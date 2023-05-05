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زلزال سياسي في تركيا.. استقالة جماعية في حزب المستقبل والمعارضة في ورطة قبل الانتخابات

الـ 300 مستقيل عن حزب المستقبل الذين توجهوا للانخراط في حزب العدالة والتنمية أكدوا أنهم سيدعمون الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة ضد مرشح المعارضة - وحزبهم السابق- كمال كليجدار أوغلو

كتب وطن
استقالة جماعية في حزب المستقبل والمعارضة في ورطة قبل الانتخابات watanserb.com
استقالة جماعية في حزب المستقبل في تركيا
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وطن- كشفت وسائل إعلام تركية تقديم مايقرب عن 300 عضو في حزب المستقبل، الذي يقوده أحمد داوود أوغلو، استقالتهم في ولاية أرضروم، وانضموا إلى حزب العدالة والتنمية. وأكد المستقالون دعمهم للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في سباق الانتخابات الرئاسية التي يخضوها يوم 14 مايو/أيار في مواجهة أبرز معارضيه كمال كليجدار أوغلو.

استقاله 300 عضو من حزب أحمد داوود أوغلو

وحسب وسائل إعلام تركية، فقد شهد حزب المستقبل، بقيادة السياسي البارز ووزير الخارجية الأسبق أحمد داوود أوغلو، استقالة جماعية من 300 شخص في ولاية أرضروم الواقعة شمال شرقي تركيا.

ونظم حزب العدالة والتنمية في ولاية أرضروم، فعالية في أحد المطاعم في الولاية، منح خلالها شارة عضوية الحزب إلى الـ300 شخص الذين أعلنوا استقالتهم، وقد كان بينهم رئيس الفرع الشبابي لحزب المستقبل “محمد فرات كيرباش”.

وفي أول تعليق لـ كيرباش بعد إعلان الاستقاله، أكد على دعمهم للرئيس رجب طيب أردوغان، وقال: “نحن نسير في طريق أردوغان الذي يستمد قوته من أمته وشعبه، وليس من حزب الشعوب الديمقراطي، ومنظمة العمال الكردستاني وممن هم من الجبال”.

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حزب العدالة والتنمية يُرحب بـ الـ 300 مستقيل

بدوره، أكد نائب مرشح حزب العدالة والتنمية في أرضروم، سلامي ألتينوك، على الوحدة والتضامن داخل حزب العدالة والتنمية.

وقال ألتينوك، في تصريحات لصحف محلية إنهم (في حزب العدالة والتنمية) يمارسون السياسة من أجل الدفع بتقدم البلاد. مشددا على ضرورة “عدم ترك مصير تركيا في أيدي التحالفات التي يقررها الإمبرياليون، وعدم تركها في أيدي أعضاء حزب العمال الكردستاني الذين أرسلوا رسائل من قنديل، وعدم تركها في أيدي المتعاونين المحليين الذين يتعاونون معهم”.

وأضاف في معرض حديثه “نحن نحمل الرؤية التي قدمها رجب طيب أردوغان في قرن تركيا، فنحن نمارس السياسة من أجل السلام وليستمر الأذان بنفس الطريقة في آيا صوفيا التي تم افتتاحها بعد 86 عامًا، نقوم بالسياسة حتى لا يفرقوا بيننا كأكراد – أتراك، وعلويين – سنة، ويمين – يساري، ومن أجل الأمة البالغ عددهم 86 مليون شخص “.

ويشار أنه حسب ماذكرت وكالة الأناضول، فقد تم منح الأعضاء الجدد شارة العضوية في حزب العدالة والتنمية بحضور نائب رئيس البلدية في المنطقة فيفزي بولات، ونائب مرشح حزب العدالة والتنمية محمد غوكبيرك كوجالي و عدد من أعضاء الحزب.

ويشار هنا أنه في الآونة الأخيرة، شهدت أحزاب “المستقبل” و”السعادة” و”ديفا” استقالات، اعتراضا على ترشح كمال كليجدار أوغلو للرئاسة، والدخول ضمن القوائم البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
وطن
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