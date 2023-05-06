السبت, مايو 6, 2023
الرئيسيةحياتنااكتشف نظرك الحاد بهذا الوهم البصري الذي سيجعلك تخدش رأسك لساعات وكن...
حياتناغير مصنف

اكتشف نظرك الحاد بهذا الوهم البصري الذي سيجعلك تخدش رأسك لساعات وكن على قدر التحدي!

تعتبر الأوهام البصرية طريقة جيدة لاختبار ذكائك وحتى صبرك، وقد يكون من الصعب حساب بعضها، ما يجعل البعض قد يصاب بالصداع في غضون ثوانٍ.

كتب سالم حنفي
اكتشف نظرك الحاد بهذا الوهم البصري الذي سيجعلك تخدش رأسك لساعات وكن على قدر التحدي! watanserb.com
الوهم البصري الذي سيجعلك تخدش رأسك لساعات
- Advertisement -

وطن- تعتبر الأوهام البصرية طريقة جيدة لاختبار ذكائك وحتى صبرك، وقد يكون من الصعب حساب بعضها، ما يجعل البعض قد يصاب بالصداع في غضون ثوانٍ.

وإذا كنت تعتقد أن لديك ما يتطلبه الأمر وهو دقة نظر حادة، فإن هذه أحدث لعبة ذهنية قد تتركك تخدش رأسك لبعض الوقت.

وفي هذا الوهم البصري، فإنع حتى بعد بعض النظرات، فستكتشف أنك لا زلت تحاول فهم ما يحدث.

هذا الوهم البصري الذي نقدمه والذي ابتكره Jackpotjoy يعتمد على الإدراك المحيطي الضعيف للرؤية البشرية.

ويحتوي كل من الخطوط الأفقية العلوية والمتوسطة والسفلية التي تمر عبر نموذج الوهم البصري على ثلاث نقاط زرقاء داكنة عليها.

صورة الوهم البصري
صورة الوهم البصري

إذا كنت تحدق في إحدى النقاط الوسطى، يجب أن ترى الدوائر المتوازية فقط في نفس الوقت.

- Advertisement -

لكن تلك النقاط الموجودة في السطور أعلاه سوف تتلاشى عن الأنظار.

أما إذا كانت الرؤية المحيطية لديك ضعيفة ، فقد ترى نقطة أو نقطتين فقط في وقت واحد.

وتأكد من تحريك عينيك حول الصورة بسرعة وستبدو النقاط وكأنها “تختفي” ثم “تعاود الظهور”.

والآن: أي تغيير تراه في هذا الوهم البصري الثابت يحدث في دماغك؟

المصدررصد ومتابعة وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

حياتنا

عددها 13.. لديك عيون نسر إذا اكتشفت الحيوانات المخفية في الصورة

حياتنا

في الصورة 15 قطة.. أنت ذكي إذا استخرجتهم في 11 ثانية فقط

حياتنا

5 في المائة فقط من الناس يمكنهم اكتشاف النمر المختبئ بين الكلاب

حياتنا

“عيد الحب” واختبار للعاشقين في 11 ثانية.. اكتشف 7 قلوب مخبأة داخل اللوحة

حياتنا

تحدٍ جديد: هل يمكنك العثور على أرنب في الغرفة خلال 11 ثانية؟

حياتنا

معك دقيقة ونصف لحلّ هذا الوهم البصري: هناك 12 حيواناً .. اكتشفها

حياتنا

هل لديك معدل ذكاء مرتفع.. عثورك على الحرف المخفي في هذه الصورة يمكّنك من التأكد من ذلك

فيديو

فيديو| شاهد ماذا فعل محترف ألعاب سحر مع الدّاعية العريفي !

فيديو

أقوى الخدع البصرية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هذه هي المجوهرات والتيجان التي ستستخدم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

حرب السودان تلتهم كل شيء.. لقطات مفزعة لحريق ضخم في مجمع عفراء مول

ما فوائد ممارسة رياضة الركض “jogging” على الصحة العقلية والتركيز؟

تعليق ناري من نجيب ساويرس على تصريح شقيقه سميح بوقف استثماراته في مصر

المصائب تتوالى على نظام السيسي.. وكالة “فيتش” تخفض تصنيف مصر وتكشف توقعاتها المتشائمة!

آديل تتحدث عن حياتها الجنسية بجرأة.. من عدد المرات إلى رغبتها الدائمة في الأمر! (شاهد)

كيف تتخلص من رائحة الغسالة الكريهة؟

محمد صلاح يروج لقميص ليفربول الجديد بإطلالة ممثلي الأفلام الإباحية في السبعينات (شاهد)

في خضم التوتر بين بايدن ونتنياهو.. قلق أمريكي من تهور إسرائيلي ضد إيران (تقرير)

شيرين عبدالوهاب تلجأ لطبيب رونالدو لعلاجها من هذا الأمر (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC