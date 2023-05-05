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من المسافة صفر.. اشتباك خطير بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة أشباح

الاقتتال في السودان أكمل ثلاثة أسابيع وسط جهود مبذولة لاحتواء الصراع

كتب خالد السعدي
من المسافة صفر.. اشتباك خطير بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة أشباح watanserb.com
اشتباك خطير بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع
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وطن- بثت قناة الحدث، لقطات توثق اشتباكا من المسافة صفر بين قوات الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع، وذلك مع مرور أكثر من 20 يوما على الاقتتال الدائر هناك.

وأظهرت اللقطات، مواجهة ساخنة بين طرفي النزاع وسط إطلاق كثيف ومتواصل للرصاص، في قلب العاصمة السودانية الخرطوم.

وبيّن الفيديو، أن هذا الاشتباك الساخن وقع في قلب منطقة سكنية، لكن لوحظ أيضا أنه لم يكن هناك أي تحرك للسكان في تلك المنطقة، ما يشير إلى أن المناطق السكنية في السودان أصبحت خاوية من حركة السكان.

وأمس الجمعة، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم والخرطوم بحري ثاني أيام الهدنة السابعة.

ودوت انفجارات عنيفة في وسط مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في سماء حي الوابورات بالخرطوم بحري، كما سمع أصوات أسلحة ثقيلة في مواقع مختلفة وسط المدينتين.

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جولة مفاوضات في السعودية

سياسيا، كشف وسائل إعلام سعودية عن أن مفاوضات تجرى اليوم السبت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السعودية،وقالت مصادر إن وفدي الجيش وقوات الدعم السريع غادرا أمس الجمعة إلى المملكة العربية السعودية لبدء المفاوضات التي تتم بواسطة سعودية أميركية.

وأضافت أن وفد الجيش يضم 3 ضباط وسفيرا، بينما يضم وفد قوات الدعم السريع 3 ضباط.

في سياق متصل، رحبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في مباحثات جدة التي تأتي ضمن المبادرة الأميركية السعودية، وعبرت عن أملها أن تقود لوقف للقتال ومعالجة الأوضاع الإنسانية بما يمهد الطريق لحل سلمي سياسي مستدام.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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