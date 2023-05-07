المانجو..لماذا تُعتبر خيارك الأفضل في فصل الصيف؟

- Advertisement -

وطن- المانجو هي إحدى فواكه الصيف المفضلة لدى الجميع. فإلى جانب مذاقها الحلو، تحتوى هذه الفاكهة على العديد من الفوائد الصحية التى تفيد جسم الإنسان.

وفي هذا السياق، تحدث كل من موقع “ndtv” وموقع “health” عن الفوائد العديد الصحية التي تقدمها هذه الفاكهة.

العناصر الغذائية الموجودة في المانجو

هذه الفاكهة مليئة بالألياف والكربوهيدرات وفيتامين ج وحمض الفوليك والنحاس وفيتامين ب 6 وفيتامين هـ والبوتاسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

إنقاص الوزن



يتجنب الكثيرون هذه الفاكهة عند محاولة إنقاص الوزن. لكن الحقيقة هي أن العديد من خصائص المانجو تساعد في إنقاص الوزن.

المانجو مليء بالألياف التي يمكن أن تساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام.

علاوة على ذلك، تعتبر هذه الفاكهة منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها مغذية للغاية.

- Advertisement -

يحتوي كوب واحد من المانجو على أقل من 100 سعرة حرارية. إنها فاكهة منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع والرضا دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي اليومي.

يقوي المناعة

يمكن أن يساعد المانجو في تعزيز المناعة. هذه الفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين ج والنحاس التي تدعم المناعة، كما أن تناولها مفيد أيضًا لقلبك وجهازك الهضمي وعينيك.

المانجو مصدر كبير للكاروتينات وهي مجموعة من المركبات التي تعطي الثمار الصفراء لونها.

تتمثل إحدى فوائد تناول الأطعمة التي تحتوي على الكاروتينات في أنها ضرورية لتعزيز أداء الجهاز المناعي السليم.

يخفف من الإمساك

يمكن أن يكون المانجو مفيدًا للمساعدة في الهضم، حيث وجدت إحدى الدراسات أن المشاركين الذين تناولوا 300 ملليجرام من هذه الفاكهة على مدار أربعة أسابيع شهدوا تحسنًا كبيراً في حركة الأمعاء.



يعزز صحة العيون

بالإضافة إلى فيتامين C المضاد للأكسدة، تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على بيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد في تعزيز صحة العين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مضادات الأكسدة لوتين وزياكسانثين، وهي كاروتينات موجودة في المانجو، تساعد على تعزيز صحة عينيك بعدة طرق.