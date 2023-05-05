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وزير خارجية البحرين أمضى ليلتين في الملاجئ الأوكرانية هربا من القصف الروسي

زيارة عبداللطيف الزياني لأوكرانيا هي الاولى لوزير خارجية بحريني منذ إقامة العلاقات عام 1992 وهدفت لتشجيع قادة العالم لزيارة كييف

كتب سالم حنفي
وزير خارجية البحرين أمضى ليلتين في الملاجئ الأوكرانية هربا من القصف الروسي watanserb.com
وزير خارجية البحرين
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وطن- كشف موقع “المونيتور” الأمريكي بأن وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني اضطر للاختباء في الملجأ هربا من القصف الروسي خلال زيرته الأخيرة لأوكرانيا والتي استمرت ثلاثة أيام.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع لـ “المونيتور” إن الزياني “عاش حياة المأوى” في كييف ليل الأربعاء والخميس ، في إشارة إلى الملاجئ التي تستخدمها أوكرانيا لحماية الناس من الهجمات الجوية الروسية.

وأوضح الدبلوماسي الكبير أن “الزيارة حدثت على الرغم من المناخ المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا، حيث عاش وزير الخارجية حياة المأوى في الليلتين اللتين كان فيهما هناك”.

هجوم روسي عنيف على العاصمة كييف أثناء تواجد الزياني

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوما جويا على العاصمة عبر طائرات مسيرة مساء الخميس ، في رابع هجوم خلال أربعة أيام ، وفق ما نقلته رويترز. وقالت موسكو إن هجومها جاء ردا على هجوم مزعوم بطائرة مسيرة على الكرملين يوم الأربعاء، حيث ألقت روسيا باللوم على أوكرانيا في هجوم الكرملين ، لكن أوكرانيا نفت هذه المزاعم بينما شكك العديد من المراقبين في الرواية الروسية.

الزيارة هي الأولى من نوعها

وتعتبر زيارة الزياني هي الأولى لوزير خارجية البحرين منذ إقامة العلاقات بين البلدين في عام 1992، حيث التقى يوم الجمعة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، الذي شكر المنامة على “دعمها الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وسط مواجهة واسعة النطاق.

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هدف زيارة “الزياني” لأوكرانيا

واعتبر المصدر الدبلوماسي أن الهدف من زيارة وزير الخارجية البحريني للعاصمة الاوكرانية كييف هو تشجيع قادة العالم الآخرين على زيارة أوكرانيا.

وقال:”الزيارة هي دليل على موقف البحرين بشأن سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا التي أثبتتها باستمرار من خلال سياستها الخارجية. وقد تم إثبات ذلك بشكل خاص في الأمم المتحدة ، حيث كان سجل تصويتها على القرارات المتعلقة بأوكرانيا متسقًا مع ما قالته وزارة الخارجية البحرينية في بيان أن “الولايات المتحدة وشركائها لهم نفس التفكير”، وجدد التزام المملكة بتحقيق السلام في أوكرانيا.

وحضر لقاء الزياني مع زيلينسكي وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا وسفير البحرين لدى ألمانيا عبد اللطيف عبد الله ومدير عام شؤون وزارة الخارجية البحرينية طلال عبد السلام الأنصاري وسفير أوكرانيا في البحرين دميترو سينيك وأعضاء آخرون من الزياني.

وذكرت الأنباء البحرينية، أن رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك التقى أيضا بالزياني.

أهمية الزيارة

تشكل الزيارة عرضًا قويًا للتضامن مع أوكرانيا على الرغم من علاقات البحرين الجيدة مع روسيا، حيث أننه في العام الماضي ، وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف البحرين بأنها “شريك موثوق” ، وزار المنامة في مايو 2022، كما أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك حمد بن عيسى آل خليفة مكالمة هاتفية في أكتوبر الماضي.

وحافظت دول الخليج في معظمها على الحياد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مصالح موسكو الواسعة النطاق في المنطقة ولأن روسيا عضو في أوبك +.

دول الخليج تعزز علاقتها مع روسيا

وتعزز دول الخليج علاقاتها مع روسيا، حيث أنه في مارس / آذار ، وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار المملكة بالانضمام إلى روسيا والصين في منظمة شنغهاي للتعاون، كما أصبحت البحرين شريكًا في الحوار للمنظمة في سبتمبر من العام الماضي.

بالغضافة إلى ذلك، قام عدد من المليارديرات الروس بنقل الأموال إلى الإمارات بسبب العقوبات الغربية المتعلقة بالحرب.

وفي الوقت نفسه ، تتحسن علاقات أوكرانيا مع دول الخليج، حيث استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد في مارس الماضي السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا في أبو ظبي.

كما بدأت أوكرانيا والإمارات العربية المتحدة مناقشات بشأن صفقة تجارية في ديسمبر الماضي، في حين ان المملكة العربية السعودية تهعدت في فبراير الماضي بتقديم 400 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا.
وزار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كلا من أوكرانيا وروسيا في وقت سابق من هذا العام، حيث كانت الرحلة جزءًا من جهود المملكة العربية السعودية للتوسط في الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

المصدرالمونيتور ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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