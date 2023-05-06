اكتشف نظرك الحاد بهذا الوهم البصري الذي سيجعلك تخدش رأسك لساعات وكن على قدر التحدي!

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وطن- تعتبر الأوهام البصرية طريقة جيدة لاختبار ذكائك وحتى صبرك، وقد يكون من الصعب حساب بعضها، ما يجعل البعض قد يصاب بالصداع في غضون ثوانٍ.

وإذا كنت تعتقد أن لديك ما يتطلبه الأمر وهو دقة نظر حادة، فإن هذه أحدث لعبة ذهنية قد تتركك تخدش رأسك لبعض الوقت.

وفي هذا الوهم البصري، فإنع حتى بعد بعض النظرات، فستكتشف أنك لا زلت تحاول فهم ما يحدث.

هذا الوهم البصري الذي نقدمه والذي ابتكره Jackpotjoy يعتمد على الإدراك المحيطي الضعيف للرؤية البشرية.

ويحتوي كل من الخطوط الأفقية العلوية والمتوسطة والسفلية التي تمر عبر نموذج الوهم البصري على ثلاث نقاط زرقاء داكنة عليها.

إذا كنت تحدق في إحدى النقاط الوسطى، يجب أن ترى الدوائر المتوازية فقط في نفس الوقت.

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لكن تلك النقاط الموجودة في السطور أعلاه سوف تتلاشى عن الأنظار.

أما إذا كانت الرؤية المحيطية لديك ضعيفة ، فقد ترى نقطة أو نقطتين فقط في وقت واحد.

وتأكد من تحريك عينيك حول الصورة بسرعة وستبدو النقاط وكأنها “تختفي” ثم “تعاود الظهور”.

والآن: أي تغيير تراه في هذا الوهم البصري الثابت يحدث في دماغك؟