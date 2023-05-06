عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. أوراق ضغط في قبضة “الأسد الضعيف”

- Advertisement -

وطن – “يقال إن جامعة الدول العربية على وشك التصويت على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يوم الأحد في تحول مذهل ، وإن كان رمزيًا ، للرئيس السوري بشار الأسد” .. هكذا استهل موقع المونيتور تقريرا له عن العودة المحتملة لسوريا إلى الجامعة.

وعلقت جامعة الدول العربية، عضوية سوريا في عام 2011 ردا على قمع الحكومة الوحشي للمظاهرات الجماهيرية ضد حكم الأسد.

وقال التقرير: “اكتسب تطبيع العلاقات مع سوريا زخماً في السنوات الأخيرة. ليس هناك من يقلل من محنة الشعب السوري. 90٪ يعيشون تحت خط الفقر ، وقد فاقمت العقوبات الأمريكية والغربية من بؤسهم الاقتصادي”.

لكن الدول العربية انتهزت الانجراف في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا للضغط من أجل مسار جديد، متجذر في حقيقة بقاء الأسد في السلطة ولمنع الانهيار الاقتصادي في سوريا.

أدى الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير، إلى تسريع جهود التطبيع. في الأول من مايو ، اجتمع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق في عمان لوضع إطار لعودة سوريا.

وأطلع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي القادة الأمريكيين والغربيين على الخطة، التي قال إنها ستتبع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015، وهو القرار الذي طال أمده (إذا كان عفا عليه الزمن) الذي يحدد الانتقال السياسي في سوريا.

- Advertisement -

والعودة إلى انخراط الجامعة العربية مع سوريا يمكن أن يعطي دفعة ضرورية للمسار السياسي للأمم المتحدة.

وتعتبر قطر والكويت ومصر من الدول الرافضة للتطبيع ، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستستمر في مقاومة الإجماع العربي الساحق بخصوص عودة عضوية سوريا بالجامعة.

العرب يتحدون بايدن

وإذا صوتت الجامعة على إعادة عضوية سوريا، فسيكون ذلك في تحدٍ لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجدد وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين، معارضة الولايات المتحدة للتطبيع في اتصال هاتفي مع الصفدي يوم الخميس.

ومع ذلك، هناك واقعية أساسية لسياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، حيث تعرف واشنطن أن التطبيع له زخمه الخاص، وقالت مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف: “إذا كنت ستتعامل مع النظام ، فاحصل على شيء مقابل ذلك.”

فيما أوضح بلينكين للصفدي، أن أي عملية خطوة بخطوة يجب أن تكون مرتبطة بقرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما استأنفت إدارة بايدن المحادثات مع الحكومة السورية حول مصير الصحفي المفقود أوستن تايس ، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال قبل أيام، وربط الأسد التعاون في تايس برفع العقوبات وانسحاب نحو 900 جندي أمريكي من سوريا.

فصل جديد لدور سوريا الإقليمي

تبشر المبادرة الدبلوماسية العربية بفصل جديد في دور سوريا الإقليمي. الأسد ، الذي لا يزال ضعيفًا ، لديه أوراق يلعبها أكثر من أي وقت مضى. على سبيل المثال ، لا يريد العرب التنازل عن سوريا لإيران ، لكن النفوذ الإيراني راسخ.

وزار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سوريا الأسبوع الماضي، وكانت زيارته بمثابة جولة منتصر، ورسالة مفادها أن إيران وما يسمى بمحور المقاومة قد حققوا انتصارًا كبيرًا وهي الآن جاهزة للمساعدة في إعادة بناء سوريا.

ولذلك فإن الأسد يأخذ عروضاً في حرب المزايدة لإعادة إعمار سوريا. كما أنه يحمل أوراقًا في قضيتين ذات أهمية ملحّة للمنطقة: محنة 5.5 مليون لاجئ يعيشون في البلدان المجاورة ، وإمبراطورية الكبتاغون التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات ، والتي أصبحت كارثة في جميع أنحاء المنطقة.

لنبدأ باللاجئين. بالإضافة إلى 5.5 مليون شخص في الخارج ، هناك 6.8 مليون نازح داخليًا. ويوجد خارج البلاد في تركيا (3.6 مليون) والأردن (1.8 مليون) ولبنان (1.5 مليون) والعراق (260 ألف). هناك أيضًا ما يقدر من 700 ألف إلى 2.5 مليون سوري في المملكة العربية السعودية ، على الرغم من أن المملكة لا تشير إلى السوريين هناك على أنهم لاجئون.

تريد جميع الدول المضيفة، وكذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة، عودة اللاجئين إلى سوريا، في ظل الظروف المناسبة. السؤال يدور حول شروط مقبولة للأسد والمجتمع الدولي واللاجئين. وقد تعتبر الحكومة السورية بعضهم أعداء للدولة لجزء منهم، أو من جانب أفراد عائلاتهم ، في الانتفاضة السورية أو ارتباطهم بجماعات المعارضة.

بالنسبة للأسد ، فإن أي نداء بشأن اللاجئين سيأتي بثمن باهظ ، وسيتحول إلى عروض مساعدة إعادة الإعمار من العواصم العربية. وحتى في هذه الحالة ، توقع بعض التقدم البطيء ، حيث قد يفضل الكثيرون الحياة خارج سوريا على العودة المحفوفة بالمخاطر – وهذا أمر جيد بالنسبة لبشار الأسد.

تحدي إمبراطورية الكبتاغون

هناك أيضًا مسألة تجارة الكبتاغون ، التي يقع مقرها الآن في دمشق. لقد جنى الأسد عشرات المليارات من الدولارات في تجارة المخدرات على مدى العقد الماضي. وقد انتشر بشدة بين الفقراء والساخطين في المنطقة ، وفاقم من مصاعب جائحة كورونا.

إن قيام الأسد بقمع شريان الحياة المالي المربح هذا ، نظرًا للعقوبات العديدة المفروضة على بلاده ، سيتطلب عودة أعلى بكثير من مجرد كونه جارًا جيدًا ومواطنًا عالميًا.

لا يحتاج الأسد إلى العودة إلى جامعة الدول العربية لإبرام اتفاقيات إعادة الإعمار التي يتصورها. ومع ذلك، سيحصل على الفوز الرمزي أثناء موازنة عروضه. قد يشمل سؤاله أيضًا في مرحلة ما الرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية والغربية ، كما هو الحال مع الولايات المتحدة بشأن تايس ، مما يضع شركائه العرب الجدد في موقف محرج محتمل مع واشنطن. وإلا فإن الدول العربية التي ترغب في القيام بأعمال إعادة الإعمار في سوريا سوف تحتاج إلى الالتفاف حول العقوبات.

وحتم التقرير قائلا: “أي ربح يتم تحقيقه في سوريا سيكون نتيجة مشاحنات صعبة ومؤلمة على الأرجح. في هذه الأثناء ، تبدو عودة بعض اللاجئين السوريين البالغ عددهم 5.5 مليون لاجئ أقل بُعدًا إلى حد ما”.