في خضم التوتر بين بايدن ونتنياهو.. قلق أمريكي من تهور إسرائيلي ضد إيران (تقرير)

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وطن- تشعر إسرائيل بقلق متزايد بشأن تقدّم إيران في برنامجها النووي، لكنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمنع وزير الدفاع يوآف غالانت من السفر إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات أمنية حتى تتمّ دعوته إلى البيت الأبيض.

جاء ذلك في مستهلّ تقرير لموقع المونيتور، جاء فيه أنّ العلاقات الفاترة بين الحكومة الإسرائيلية والبيت الأبيض تؤثّر على الجانبين، فالأمريكيون قلقون الآن من الخطوة التالية لإسرائيل في الملف الإيراني وليسوا متأكدين إلى أين يتّجه نتنياهو.

هذا الوضع ليس جديداً، فقبل أكثر من عقد من الزمان، بينما كانت إسرائيل تناقش ما إذا كانت ستشنّ ضربة عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي تدريبات واسعة النطاق شملت أكثر من 100 طائرة مقاتلة، وطائرات للتزوّد بالوقود والاستطلاع والدعم كانت تحلّق غربًا فوق البحر الأبيض المتوسط، تمّ تصميم المسار ليشبه مسار هجوم باتجاه إيران، وإن كان في الاتجاه المعاكس.

حتى قبل عودة الطائرات إلى قاعدتها، وصل جندي من مشاة البحرية الأمريكية إلى مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب بهاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية مشفر. تمّ عرضه على مكتب رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي آنذاك الفريق غابي أشكنازي.

في الطرف الآخر من الخط كان نظير أشكنازي في البنتاغون، الأدميرال مايكل مولين، الذي أقام معه علاقة قوية بشكل خاص، سأل الجنرال مولين أشكنازي في بداية المحادثة غير المتوقعة: “لن تفاجئنا، أليس كذلك؟”

كان مولين من بين مجموعة من كبار المسؤولين الأمريكيين من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والعديد من أذرع الجيش الذين كانوا منشغلين بمراقبة إسرائيل، خشية أن تصبح مارقة وتشنّ هجومًا مفاجئًا على إيران.

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بعد 12 عاماً، لا يزال نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، والبنية التحتية النووية الإيرانية أكثر تطوراً بكثير، وهي مدفونة إلى حد كبير في أعماق الأرض.

قال جالانت يوم الخميس، إن إيران خصّبت ما يكفي من اليورانيوم لصنع خمس قنابل نووية، لكن هناك شيئًا واحدًا لم يتغير، فلا يزال الأمريكيون يخشون هجومًا عسكريًا إسرائيليًا مفاجئًا وهم يرسلون مرة أخرى مسؤولين كبارًا ويقومون بإجراء مكالمات إلى كبار صناع القرار لضمان عدم حدوث ذلك.

قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، لمركز أبحاث في واشنطن، يوم الخميس، إنه تحدّث في اليوم السابق عبر مؤتمر بالفيديو مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، وأن نتنياهو انضم لجزء من المحادثة.

ردع نووي إيران

وصرّح سوليفان بأن واشنطن تعمل مع حلفاء من بينهم إسرائيل لردع إيران عن تطوير سلاح نووي.

الرجل الذي يجب التركيز عليه هو الجنرال مايكل كوريلا رئيس القيادة المركزية الأمريكية الذي زار إسرائيل سبع مرات في الأشهر الثلاثة عشر التي انقضت منذ توليه منصبه.

كان كوريلا في إسرائيل الأسبوع الماضي، وهي ثاني زيارة له منذ تشكيل الحكومة الحالية في أواخر ديسمبر.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع، شريطة عدم الكشف عن هويته: “يبدو أن كوريلا تحاول القدوم إلى هنا مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر”.

لدى سؤاله عن الغرض من الزيارات، أجاب المسؤول: “أولاً، نرحب بهم كثيرًا. وعلى الرغم من العلاقة الإشكالية بين البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء، فإن العلاقة الحميمة والتعاون بين أجهزتنا الأمنية وأجهزتهم مستمرة. ثانيًا، هناك لا ينكر أنهم مهتمون جداً بخططنا بشأن إيران”.

توتر العلاقات واستمتاع نتنياهو

يبدو أنّ نتنياهو يستمتع بإبقاء الإدارة متوترة، ففي جلسة الكنيست الاحتفالية الأسبوع الماضي لرئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، أشاد نتنياهو بما وصفه بأكبر مناورة عسكرية مشتركة في تاريخ إسرائيل عقدت مؤخرًا مع الجيش الأمريكي وشكر إدارة بايدن على تعاونها.

ومع ذلك، كما ذكرت القناة 12 الإخبارية هذا الأسبوع، أنّ نتنياهو يمنع غالانت من السفر إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين دفاعيين.

وبحسب التقرير، منع نتنياهو جميع وزرائه من عقد اجتماعات في واشنطن أو الإمارات العربية المتحدة حتى تتمّ دعوته هو نفسه لزيارة هناك، وعندما سُئل هذا الأسبوع مرة أخرى عن دعوة البيت الأبيض، كان سوليفان غير ملزم.

يعزز حظر السفر المذهل المفروض على أعضاء حكومته فكرة أن نتنياهو 2023 ليس الزعيم الحذِر والبراغماتي الذي عرفته إسرائيل والعالم خلال معظم فترة توليه رئاسة الوزراء.

في هذا الوقت الحساس، مع إصدار مديرية المخابرات في الجيش الإسرائيلي تحذيرًا غير مسبوق من اندلاع حريق متعدد الجبهات تكون فيه الولايات المتحدة رصيدًا أمنيًا حيويًا، يفضل نتنياهو إبقاء رئيس دفاعه في المنزل بدلاً من الموافقة على سفره للتنسيق الأمني ​​الحساس. اجتماعات في الولايات المتحدة، فقط للانخراط في نوبات مصارعة مع الرئيس جو بايدن.

وقال مصدر رفيع في الليكود، إنه في حين منع نتنياهو وزراءه من السفر إلى الإمارات في عام 2021 إلى أن تمّت دعوته هو نفسه في مثل هذه الزيارة، فإن رحلة الإمارات العربية المتحدة هي في الغالب ذات قيمة رمزية في حين أن محادثات وزير الدفاع الإسرائيلي في واشنطن مهمة الجوانب التشغيلية والاستخباراتية والإستراتيجية.

بعبارة أخرى، يحتجز نتنياهو الأمن القومي الإسرائيلي رهينة في حملته المهووسة لتلقي دعوة إلى واشنطن.

ينشغل كبار مساعدي نتنياهو بمحاولة تهدئة علاقات نتنياهو المتوترة مع بايدن والبيت الأبيض. ومن بينهم وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، أحد أقرب المقربين لنتنياهو وسفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة، مستشار الأمن القومي هنغبي.

هناك أيضًا السفير الحالي مايك هيرتسوغ، الذي يحظى باحترام كبير من قبل الإدارة، وشقيقه، الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي يعتبره الأمريكيون أروع رئيس لإسرائيل في خضم الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد. الاتصالات مع هؤلاء المسؤولين تخدم أيضًا الجهود الأمريكية لقياس ما تخططه إسرائيل تجاه إيران.

إيران أيضاً حريصة على معرفة ذلك. قام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بزيارة تاريخية إلى سوريا هذا الأسبوع، هي الأولى منذ 12 عامًا، وصفتها طهران بـ”نصر إستراتيجي مهم”، ومن الصعب الاختلاف مع هذا التقييم.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته: “لا مفر من الشعور بأنهم ينجحون في تشديد محور الشر الراديكالي.. بينما كانت إسرائيل حتى وقت قريب هي الدولة التي شكّلت تحالفات مناهضة لإيران وتعاونًا مكثفًا في الشرق الأوسط وخارجه، فقد انعكس هذا الوضع. لقد قلبت إيران الساعة الرملية رأسًا على عقب”.

وفي إشارةٍ إلى زيارة رئيسي إلى سوريا التي اختتمت يوم الخميس، رأى المصدر المزيد من المؤشرات المقلقة بالنسبة لإسرائيل، واعترف المصدر أن رؤية الرئيس رئيسي يراقب البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في هضبة الجولان من خلال منظار أو لقاء رؤساء (الفصائل) الفلسطينية في دمشق ليس مشجعاً حقاً.