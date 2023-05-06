النظام الغذائي الصحي يقلل من مخاطر انقطاع التنفس في أثناء النوم

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وطن-كشفت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يقلّل من مخاطر الإصابة بانقطاع التنفس في أثناء النوم.

تؤثّر مشكلة توقف التنفس في أثناء النوم أو متلازمة توقف التنفس في أثناء النوم على 4 ٪ من السكان الفرنسيين. ويتميز هذا الاضطراب بانقطاعات قصيرة في التنفس في أثناء النوم، والتي يمكن أن تستمر لعدة دقائق. ويحدث انقطاع النفس الانسدادي في أثناء النوم عندما تسترخي العضلات التي تدعم الأنسجة الرخوة في حلقك، مثل اللسان والحنك، مؤقتًا. عندما تسترخي هذه العضلات، تضيق الممرات الهوائية أو تُغلق، وينقطع النفس للحظة. انقطاع النفس الانسدادي النومي هو الشكل الأكثر شيوعًا من اضطرابات التنفس.

وحسبما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، أظهرت دراسة أميركية أن الاهتمام بنظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر المعاناة من هذه المتلازمة.

يؤثر النظام الغذائي على مخاطر الإصابة بانقطاع التنفس في أثناء النوم

لتحديد ما إذا كانت جودة الطعام لها تأثير على اضطرابات النوم، استجوب الباحثون حوالي 1298 شخصًا حول عاداتهم الغذائية وجودة نومهم من خلال استبيان. وكان متوسط ​​عمر المشاركين في هذا العمل، الذي نُشر في مجلّة Nutrients في 25 أبريل 2023، 48 عامًا. ومن بينهم كان يعاني حوالي 30٪ من الاكتئاب وأكثر من 50٪ من السمنة. وأكثر من 4 من كل 10 أشخاص كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأرق أو انقطاع التنفس في أثناء النوم.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن تحليل البيانات التي تم جمعها كشف عن أن اتباع نظام غذائي ذو جودة عالية كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بتوقف التنفس في أثناء النوم. وعلاوة على ذلك، وجد العلماء أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض-وهو أكثر شيوعًا بين كبار السن-يميلون إلى استهلاك المزيد من اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والسكر.

توقف التنفس في أثناء النوم: أعد التفكير في صحنك لمنعه

من المهم فهم آليات توقف التنفس في أثناء النوم؛ لأن هذا الاضطراب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من المشاكل الصحية.

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من جانبهم، كتب المؤلفون حول دراستهم: “إذا كان النظام الغذائي مساهمًا مهمًا في الحدّ من اضطرابات النوم، فقد تكون الجودة الغذائية سببًا في محاربة اختلالاته”.

وأضافوا أنه إذا تم تأكيد التأثير المحدد للنظام الغذائي الصحي من خلال مزيد من البحث، فقد يكون من الممكن تحسين جودة نوم الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس في أثناء النوم من خلال توفير الوصفات وقوائم النظام الغذائي الخاصة التي من المرجّح أن تقيهم من هذا الاضطراب.

كيف تحسّن جودة وجباتك؟

إذا كنت ترغب في تحسين جودة نظامك الغذائي، فهناك عدة خطوات يمكنك اتخاذها. أولاً، حاول زيادة تناول الفواكه والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والألياف. وتجنب الأطعمة المصنعة أو الغنية بالدهون والملح والسكر.

ثم اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل الأسماك والمكسرات، وقلل من تناول اللحوم الحمراء واللحوم الباردة. وأخيرًا، تأكد من حصولك على كمية كافية من الماء عن طريق شرب كمية كافية طوال اليوم.