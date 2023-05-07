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التونسية مريم الدباغ خلف القضبان.. هل تقضي 10 سنوات في السجن؟

أصدرت محكمة الاستئناف حكما ابتدائيا بسجن مريم الدباغ لمدة 3 أشهر نافذة بتهمة الإساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب رفيف عبدالله
التونسية مريم الدباغ خلف القضبان.. هل تقضي 10 سنوات في السجن؟ watanserb.com
مريم الدباغ
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وطن- أمرت السلطات الأمنية في تونس، بإلقاء القبض على المشهورة التونسية مريم الدباغ، على خلفية صدور أحكام غيابية في حقها.

10 سنوات!

وذكرت إذاعة “موازييك” المحلية، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، أمرت بتوقيف مريم الدباغ على خلفية صدور مناشير تفتيش في حقها من أجل مضامين أحكام غيابية قضت في مجملها بسجنها مدة عشرة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل.

وكانت مريم الدباغ قد وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي بغاية السفر.

كانت مريم قد وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي بغاية السفر

وعند تقدم الدباغ إلى مصالح الحدود وبمراجعة هويتها، تفاجأت بأنها محل تفتيش من أجل مضامين أحكام غيابية قضت بسجنها مدة عشرة أعوام مع النفاذ العاجل. وذلك من أجل اصدار صكوك بدون رصيد.

وأمرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، بتوقيف مريم الدباغ وإحالتها على أنظارها اليوم للقضاء في أمرها، والنظر في اعتراضها على الأحكام الصادرة في حقها.

لا تكترث

وسبق أن خرجت مريم الدباغ متحدية بالرد على الاتهامات الموجهة إليها في قضية الإساءة المرفوعة ضدها.

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ونشرت التونسية المثيرة للجدل، صورة لها عبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها على انستغرام ظهرت خلالها بإطلالة مثيرة كالعادة.. حيث ارتدت فستانا كاشفا صدرها بشكل كبير ومبرزا مفاتنها، مع سيجار في يدها.

وطلبت مريم الدباغ من متبعيها انتظارها للرد على “اللي ما يسواش”، في إشارة لمن قام برفع القضية ضدها.

استئناف

ولاحقا نشرت مريم الدباغ مقطع فيديو آخر دافعت فيه عن نفسها زاعمة أنه لن يتم سجنها معلنة أنه ستستأنف الحكم.

وأوضحت ان القضية رفعت ضدها وتم الحكم فيها وهي غير متواجدة في تونس، حيث تقضي أغلب أوقاتها في دبي.

وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت الخميس حكما ابتدائيا بسجن مريم الدباغ لمدة 3 أشهر نافذة.
ووفقا لما نشره موقع “موازييك” فإن القضية تتعلق بشكوى مرفوعة ضدها بتهمة الإساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على خلفية تدوينة كانت نشرتها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

3 أشهر

وقالت مصادر للموقع إن النيابة العمومية كانت قد أحالت مريم الدباغ بحالة سراح على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس. حيث حوكمت بالسجن مدة ثلاثة أشهر، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف بتونس حكمها بإقرار العقوبة ضدها لثبوت الادانة مما يقتضي بقاء حكم السجن لمدة 3 أشهر ساريا.

الجدير بالذكر، أنّ الدباغ تحمل الجنسيّة البريطانيّة، وولدت في 14 مايو 1986.

ودرست مريم الدباغ في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا، ثم توجّهت إلى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو.

وقد توجّهت في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني، لكنّها غيّرت تخصّصها ودرست الموضة في إيطاليا.

وشاركت الدباغ في مسلسل “سبع صبايا” عام 2018، ثم في مسلسل “الجاسوس” عام 2021.

المصدرموازييك
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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