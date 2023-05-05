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الهدهد

حج الفلسطينيين – الإسرائيليين.. أحدث خطوات التطبيع بين الرياض وتل أبيب

نتنياهو وضع توسيع العلاقات مع السعودية في مقدمة حكومته الجديدة عندما وصلت إلى السلطة العام الماضي

كتب سالم حنفي
رحلات مباشرة للحجاج من إسرائيل إلى السعودية watanserb.com
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وطن – تدفع إسرائيل، المملكة العربية السعودية للسماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بالسفر مباشرة إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة، وهي خطوة محتملة نحو تطبيع العلاقات عندما توقف التقدم مؤخرًا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الأربعاء، إن تل أبيب تتابع طلبًا سابقًا للسماح للرحلات الجوية.

وأضاف في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: “هذه المسألة قيد المناقشة.. لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كان هناك أي تقدم.. لكن مع ذلك، أنا متفائل بأننا نستطيع دفع السلام مع السعودية”.

ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توسيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية في مقدمة حكومته الجديدة عندما وصلت إلى السلطة العام الماضي. في ديسمبر الماضي، توجه إلى التلفزيون السعودي الرسمي ليعلن أن التطبيع هو مفتاح السلام بين إسرائيل وفلسطين.

وفي الصيف الماضي ، بدا أن إسرائيل والمملكة العربية السعودية يقتربان من سلسلة من الصفقات التي يمكن أن تمهد الطريق لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية في المستقبل، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، خلال زيارته للمملكة في يوليو، عن اتفاق بين إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية لنقل السيطرة على جزيرتي البحر الأحمر تيران وصنافير من مصر إلى السعودية ، بموافقة إسرائيل.

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في المقابل ، سمحت المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق مجالها الجوي. في السابق، كان بإمكان الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين فقط التحليق فوق المملكة ، وكذلك رحلات طيران الهند من وإلى إسرائيل.

لكن يبدو أن التقدم قد تباطأ. وقد أفاد موقع أكسيوس بأنّ نقل الجزيرة في البحر الأحمر قد تم تأجيله بسبب مخاوف مصرية. في يناير، قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة لن تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى يتم منح الفلسطينيين دولة.

وعرقلت المملكة العربية السعودية، فعليًا خطة سابقة للسماح لكوهين بحضور مؤتمر للأمم المتحدة في المملكة برفضها “مناقشة جدية” لتفاصيله الأمنية ،

وفقًا لتقرير موقع أكسيوس في مارس الماضي.

في غضون ذلك، تصاعدت التوترات في الضفة الغربية المحتلة منذ أن شنت القوات الإسرائيلية سلسلة من المداهمات على المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. ونددت الدول العربية بشدة ، بما في ذلك السعودية ، بالاعتداءات .

تفاوض نتنياهو على اتفاقيات أبراهام لعام 2020 التي شهدت قيام إسرائيل بتأسيس علاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان بدعم من الولايات المتحدة. ومع ذلك، قال محللون إن اعتماد رئيس الوزراء الإسرائيلي على حلفاء اليمين المتطرف في حكومته الجديدة يعقد جهود تمديد الاتفاقات.

وقد أعربت الرياض عن استعدادها للتعامل مع إسرائيل، لكنها تطلب في المقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة ومساعدتها في برنامجها النووي.

ضربة لجهود إسرائيل

في الآونة الأخيرة ، كان قرار المملكة العربية السعودية بإعادة العلاقات مع إيران في صفقة توسطت فيها الصين آخر ضربة لجهود إسرائيل لمغازلة الرياض وعزل طهران.

وأدى ذوبان الجليد في العلاقات الإيرانية السعودية إلى تقويض رقعة الشطرنج الجيوسياسية في المنطقة.

تتطلع الرياض الآن إلى إبرام اتفاقات سلام مع المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن وإعادة الاتصال مع حماس.

المصدرميدل إيست آي - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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