبر خيارك الأفضل في فصل الصيف؟ watanserb.com
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وطن- المانجو هي إحدى فواكه الصيف المفضلة لدى الجميع. فإلى جانب مذاقها الحلو، تحتوى هذه الفاكهة  على العديد من الفوائد الصحية التى تفيد جسم الإنسان.

وفي هذا السياق، تحدث كل من موقع “ndtv” وموقع “healthعن الفوائد العديد الصحية التي تقدمها هذه الفاكهة.

العناصر الغذائية الموجودة في المانجو

هذه الفاكهة مليئة بالألياف والكربوهيدرات وفيتامين ج وحمض الفوليك والنحاس وفيتامين ب 6 وفيتامين هـ والبوتاسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

المانجو

إنقاص الوزن

يتجنب الكثيرون هذه الفاكهة عند محاولة إنقاص الوزن. لكن الحقيقة هي أن العديد من خصائص المانجو تساعد في إنقاص الوزن.

المانجو مليء بالألياف التي يمكن أن تساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام.

علاوة على ذلك، تعتبر هذه الفاكهة منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها مغذية للغاية.

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يحتوي كوب واحد من المانجو على أقل من 100 سعرة حرارية. إنها فاكهة منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع والرضا دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي اليومي.

يقوي المناعة

يمكن أن يساعد المانجو في تعزيز المناعة. هذه الفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين ج والنحاس التي تدعم المناعة، كما أن تناولها مفيد أيضًا لقلبك وجهازك الهضمي وعينيك.

المانجو مصدر كبير للكاروتينات وهي مجموعة من المركبات التي تعطي الثمار الصفراء لونها.
تتمثل إحدى فوائد تناول الأطعمة التي تحتوي على الكاروتينات في أنها ضرورية لتعزيز أداء الجهاز المناعي السليم. 
تعتبر فاكهة المانجو منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها مغذية للغاية

يخفف من الإمساك

يمكن أن يكون المانجو مفيدًا للمساعدة في الهضم، حيث وجدت إحدى الدراسات أن المشاركين الذين تناولوا 300 ملليجرام من هذه الفاكهة على مدار أربعة أسابيع شهدوا تحسنًا كبيراً في حركة الأمعاء.

يعزز صحة العيون

بالإضافة إلى فيتامين C المضاد للأكسدة، تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على بيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد في تعزيز صحة العين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مضادات الأكسدة لوتين وزياكسانثين، وهي كاروتينات موجودة في المانجو، تساعد على تعزيز صحة عينيك بعدة طرق.

المصدرموقع "health" وموقع "ndtv"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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